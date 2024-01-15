Міністра Остіна виписали з лікарні, він продовжує одужувати і виконує свої обов'язки

Після консультації з медичним персоналом, міністра оборони США Ллойда Остіна 15 січня виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, йдеться в повідомленні Пентагону.

У відомстві зазначили, що міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. В Пентагоні додали, що Остін має повний доступ до необхідних можливостей захищеного зв’язку.

Лікарі міністра Остіна зазначили, що пацієнт добре прогресував протягом усього свого перебування в лікарні, і його сили відновлюються.

"Він пройшов серію медичних тестів і перевірок, а також отримав нехірургічну допомогу під час перебування у лікарні, відповідно до своїх медичних потреб, включаючи втамування болю у ногах. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає", - йдеться в повідомленні Пентагону.

В Міноборони додали, що рак простати міністра Остіна було вилікувано на ранній стадії та ефективно, і прогноз для його здоров'я чудовий. Він не планує подальшого лікування свого раку, крім регулярного спостереження після простатектомії.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 22-го грудня 2023 року після консультації зі медичною командою міністра Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де йому провели простатектомію — мінімальну хірургічну процедуру для лікування раку простати.

1-го січня Ллойда Остіна госпіталізували знову через нудоту та гострий біль. Після обстеження у міністра виявили післяопераційні ускладнення через інфекцію сечових шляхів та скупчення рідини у черевній порожнині. Відтак його перевели у відділення інтенсивної терапії.

Про госпіталізацію міністра оборони одразу не повідомили навіть президенту Байдену та заступникам голови Пентагону, що зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США. Це викликало критику ЗМІ. Пізніше міністр Остін заявив, що розуміє занепокоєння ЗМІ щодо прозорості, і визнає, що "міг би краще працювати, забезпечуючи, проінформованість громадськості належним чином".