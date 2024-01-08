Байден не збирається звільняти Остіна з посади, попри заклики Трампа та інших республіканців

Президент США Джо Байден не має наміру звільняти міністра оборони Ллойда Остіна після того, як Остін протягом кількох днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували, і не надавав інформації про свої медичні проблеми, заявили в Білому домі в понеділок.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - сказав журналістам координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Остін, другий після Байдена в командуванні Збройних сил США, був госпіталізований на Новий рік, але, згідно з повідомленням Пентагону, під час планової медичної процедури виникли ускладнення.

Однак кілька днів 70-річний Остін не повідомляв про це Байдену та не повідомляв Пентагону про свою госпіталізацію, що зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США.

У суботу Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив про свою госпіталізацію.

Але провідні республіканці, включаючи колишнього президента США Дональда Трампа, найрейтинговішого політика Республіканської партії, який має найбільше шансів представляти партію на президентських виборах у листопаді 2024 року, закликали звільнити Остіна з посади.

Остіна слід звільнити за "неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків", - заявив Трамп.

"Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса, покрученого Джо Байдена, не мав поняття про те, де він був або міг бути", — написав Трамп у Truth Social.

Конгресвумен від Республіканської партії Еліз Стефанік також закликала звільнити Остіна з посади, зазначивши в заяві: "Повинна бути повна відповідальність, починаючи з негайної відставки міністра Остіна та тих, хто брехав за нього, і розслідування Конгресом цього небезпечного невиконання обов’язків".

Посадовці оголосили в неділю, що госпіталізація Остіна трималася в набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше, в тому числі від його заступника в Пентагоні.

Обов’язки Остіна вимагають від нього бути доступним у будь-який момент для реагування на будь-яку військову кризу чи кризу національної безпеки.

Кірбі сказав, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна, але Байден і Остін спілкувалися цими днями. Кірбі додав, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна.

"Ми проведемо невідкладну оцінку", — сказав Кірбі, і зауважив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформації, і "спробує навчитися із цього досвіду".