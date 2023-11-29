ОБСЄ має працювати, каже Бербок. Україна та країни Балтії бойкотуватимуть засідання через участь Лаврова

ОБСЄ повинна й надалі працювати задля досягнення миру та безпеки у Європі, заявила міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Північній Македонії відбудеться 30 листопада й 1 грудня в Скоп'є.

Участь у засіданні візьме держсекретар США Ентоні Блінкен. Натомість глави МЗС України, Латвії, Естонії та Литви заявили, що бойкотуватимуть це засідання через присутність там глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Я знаю, що особливо важко для країн Сходу Європи, Балтії, сидіти за одним столом з кимось, хто нападає не лише на Україну, а й у брутальний спосіб також на мирний європейський порядок, - сказала Бербок. - Я переконана, що ми маємо зробити все можливе, щоб ОБСЄ могла продовжувати працювати для співпраці та безпеки в Європі, в тому числі через нашу особисту присутність".

Глава німецької дипломатії підкреслила, що коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, європейці "виступали проти цього як увесь європейський континент, також і в рамках ОБСЄ, членом якої є Росія". "І те, що Росія хотіла і хоче також зруйнувати мирний європейський порядок, ОБСЄ, показує, наскільки важливо протистояти цій імперській омані", - сказала вона.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, наголосив на рішенні України та інших держав Балтії не брати участі у засіданні ОБСЄ і поставив під питання діяльність організації: "Я думаю, що всім нам варто запитати, як насправді може функціонувати така організація як ОБСЄ і якою має бути її роль".

Зокрема, Каріньш поставив під сумнів можливість країни-агресора мати право вето в цій організації, й намагання "перехопити порядок денний ОБСЄ". Латвійський дипломат зауважив, що майбутнє України - в НАТО, "але для того, щоб це врешті-решт сталося, потрібно зробити певні кроки... в законодавстві,.. у військових, оперативних процедурах, обладнанні, методах роботи".

Раніше Голос Америки повідомляв, що хоча Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі Лаврова, але їхня особиста зустріч не планується.

Як повідомляє Держдеп, під час свого візиту до Північної Македонії Блінкен "спілкуватиметься з колегами з ОБСЄ, підтверджуючи непохитну відданість Сполучених Штатів ОБСЄ та її основній місії сприяння безпеці, стабільності та співпраці між державами, з особливим наголосом на правах людини та мирному врегулюванні суперечок". Також держсекретар "підкреслить ключову роль, яку відіграє ОБСЄ у просуванні комплексної безпеки в регіоні, і подякує Північній Македонії за її лідерську роль".

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Північній Македонії через те, що Росія зловживає платформою ОБСЄ. "РФ послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань", - зазначив він.