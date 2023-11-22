Опитування: Менше американців вважають що США витрачають забагато на допомогу Україні

Відповідно до опитувань, проведених агентством Associated Press разом із Центром дослідження зв’язків з громадськістю NORC, майже половина американців вважають, що США витрачають забагато на допомогу Україні. Водночас цей відсоток зменшився з 52% у жовтні до 45% в теперішньому опитуванні.

За повідомленнями Associated Press, зменшення відсотка тих, хто вважає, що уряд США витрачає занадто багато на допомогу Україні у війні проти Росії, відбувається в основному за рахунок республіканців. Так, серед прихильників Республіканської партії 69% відповіли у жовтні, що на допомогу Україні витрачається занадто багато. У листопаді цей показник зменшився на 10% – до 59%. Втім, наголошують у новинному агентстві, опір республіканців тривалій допомозі Україні все ще залишається високим.

Майже половина респондентів висловилась на підтримку надання Україні зброї – 48%

Понад третина – 38% респондентів стверджують, що поточні витрати на допомогу Україні на належному рівні, це на 7% більше ніж минулого місяця. Серед республіканців – 29% вважають рівень допомоги належним, порівняно з 20% у жовтні.

На питання, як респонденти можуть описати відносити США з Україною, 40% дорослих американців відповіли, що Україна – союзник Сполучених Штатів, який розділяє американські інтереси та цінності, 43% вважають, що Україна – партнер, з яким США потрібно співпрацювати, але Україна не розділяє американських інтересів та цінностей, значно менше – 8% назвали Україну суперником, з яким США потрібно конкурувати, але не вступати у конфлікт.

Майже половина респондентів висловилась на підтримку надання Україні зброї – 48%. Це майже той самий показник, який попередні опитування Associated Press і NORC показували протягом 2023 року, але менше ніж у 2022 році. Проти надання зброї Україні висловилась чверть американців.

Інше опитування проведене NBC вказує, що більше половини – 55% американців підтримує надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні. Підтримка серед прихильників Демократичної партії значно вище – на рівні 77%, тим часом підтримка республіканців — 35%. Близько чверті (26%) всіх респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні, ще 29% – наголосили, що схиляються до цього варіанту. 43% опитаних виступили проти.

Нагадаємо, за даними останнього опитування громадської думки у США, проведеному новинним агентством Reuters спільно з дослідницькою і консалтинговою компанією Ipsos, 41% респондентів підтримують надання зброї Україні для протистояння російському вторгненню. Натомість 32% опитаних виступили проти подальшої військової допомоги Україні, а решта зазначили, що вони не впевнені у відповіді. Підтримка надання зброї Україні була сильнішою серед демократів. Опитування було проведено 13-14 листопада онлайн, й охопило всю територію США. В ньому взяли участь 1006 дорослих американців.

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