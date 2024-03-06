Німеччина приєднується до чеської ініціативи для закупівлі боєприпасів для ЗСУ за межами ЄС

Німеччина бере участь в ініціативі Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що є наразі найгострішою потребою ЗСУ. Раніше про такий же намір заявляли Литва, Франція і Нідерланди.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, йдеться про тризначні суми у мільйонах євро.

Артилерійські боєприпаси в Україні закінчуються, вказує Reuters, оскільки і російська, і українська сторони використовують сильний гарматний вогонь, щоб утримувати здебільшого статичні, закріплені позиції вздовж лінії фронту.

ЄС торік виступив з ініціативою доставити в Україну 1 мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців. Але вдалося надати лише трохи більше половини цієї кількості – через недостатні виробничі потужності та відсутність довгострокових замовлень.

З огляду на це уряд Чехії, як повідомляв Голос Америки, висловив ідею щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів у кількох країн, що не входять до Європейського Союзу.

Чехи також намагаються залучити фінансування партнерів. Чехословацька група CSG діє як виробник і центр обміну боєприпасами, виробляючи системи протиповітряної оборони та транспортні засоби, а також закуповуючи танки, артилерію та снаряди з усього світу та модернізуючи їх для України.

Члени коаліції, які фінансують короткострокові закупівлі, включають Велику Британію, Канаду, Данію, Чехію та Сполучені Штати.

На кожен снаряд, випущений Україною вздовж лінії фронту, Росія випускає від п’яти до шести, пише Reuters з посиланням на посадовців та аналітиків з питань оборони.

Чеські урядовці свідчать, що на світовому ринку доступно близько 2 мільйонів боєприпасів. А два джерела, знайомі з ринком, повідомили, що попит через війну в Україні підняв ціни до 2800-3200 доларів за пакет порівняно із попередньою ціною 700-1200 доларів США.

Чехія взяла на себе лідерство у процесі таких закупівель і сприяє механізму, за допомогою якого інші країни можуть фінансово сприяти закупівлі артилерійських боєприпасів для України, пише видання Army Recognition.

Президент Чехії Петр Павел сказав, що, працюючи з Канадою та Данією, чехи “ідентифікували” 500 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 снарядів калібру 122 міліметри, “які ми зможемо доставити протягом кількох тижнів” за необхідні кошти.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Прага мала намір зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за ці боєприпаси для України.