Нові стратегії війни. Експерти про уроки війни в Україні для американської армії

Дрони та нові технології змінюють сучасні умови ведення бою, але найбільш смертоносною залишається традиційна артилерія. Такі висновки військових експертів про зміни у характері ведення війни на основі вивчення досвіду в Україні, пише видання DefenseNews.

У публікації DefenseNews наголошує на тому, що армія США уважно стежила за трендами ведення війни в Україні та, відповідно до цього, переосмислила модернізацію своїх танків та стратегію щодо використання дронів.

“Змінюється характер ведення війни. За останні кілька років він змінився через війну в Україні. Думаю, що він продовжить змінюватись, і разом із цим буде змінюватись наше мислення”, – говорить Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж в інтервʼю виданню.

Змінюється характер ведення війни. За останні кілька років він змінився через війну в Україні. Думаю, що він продовжить змінюватись і разом із цим буде змінюватись наше мислення

За інформацією видання, армія США планує опублікувати нову стратегію з використання артилерійських систем на полі бою.

На думку генерала голови командування армії США з модернізації сухопутних військ Джеймса Рейні, все що відбувається на полі бою в Україні, “має відношення до високоточної зброї та нових технологій, але найбільш смертоносною залишається традиційна артилерія”.

На критичній важливості артилерії у війні в Україні зауважує й колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, необхідний багаторівневий підхід до артилерії, використовуючи різні типи артилерії і боєприпасів, які працюють на різних радіусах дальності.

На думку експертів, армія США незабаром також матиме інформацію про успішність танків M1 Abrams у боях проти російських військових, оскільки США передали Україні 31 танк цієї комплектації.

За словами Джеймса Рейні, війна в Україні продемонструвала також необхідність вміння воювати під постійним спостереженням з космосу, електромагнітних засобів чи соціальних мереж. Іншим викликом стала підтримка спорядження у логістичному ланцюжку. DefenseNews відзначає, що лише через кілька місяців після початку війни американські військові з території Польщі проводили дистанційну підтримку та обслуговування обладнання для українських військових.

Вивчаючи війну в Україні, в НАТО виносять висновки щодо нових та старих уроків ведення бойових дій. Серед старих – конкуренція військового виробництва має значення, а от новіші уроки – дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. Інші ж уроки отримують своє підтвердження, як то поєднання розвідданих із проведенням операцій. На цьому наголосив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики (CEPA), який нагородив його 2023 Transatlantic Leadership Award. За словами Кріса Каволі, НАТО ділиться цими уроками з українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.

Кріс Каволі підкреслив – індустріальний компонент і ресурси мають значення, особливо після кількох місяців війни. Каволі також наголошує на суттєвій ролі дронів у війні, що він відносить до “нових уроків”: “Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це потребує лише незначної підтримки, навчання та має значні результати на полі бою”.

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