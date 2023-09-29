США попереджають про плани Китаю встановити інформаційне панування

Китай інвестує мільярди доларів, щоб змінити глобальне інформаційне середовище і схилити волю багатьох країн на користь Пекіна, вважають американські чиновники.

У звіті, опублікованому 28 вересня Глобальним центром взаємодії при Державному департаменті США, китайський уряд звинувачують у використанні різних тактик з метою створити світ, у якому Пекін явно чи приховано контролює потік важливої інформації.

Мета Китаю полягає в тому, щоб “збудувати інформаційну екосистему, в якій пропаганда та дезінформація Китайської Народної Республіки набирають обертів і стають домінуючими”, йдеться у звіті. “Нестримні зусилля КНР змінять глобальний інформаційний ландшафт, створюючи упередження та прогалини, які можуть навіть змусити країни ухвалювати рішення, що підпорядковують їхні економічні та безпекові інтереси пекінським інтересам”.

Це не вперше, коли офіційні особи США попереджають про спроби Китаю засіяти інформаційне середовище на шкоду Сполученим Штатам та їх союзникам.

У перші місяці пандемії COVID-19 офіційні особи США заявили, що Китай ширше використовує соціальні мережі для поширення дезінформації про походження вірусу.

Всього через рік у своїй щорічній оцінці загроз Офіс директора національної розвідки США заявив, що Пекін “продовжуватиме свої загальнодержавні зусилля з поширення впливу Китаю… і сприятиме новим міжнародним нормам на користь авторитарної китайської системи”.

Офіційні особи США неодноразово попереджали про кампанії впливу Китаю, спрямовані на розпалювання сумнівів щодо виборів у США, при цьому деякі з них висловлювали занепокоєння щодо спроб Китаю вплинути на результати виборів.

У новому звіті Держдепартаменту стверджується наразі інше: зусилля Китаю з маніпулювання інформацією вийшли за межі конкретних кампаній, зосереджених навколо певної теми чи події.

Тобто зусилля Пекіна мають більші амбіції, ніж раніше.

У разі успіху “Пекін сформує здатність створювати інформацію, яку споживають певні групи та навіть окремі особи”, – йдеться у звіті. – "У цьому можливому майбутньому інформація, доступна громадськості, ЗМІ, громадянському суспільству, науковим колам і урядам, коли вони взаємодіють з КНР, буде спотвореною”.

“Ще один інструмент для стримування Китаю”

Китайські урядовці відмовилися коментувати деталі звіту Держдепу. Але в електронному листі до Голосу Америки речник посольства Китаю Лю Пенгуй назвав звіт “лише ще одним інструментом, щоб стримати Китай і підтримати американську гегемонію”.

“Швидкого перегляду його [звіту] резюме достатньо, щоб зрозуміти, про що йдеться: посилення ідеологічної конфронтації, поширення дезінформації та дискредитація внутрішньої та зовнішньої політики Китаю, – сказав Лю. – Ми закликаємо США замислитися про себе, припинити обвинувачувати Китай у так званих “маніпуляціях інформацією”.

У звіті Держдепартаменту сказано, що його висновки ґрунтуються на загальнодоступній інформації, а також на “щойно отриманій урядовій інформації”.

“Залежно від того, як Китай став більш впевненим у своїх силах, він, схоже, розраховував, що може більш агресивно переслідувати власні інтереси”, – йдеться в документі.

Зокрема, у звіті Державного департаменту вказується на багатоаспектний підхід Китаю, який поєднує його експансивні державні ЗМІ, технології стеження, фінансовий і політичний примус.

Результатом цього може стати створення інформаційної екосистеми, в якій боти та тролі, і навіть чиновники, посилюють пропекінські голоси, водночас приглушуючи або пригнічуючи опонентів.

Тим не менш, у доповіді застерігається, що значні зусилля Китаю досі не були спрямовані на досягнення бажаного впливу на західні та західноорієнтовані країни.

“Націлюючись на демократичні країни, Пекін зіткнувся з великими невдачами, часто через негативну реакцію з боку місцевих ЗМІ та громадянського суспільства”, – йдеться у звіті. “Хоча пропаганда та цензура КНР підтримуються безпрецедентними ресурсами, на сьогоднішній день це принесло неоднозначні результати”, – йдеться у документі.

Ця оцінка збігається з висновками Meta, соціальної медіа-компанії, що стоїть за Facebook і Instagram, яка в серпні оголосила про ліквідацію пов’язаної з Китаєм операції з дезінформації, відомої як Spamouflage.

Meta каже, що хоча Spamouflage був “найбільшою відомою кросплатформною операцією прихованого впливу в світі”, Пекін отримав невелику віддачу від своїх грошей.

“Незважаючи на дуже велику кількість облікових записів і платформ, які він використовував, Spamouflage постійно намагався вийти за межі власної (фальшивої) ехокамери”, — заявили у Meta. “Було повідомлено лише про декілька випадків, коли контент Spamouflage у Twitter і YouTube був поширений реальними впливовими особами”.

“Добрий дзвінок для пробудження”

Деякі оглядачі стверджують, що Пекін зробив певний прорив на Заході.

“Найуспішніші зусилля Китаю щодо впливу завжди були меншими за масштабом і більш цілеспрямованими, ніж спроби переслідувати дисидентів і критиків”, – прокоментував Голосу Америки Брет Шафер, старший науковий співробітник вашингтонського Альянсу за забезпечення демократії.

Шафер описав Spamouflage як “хороший тривожний дзвінок”.

“Це нагадало світу, що Китай інвестує час і ресурси, щоб маніпулювати інформаційним середовищем”, - сказав експерт.

Раніше цього місяця у звіті Microsoft припускалося, що китайські зусилля з дезінформації успішно використовували штучний інтелект для створення “контенту, що привертає увагу”.

“Цей відносно високоякісний візуальний контент уже залучив автентичних користувачів соціальних медіа до більш високих рівнів”, – йдеться у звіті Microsoft.

“Користувачі частіше репостили ці візуальні матеріали, незважаючи на загальні показники генерації ШІ (штучного інтелекту)”.

Таке використання штучного інтелекту особливо стурбувало співробітників розвідки США.

“Росія, Китай та інші спробують використати цю технологію”, – сказав генерал Пол Накасоне в Національному прес-клубі у Вашингтоні, коли його запитали про ШІ та майбутні президентські вибори в США. Накасоне очолює Кіберкомандування США та Агентство національної безпеки.

Інші співробітники АНБ бачать, що Китай завойовує позиції та вплив, і готуються використовувати цей вплив у разі потреби.

“Вони мають дедалі більший вплив у глобальному середовищі соціальних медіа”, – сказав Девід Фредерік, помічник заступника директора АНБ щодо Китаю під час вебінару на початку вересня. “Це може дозволити їм проводити дуже широкі інформаційні операції в дуже великому масштабі у випадку конфлікту”.