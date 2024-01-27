США, ймовірно, розмістять ядерну зброю у Великій Британії через загрозу війни НАТО з Росією – The Telegraph

США мають намір розмістити ядерні боєголовки на території Великої Британії, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Таку інформацію оприлюднило видання The Telegraph з посиланням на документи Пентагону, з якими, стверджується, ознайомилися журналісти видання.

Документи містять інформацію про розміщення боєголовок у RAF Lakenheath – станції Королівських ВПС у Саффолку, повідомляє видання.

Йдеться про гравітаційні бомби, які мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Повідомлення з’явилося на тлі попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією. Як повідомляв раніше Голос Америки, 18 січня нідерландський адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, закликав країни НАТО бути готовими до прямого широкомасштабного конфлікту з Росією та необхідної участі в ньому країн-членів.

США вивезли власні ядерні ракети з Британії 15 років тому, у 2008-му, коли вважалося, що загроза холодної війни з боку Москви відступила.

Газета Guardian нагадує: нещодавно високопоставлені особи по обидва боки Атлантики закликали Велику Британію бути готовою на випадок потенційної війни між силами НАТО та Росією. Раніше цього тижня генерал Патрік Сандерс, очільник британської армії, заявив, що її 74-тисячні ряди повинні бути посилені щонайменше 45 тисячами резервістів, щоб бути краще готовими до можливого конфлікту.

Повернення американської зброї до Великої Британії, пише Telegraph, є частиною натівської програми розвитку та модернізації ядерних об’єктів у відповідь на загострення напруженості з Кремлем після вторгнення Росії в Україну.

Росія у відповідь заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як “ескалація” із “компенсаційними контрзаходами” у відповідь.

Гуртожиток для американських сил, а не чіткі плани розміщення боєголовок

Утім, документи Пентагону, про які йдеться, містять інформацію про закупівлі обладнання та будівництво нового житлового комплексу для американських сил. Представник установи прокоментував британському виданню, що йдеться про модернізацію військового об’єкта, як це зазвичай провадять США у країнах-союзниках.

Документ, на який посилається The Telegraph, у Пентагоні назвали несекретними адміністративно-бюджетним документами.

“Ці документи не передбачають і не призначені для розкриття будь-якої конкретної позиції або деталей базування. Політика США полягає в тому, щоб ні підтверджувати, ні спростовувати наявність або відсутність ядерної зброї в будь-якому загальному або конкретному місці”, – цитує газета речника Пентагону.

Наразі США мають боєголовки, розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині згідно з угодою НАТО про розподіл ядерної зброї, вказує видання.