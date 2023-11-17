США та Україна обговорять розвиток оборонно-промислової бази

Уряд США проведе дводенну Конференцію з питань оборонно-промислової бази 6-7 грудня. Про це заявила прессекретарка Ради з національної безпеки США Адріенн Вотсон. У конференції візьмуть участь представники промисловості та уряду США та України, які вивчатимуть можливості спільного виробництва та промислової співпраці в Україні. Конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу та безпеку, йдеться у заяві Вотсон.

За словами представниці уряду, на конференції будуть присутні представники Ради національної безпеки та Міністерства торгівлі, оборони та Держдепартаменту США, а також українські колеги з Офісу президента та міністерств оборони, стратегічної промисловості та закордонних справ.

Раніше цього року, 29 вересня Україна провела Міжнародний форум оборонної промисловості. Конференція з питань оборонно-промислової підтверджує довгострокові зобов’язання США щодо американської оборонно-промислової бази, економічного відновлення України, а також спільне зобов’язання посилити промислову співпрацю, співпрацю в галузі озброєнь і безпеки між обома народами, йдеться у заяві Адріенн Вотсон.