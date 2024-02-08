Як США та союзники планують позбутися панування Росії на ринку ядерного палива – дискусія в Atlantic Council

Як Сполучені Штати можуть зменшити залежність світу від російського ядерного палива – про це 8 лютого розмірковували експерти на події організованій з ініціативи вашингтонської дослідницької організації Atlantic Council.

Базувалися зокрема й на досвіді України під час війни з Росією, де стали очевидними ризики світової залежності від російського імпорту ядерного палива, а також згадали загрозу, яка існує унаслідок вже дворічної окупації Запорізької атомної станції.

"Тероризм Росії" тримає у заручниках ринок ядерної енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко, виступаючи під час зустрічі, наголосив, що реалії атомної промисловості та ядерної безпеки у світі сьогодні пов'язані із “тероризмом Росії”:

“Якби ви могли побачити картину того, як вони [росіяни, - ред.] окупували атомну станцію – вони атакували станцію важким озброєнням, використовували танки, артилерію, це щось неймовірне у цивілізованому світі”.

При цьому, констатує Галущенко, Росія “все ще отримує гроші, все ще збільшує свої прибутки”.

Тому, за його словами, особливо важливо вводити санкції і поступово переходити до чистої енергетики на майбутнє. Наразі санкції проти експорту ядерного палива з Росії значно м’якші, аніж проти імпорту російської нафти та газу, оскільки важко знайти альтернативи, пише водночас DiXi Groupу своєму звіті “Сприяння міжнародному діалогу щодо питань енергетичної безпеки України”.

За словами міністра Галущенка, співпраця із США та Великою Британією стосовно сховищ ядерного палива є рятівною для України та “допомагає вижити в цій енергетичній війні”.

Посадовець висловив сподівання, що ЄС і США зможуть протистояти чинному російському домінуванню у галузі ядерної енергії, зокрема, через розробку власних джерел видобутку урану тощо.

Це зменшило б частку Росії на світовому ринку експорту урану та запобігло б маніпуляції ціною з її боку.

Галущенко також додав зі підсумками візиту на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, що наразі із потрібних 10 тисяч працівників наявні тільки близько половини, а з 1 лютого російське окупаційне керівництво заборонило доступ до станції тим, хто не отримав російське громадянство і не уклав договір з “Росатомом”.

Наступного тижня Ґроссі буде у Москві, додав Галущенко.

Джерело впливу: “Росатом” забезпечує роботу ядерних реакторів у 15 країнах

Президентка DiXi Grouр Олена Павленко додала, що російська сторона “насправді вводить світ в оману, використовуючи ядерний сектор як можливість уникнути або обійти санкції”.

А ядерне паливо залишається джерелом російського впливу в усьому світі, оскільки Росія залишається провідним світовим виробником збагаченого урану.

Наразі постачання ядерного палива “Росатомом” забезпечує роботу ядерних реакторів у 15 країнах, і Росія також бере активну участь у будівництві нових атомних електростанцій, що на кілька десятиліть наперед зміцнює позиції Москви через відповідні довготривалі угоди.

За словами експертів, внутрішнє виробництво збагаченого урану в США не зможе у найближчі роки навіть задовольнити внутрішній попит, а не тільки загрожувати частці Росії на світовому ринку ядерного палива.

Попит на атомну енергію у світі зростає, але Москва домінує у світових поставках збагаченого урану, констатують американські ЗМІ, зокрема і Financial Times.

США інвестують у виробництво уранового палива

Шон Ольберт, віцепрезидент компанії Centrus Energy Corporation розповів, що у штаті Огайо розпочато перше у своєму роді виробництво високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU). Ініціатива вимагатиме значних федеральних інвестицій у поєднанні з приватним капіталом, щоб посилити роль США у ланцюжкові постачання ядерного палива.

У Європі першою країною, яка запустить подібне виробництво, є Велика Британія. Як повідомляв Голос Америки, країна планує інвестувати у відповідну програму близько 300 мільйонів фунтів стерлінгів – щоб зменшити залежність від РФ.

Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради зауважила, що США не посідають провідної ролі на ринку ядерного палива сьогодні зокрема через те, що рішення приймаються людьми, які більше прихильні до ідеї ядерного нерозповсюдження, ніж до теми енергетичної безпеки країни.

Учасники дискусії підсумували наостанок потребу у стратегіях, які б сприяли побудові диверсифікованого енергетичного сектора та створенню умов, за яких США й інші країни були б максимально незалежними від російського постачання.

Російська війна “перевернула світ ядерної енергетики з ніг на голову”

Своєю чергою, Financial Times наголошує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну “перевернуло увесь світ ядерної енергетики з ніг на голову”. А це спонукало Вашингтон до перезавантаження галузі всередині Сполучених Штатів.

І хоча процес подолання залежності від послуг Росії триватиме роки, Конгрес обмірковує законодавство про заборону імпорту з Росатому, пише газета.

Плани США також включають залучення підтримку з боку Франції, Канади, Японії та Великої Британії, які разом пообіцяли виділити 4,2 мільярда доларів зокрема на побудову нових ядерних реакторів.

Долучаються і приватні інвестори, зокрема Білл Гейтс і виконавчий директор OpenAI Сем Альтман, підтримують стартапи, що розробляють малі модульні реактори (SMR).