Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ, куди запросили Лаврова. Україна та країни Балтії бойкотують зустріч

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі глави МЗС Росії Сергія Лаврова, але зустріч із російським колегою не планується. Про це повідомив журналістам у вівторок, 28 листопада, представник Держдепартаменту США.

Відповідаючи на питання про можливість будь-якої зустрічі між Блінкеном і Лавровим, високопосадовець відповів: “Ми цього не очікуємо”.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти 30 листопада -1 грудня в м.Скоп'є. Глави МЗС України, Латвії, Естонії та Литви заявили, що бойкотуватимуть це засідання через присутність там Лаврова.

“Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його”, - сказав представник Держдепартаменту США.

На питання, з яким повідомленням Ентоні Блінкен їде на це засідання, представник Держдепу сказав:

“Я вважаю, що ОБСЄ є справді важливою інституцією для розв'язання політичних питань та питань із прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності північномакедонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ”, - зазначив дипломат.

У вівторок, 28 листопада, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Північній Македонії через те, що Росія зловживає платформою ОБСЄ.

“РФ послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.

За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ”, - написав у ФБ Олег Ніколенко.

Крім Лаврова, до складу російської делегації ОБСЄ також увійде речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку в Україні називають "рупором кремлівської пропаганди".