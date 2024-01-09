Пентагон: Ллойда Остіна госпіталізували через рак простати

Міністр оборони США Ллойд Остін проходить госпіталізацію з приводу лікування раку простати, повідомили журналістам у Пентагоні, у вівторок, 9-го січня.

Пентагон поширив заяву медиків, які наголосили, що на нинішній момент стан міністра покращується, але він і нині перебуває у лікарні.

“Він продовжує прогресувати, і ми очікуємо повного одужання, хоча це може бути повільним процесом”, — йдеться в заяві лікарів.

Як повідомили представники Національного військового центру Волтера Ріда, де лікується міністр оборони США, у грудні Остіну зробили «мінімально інвазивну процедуру», але внаслідок операції у нього виникли ускладнення.

“22-го грудня 2023 року після консультації зі своєю медичною командою міністра оборони госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де йому провели простатектомію — мінімальну хірургічну процедуру для лікування раку простати. Під час цієї процедури він перебував під загальним наркозом”, — йдеться в заяві медиків.

Лікарі додали, що після операції Ллойд Остін відновився й повернувся додому наступного ранку. За їхніми словами, рак простати виявили на ранній стадії, і прогнози щодо одужання "є чудовими".

За словами лікарів, рак простати виявили на ранній стадії, і прогнози щодо одужання Ллойда Остіна "є чудовими".

Втім, уже 1-го січня Ллойда Остіна госпіталізували знову через нудоту та гострий біль. Після обстеження у міністра виявили післяопераційні ускладнення через інфекцію сечових шляхів та скупчення рідини у черевній порожнині. Відтак його перевели у відділення інтенсивної терапії.

Спілкуючись із журналістами, речник Пентагону Пет Райдер заявив, що зараз Ллойд Остін перебуває на постійному контакті з головою свого офісу.

“Можу вам сказати, що він активно виконує свої обов’язки із лікарняної палати і працює на повну”, — додав Райдер.

Раніше в Пентагоні повідомили, що міністр Остін розмовляв із президентом Байденом, а також тримає контакт із своєю заступницею Кейтлін Гікс, головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном та іншим оборонним керівництвом країни.

Пентагону знадобилося три дні, щоб повідомити Білому дому та ключовим чиновникам оборони про госпіталізацію Остіна.

Це викликало критику оборонного відомства щодо того, як глава збройних сил міг так довго не виконувати своїх обов’язків без відома старших членів адміністрації.

У заяві, оприлюдненій пізніше, Остін сказав, що «з нетерпінням чекає найближчого повернення в Пентагон», і розуміє занепокоєння ЗМІ щодо прозорості, і визнає, що «міг би краще працювати, забезпечуючи, проінформованість громадськості належним чином».

«Я зобов’язуюся робити це краще. Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру повну відповідальність за свої рішення щодо її розголошення», – наголосив Остін.

Критики у ЗМІ та деякі американські законодавці закликають переглянути процедури щодо повідомлення адміністрації та громадськості, якщо високі представники адміністрації не можуть виконувати своїх обов'язків.

Як зʼясувалось, про госпіталізацію міністра оборони одразу не повідомили навіть президента Байдена та заступників голови Пентагону, що зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США.