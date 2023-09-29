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- Джефф Селдин
- Голос Америки
США попереджають про плани Китаю встановити інформаційне панування
Китай інвестує мільярди доларів, щоб змінити глобальне інформаційне середовище і схилити волю багатьох країн на користь Пекіна, вважають американські чиновники.
У звіті, опублікованому 28 вересня Глобальним центром взаємодії при Державному департаменті США, китайський уряд звинувачують у використанні різних тактик з метою створити світ, у якому Пекін явно чи приховано контролює потік важливої інформації.
Мета Китаю полягає в тому, щоб “збудувати інформаційну екосистему, в якій пропаганда та дезінформація Китайської Народної Республіки набирають обертів і стають домінуючими”, йдеться у звіті. “Нестримні зусилля КНР змінять глобальний інформаційний ландшафт, створюючи упередження та прогалини, які можуть навіть змусити країни ухвалювати рішення, що підпорядковують їхні економічні та безпекові інтереси пекінським інтересам”.
Це не вперше, коли офіційні особи США попереджають про спроби Китаю засіяти інформаційне середовище на шкоду Сполученим Штатам та їх союзникам.
У перші місяці пандемії COVID-19 офіційні особи США заявили, що Китай ширше використовує соціальні мережі для поширення дезінформації про походження вірусу.
Всього через рік у своїй щорічній оцінці загроз Офіс директора національної розвідки США заявив, що Пекін “продовжуватиме свої загальнодержавні зусилля з поширення впливу Китаю… і сприятиме новим міжнародним нормам на користь авторитарної китайської системи”.
Офіційні особи США неодноразово попереджали про кампанії впливу Китаю, спрямовані на розпалювання сумнівів щодо виборів у США, при цьому деякі з них висловлювали занепокоєння щодо спроб Китаю вплинути на результати виборів.
У новому звіті Держдепартаменту стверджується наразі інше: зусилля Китаю з маніпулювання інформацією вийшли за межі конкретних кампаній, зосереджених навколо певної теми чи події.
Тобто зусилля Пекіна мають більші амбіції, ніж раніше.
У разі успіху “Пекін сформує здатність створювати інформацію, яку споживають певні групи та навіть окремі особи”, – йдеться у звіті. – "У цьому можливому майбутньому інформація, доступна громадськості, ЗМІ, громадянському суспільству, науковим колам і урядам, коли вони взаємодіють з КНР, буде спотвореною”.
“Ще один інструмент для стримування Китаю”
Китайські урядовці відмовилися коментувати деталі звіту Держдепу. Але в електронному листі до Голосу Америки речник посольства Китаю Лю Пенгуй назвав звіт “лише ще одним інструментом, щоб стримати Китай і підтримати американську гегемонію”.
“Швидкого перегляду його [звіту] резюме достатньо, щоб зрозуміти, про що йдеться: посилення ідеологічної конфронтації, поширення дезінформації та дискредитація внутрішньої та зовнішньої політики Китаю, – сказав Лю. – Ми закликаємо США замислитися про себе, припинити обвинувачувати Китай у так званих “маніпуляціях інформацією”.
У звіті Держдепартаменту сказано, що його висновки ґрунтуються на загальнодоступній інформації, а також на “щойно отриманій урядовій інформації”.
“Залежно від того, як Китай став більш впевненим у своїх силах, він, схоже, розраховував, що може більш агресивно переслідувати власні інтереси”, – йдеться в документі.
Зокрема, у звіті Державного департаменту вказується на багатоаспектний підхід Китаю, який поєднує його експансивні державні ЗМІ, технології стеження, фінансовий і політичний примус.
Результатом цього може стати створення інформаційної екосистеми, в якій боти та тролі, і навіть чиновники, посилюють пропекінські голоси, водночас приглушуючи або пригнічуючи опонентів.
Тим не менш, у доповіді застерігається, що значні зусилля Китаю досі не були спрямовані на досягнення бажаного впливу на західні та західноорієнтовані країни.
“Націлюючись на демократичні країни, Пекін зіткнувся з великими невдачами, часто через негативну реакцію з боку місцевих ЗМІ та громадянського суспільства”, – йдеться у звіті. “Хоча пропаганда та цензура КНР підтримуються безпрецедентними ресурсами, на сьогоднішній день це принесло неоднозначні результати”, – йдеться у документі.
Ця оцінка збігається з висновками Meta, соціальної медіа-компанії, що стоїть за Facebook і Instagram, яка в серпні оголосила про ліквідацію пов’язаної з Китаєм операції з дезінформації, відомої як Spamouflage.
Meta каже, що хоча Spamouflage був “найбільшою відомою кросплатформною операцією прихованого впливу в світі”, Пекін отримав невелику віддачу від своїх грошей.
“Незважаючи на дуже велику кількість облікових записів і платформ, які він використовував, Spamouflage постійно намагався вийти за межі власної (фальшивої) ехокамери”, — заявили у Meta. “Було повідомлено лише про декілька випадків, коли контент Spamouflage у Twitter і YouTube був поширений реальними впливовими особами”.
“Добрий дзвінок для пробудження”
Деякі оглядачі стверджують, що Пекін зробив певний прорив на Заході.
“Найуспішніші зусилля Китаю щодо впливу завжди були меншими за масштабом і більш цілеспрямованими, ніж спроби переслідувати дисидентів і критиків”, – прокоментував Голосу Америки Брет Шафер, старший науковий співробітник вашингтонського Альянсу за забезпечення демократії.
Шафер описав Spamouflage як “хороший тривожний дзвінок”.
“Це нагадало світу, що Китай інвестує час і ресурси, щоб маніпулювати інформаційним середовищем”, - сказав експерт.
Раніше цього місяця у звіті Microsoft припускалося, що китайські зусилля з дезінформації успішно використовували штучний інтелект для створення “контенту, що привертає увагу”.
“Цей відносно високоякісний візуальний контент уже залучив автентичних користувачів соціальних медіа до більш високих рівнів”, – йдеться у звіті Microsoft.
“Користувачі частіше репостили ці візуальні матеріали, незважаючи на загальні показники генерації ШІ (штучного інтелекту)”.
Таке використання штучного інтелекту особливо стурбувало співробітників розвідки США.
“Росія, Китай та інші спробують використати цю технологію”, – сказав генерал Пол Накасоне в Національному прес-клубі у Вашингтоні, коли його запитали про ШІ та майбутні президентські вибори в США. Накасоне очолює Кіберкомандування США та Агентство національної безпеки.
Інші співробітники АНБ бачать, що Китай завойовує позиції та вплив, і готуються використовувати цей вплив у разі потреби.
“Вони мають дедалі більший вплив у глобальному середовищі соціальних медіа”, – сказав Девід Фредерік, помічник заступника директора АНБ щодо Китаю під час вебінару на початку вересня. “Це може дозволити їм проводити дуже широкі інформаційні операції в дуже великому масштабі у випадку конфлікту”.
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- Голос Америки
"Щоб купувати речі, потрібні гроші". Білий Дім - про допомогу Україні у разі шатдауну
В уряду Сполучених Штатів є "певні залишкові кошти", але шатдаун матиме вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ.
"Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли мова йде про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші" - заявила Янґ.
Але навіть, якщо США зможуть надсилати допомогу Україні, немає гарантії, що не постраждає "готовність" самих Сполучених Штатів, додала чиновниця.
Якщо Конгрес США до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може паралізувати роботу частини державних інституцій. Це й називають у США терміном "шатдаун".
У Конгресі також обговорюють законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів у разі неухвалення бюджету. Серед іншого, у цьому проєкті мова йде і про гроші для України.
- Голос Америки
Столтенберг впевнений, що Польща та Словаччина продовжуватимуть військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю висловив впевненість, що Польща та Словаччина продовжуватимуть підтримувати Україну у її війні з Росією після виборів, незважаючи на нещодавню різку риторику щодо Києва, повідомляє Reuters.
Напруга між Польщею та Україною дещо послаблюється після серії гарячих суперечок протягом останніх тижнів щодо заборони на продаж у своїх країнах українського зерна, яку Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити, щоб захистити місцевих фермерів, стурбованих низькою ціною на українське зерно, про це раніше повідомляв Голос Америки.
Переговори щодо поставок українського зерна до Польщі йдуть у "хорошому напрямку" після того, як "певні емоції" вгамувалися, заявив у середу міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після віртуальної зустрічі з українським колегою Миколою Сольським.
"Я очікую і впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити ці проблеми без негативного впливу на військову підтримку України", - сказав Столтенберг в інтерв'ю Reuters у Копенгагені.
Словаччина від початку повномасштабного вторгнення була вірним союзником України, надсилаючи військову техніку, включаючи винищувачі МіГ-29 і систему ППО С-300. Як повідомляв Голос Америки, розклад сил перед парламентськими виборами у Словаччині вказує на можливість повернення до влади колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який каже про наміри переглянути зовнішньополітичний курс Братислави і, зокрема, відмовитися від активної підтримки України.
"Який би новий уряд не був у Словаччині, ми продовжуватимемо збиратися на засідання НАТО, і я впевнений, що ми знайдемо способи продовжувати надавати підтримку, як ми це робили після кожних виборів у цьому альянсі з початку війни", - заявив в Копенгагені Столтенберг.
Українська правозахисна організація отримала престижну нагороду від фундації Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість"
У Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження переможців правозахисної премії Albie Awards, яку заснували голівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль – відома правозахисниця. Премію назвали на честь судді Албі Сакса, який боровся з апартеїдом в Південній Африці.
Червоною доріжкою перед початком церемонії пройшлися Меріл Стріп, Метт Деймон, Данатела Версаче, Скарлет Йогансон та багато інших відомих зірок світового шоу-бізнесу. Серед лауреатів цьогорічної премії – українська правозахисна організація Truth Hounds.
Американський актор Метт Деймон не може стримати свої емоції, говорячи про Україну та її громадян, які борються за відновлення справедливості через війну Росії проти України. Саме він презентував номінацію "Справедливість для тих, хто вижив", в якій перемогла українська правозахисна організація Truth Hounds.
Виконавчий директор організації Truth Hounds Роман Авраменко вперше виступає перед такою аудиторією. Він пишається роботою, яку робить його організація, фіксуючи воєнні злочини в Україні.
Назва його організації у перекладі з англійської – "Гончаки за правдою" – не залишає запитань щодо того, чим вона займається. Роман, жартуючи, додає, що часто їх ще називають "нишпорками за правдою". За його словами, головне, щоб їхня робота допомогла тим, хто став жертвами російської агресії.
"Коли ми йдемо від них, бачимо, якими очима вони на нас дивляться, це сильно зобов'язує. Ми можемо у своїх зубах принести цю справедливість назад людям", - розповідає Роман Авраменко.
Анна Нейстат – у фундації подружжя Клуні «За справедливість» очолює напрямок, який займається злочинами Росії в Україні. З початком повномасштабного вторгнення притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності для фонду стало одним з ключових завдань. Вона розповідає, що команда фонду та Truth Hounds день і ніч працювали над притягненням до відповідальності винних за злочини в Україні.
"Тому для нас це була не просто організація, навіть не українська організація. Це був близький партнер", - зазначила Нейстат.
Організації почали співпрацю практично одразу після вторгнення. За словами Нейстат, методологія збору доказів у них дуже схожа. За її словами, фундація Клуні не веде узагальнену документацію щодо порушення прав людини, а зосереджена на порушенні конкретних кримінальних справ, тому ретельно працює над збором доказів, адже лише докази, зібрані належним чином, можна використовувати для кримінального переслідування.
Нейстат додає, що ціль премії – розповісти усьому світу про конкретних людей, які борються за справедливість.
"У випадку з Україною про те, що відбувається, почув весь світ. Але мало хто знає, чому їм відомо про це. Дуже мало людей знають, що насправді існують такі люди, як Роман", - пояснює вона.
Документуванням воєнних злочинів Роман Авраменко займається з 2014-го року. У вересні 2014-го він поїхав у свою першу польову місію з документування воєнних злочинів у Донецькій та Луганській областях, згодом додався і Крим. За його словами, вже тоді було зрозуміло, що потрібно негайно документувати докази, бо вони втрачаються, і потім їх відновити буде неможливо.
Із тих пір Роман та його команда провела понад 220 польових місій, більше третини з них - за останні півтора року. До повномасштабного вторгнення організація займалася не лише документуванням злочинів, а й процесуальними змінами, працюючи з прокурорами та змінюючи їхні підходи до воєнних злочинів. Згодом ця організація почала поширювати діяльність в інших країнах. "На жаль, багато є країн з активними чи замороженими конфліктами. Ми навчали групи правозахисників та представників громадянського суспільства в Грузії, Таджикистані, Казахстані, були і під час нового кола конфлікту у Нагірному Карабаху", - розповідає Роман.
З початком повномасштабного вторгнення запит на експертизу Романа та його колег збільшився у рази. Тому довелося збільшити кількість документаторів, юристів, розслідувачів та польових виїздів. До прикладу, зараз команда працює у Миколаївській та Херсонській області, документуючи наслідки підриву Каховської дамби.
Авраменко каже, що вони відрізняються від інших організацій тим, що працюють над притягненням до індивідуальної кримінальної відповідальності за вчинення міжнародних злочинів.
Від 2014 року команда працювала таким чином, щоб докази, які збираються, можна було використовувати в кримінальних справах в судах, і "щоб настала справедливість у вигляді кримінального переслідування".
Всього з 2014 року Truth Hounds вдалося задокументувати близько 4,5 тис. воєнних злочинів. Частина з них стала основою для двох із трьох позовів, які фундація Клуні разом з Truth Hounds готуються подати правоохоронним органам однієї з європейських країн для порушення кримінальної справи в рамках так званої універсальної юрисдикції.
Роман пояснює: з самого початку повномасштабної війни команда розуміла, що основний тягар з переслідування воєнних злочинців ляже на українську систему правосуддя. "Тому ми додатково розуміли, що потрібно застосовувати принцип екстратериторіальної юстиції, щоб інші країни переслідували воєнних злочинців за злочинів скоєнні на території України", - пояснює він.
Найстат додає, що правозахисники та юристи намагаються встановити виконавців, конкретно командирів, які відповідальні за все, що відбувалося на окупованих територіях або за невибіркові обстріли з використанням конкретних видів зброї.
Кожна зі справ, які її фонд планує подавати правоохоронцям, стосується кількох злочинів. "Тож ми справді намагаємося знайти закономірності. Перша справа стосується страт та тортур. Друга - невибіркові напади, які призвели до незаконних смертей. Третя - весь спектр воєнних злочинів на окупованих територіях – сексуальне насильство, страти, тортури, грабунок, знищення майна. У кожному випадку ми представляємо тих, хто вижив, або сім’ї людей, які були вбиті. Це дуже важливий крок", - розповідає представниця фонду "За справедливість".
Нейстат додає, що ці три справи – лише початок шляху. Фундація "За справедливість" з партнерами у рамках універсальної юрисдикції готує й інші більш складні справи, зокрема, щодо широкого застосування тортур у різних регіонах України, а також мають намір зосередитись на Маріуполі та побудувати справу навколо облоги міст і сіл.
Роман Авраменко додає, що це складний та довгий шлях, до якого має готуватися як суспільство, так і жертви. "Люди хочуть справедливість "тут та зараз", і швидко втрачають мотивацію. Наша задача, серед іншого, підтримати їхню мотивацію, не обіцяти багато, не обіцяти, що все обов'язково буде і буде швидко", - пояснює він.
Правозахисник зізнається, що сам пережив подібні емоції у 2015-му році. "Цей момент розпачу, коли ми працюємо, а нічого не міняється. І лише зараз є перші паростки й перші результати того, що було тоді напрацьовано. Тому це треба робити", - переконаний він.
Авраменко сподівається, що однією з країн, яка включиться у притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, будуть і Сполучені Штати.
У грудні минулого року Конгрес США вніс правки до Закону про воєнні злочини, які дозволили кримінальне переслідування воєнних злочинців на території США.
“Допоміг Україні дати відсіч російській агресії”. Президент Байден вшанував генерала Міллі, який пішов з посади
На церемонії у Вірджинії вшанували генерала Марка Міллі, який залишає посаду очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США. Церемонія відбулась 29 вересня, у п'ятницю.
Міллі після чотирьох років на цій посаді замінить генерал Чарльз Браун. У промовах на честь відставного генерала президент США Джо Байден та міністр оборони США Ллойд Остін говорили про здобутки Марка Міллі на посаді, зокрема – про допомогу Україні дати відсіч російській агресії.
“А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Ми направили світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненню”, – заявив під час урочистої промови міністр оборони США Ллойд Остін.
Ми направили світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненнюЛлойд Остін
Міністр оборони США також наголосив, що через глибоке відчуття історії генералом Міллі, він знає, що “майбутні покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок, побудований американським керівництвом”.
За його словами, генерал Міллі не просто вивчав історію, він увійшов в неї. Історія світових воєн та його служби під час війни в Іраку вплинула на політику Міллі, писав про нього оглядач Washintgon Post Девід Ігнатіус, нагадуючи: Міллі — випускник Принстона з енциклопедичним знанням воєнної історії.
“Для мене велика честь бути 20-м головою Об’єднаного комітету начальників штабів. Об’єднані сили, як я вже сказав, є найбільш смертоносними та боєздатними військовими у світі. І наші вороги це знають. Ми підтримали Україну в її боротьбі за свободу проти загарбницької війни Путіна та зміцнили альянс НАТО”, – заявив сам Марк Міллі під час промови.
Президент США Джо Байден наголосив, що генерал Міллі був на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів під час одного з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за довгий час.
“Для нас було критично важливо зміцнити існуючі альянси Америки від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону. США продовжують виводити терористів з поля бою, стояти з українським величним народом, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи”, – заявив президент США.
Ми підтримали Україну в її боротьбі за свободу проти загарбницької війни Путіна та зміцнили альянс НАТОМарк Міллі
Як раніше повідомляв Голос Америки, остання перед відставкою міжнародна подорож очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі була до німецького Рамштайну на засідання контактної групи з оборони України, де він закликав союзників "підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну".
Міллі, який завершує свою каденцію, запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України, суперечливому виведенню військ США з Афганістану, а також своєю позицією в подіях 6 січня 2022 року, коли натовп, невдоволений результатами президентських виборів, пішов на штурм американського парламенту, кажуть оглядачі.
Генерал Міллі назвав штурм на Капітолій атакою на Конституцію США.
"Події 6 січня, на мою особисту думку, були жахливим днем, трагічним днем в історії Америки", - заявив генерал під час розмови з законодавцями. – "Те, що я побачив 6-го, було, м’яко кажучи, тривожним".
Міллі рішуче виступав на користь підтримки України, але "його постійною турботою на посаді було уникнути конфлікту великих сил", - вказує полковник США Девід Батлер, речник генерала Міллі.
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