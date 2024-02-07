“Жоден з цих кандидатів” вперше в історії переміг на "праймеріз" у Неваді, завдавши поразки Ніккі Гейлі

Виборці Республіканської партії на праймеріз у Неваді активно голосували за варіант “жоден із цих кандидатів” у бюлетені, таким чином позбавивши перемоги кандидатку Ніккі Гейлі, колишню посолку США в ООН, останню головну суперницю нинішнього фаворита республіканських партійних виборів Дональда Трампа. 63.2 % виборців проголосували проти всіх кандидатів, ніккі Гейлі отримала 30,5% голосів, повідомляє AP.

Вона стала першим кандидатом у президенти від будь-якої партії, який програв перегони варіанту “жодному з цих кандидатів”, відколи цей він був запроваджений у Неваді в 1975 році.

Сам Дональд Трамп, колишній президент США, не брав участь у невадських праймеріз. Натомість він зосередився на "кокусах", який відбудуться в Неваді у четвер і можуть допомогти йому наблизитися до того, щоб стати представником Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах.

Від 2021 року парламент штату Невада, в якому переважають демократи, прийняв закон, який закріпив проведення "праймеріз" замість "кокусів". Ця зміна відбулася на тлі низки нових ініціатив щодо голосування, спрямованих на покращення доступу виборців, як-от розширення голосування поштою. Республіканська партія штату Невада продовжує проводити і «кокуси» стверджуючи що вони на відміну від «праймеріз» є більш безпечними та заохочують кандидатів спілкуватися з виборцями. Місцевий осередок Республіканської партії вирішив, що не братиме до уваги результати "праймеріз", який організовує влада штату. Єдиним опонентом Трампа на "кокусах" у четвер буде пастор з Техасу Раян Бінклі.

Гейлі заздалегідь заявила, що збирається “зосередитися на справедливих штатах” і не проводила передвиборчу кампанію в Неваді. Її кампанія пояснила результати голосування з відсилкою на відому гральну індустрію Невади.

“Навіть Дональд Трамп знає, що коли ви граєте в ігрові автомати, виграє казино, — сказала прес-секретарка Олівія Перес-Кубас. – Ми не намагалися грати в гру, сфальсифіковану для Трампа. Ми повним ходом [ведемо кампанію] у Південній Кароліні та за її межами”.

Трамп пожартував у своїй соцмережі: “Дивіться, вона скоро здобуде перемогу!”

Губернатор штату Невада, республіканець Джо Ломбардо заздалегідь оголосив, що не голосуватиме за жодного з кандидатів. Кілька республіканців, опитаних перед виборами, сказали, що мають намір зробити те саме.

Голова Республіканської партії округу Уошо Брюс Паркс сказав, що він радив виборцям, які телефонували до його офісу — і прихильникам Трампа — взяти участь у праймеріз, проголосувавши “за жодного з цих кандидатів” замість Гейлі.

“Вони сказали нам, що їм байдуже на нас, — сказав Паркс в інтерв’ю. – Позначивши “жодного з цих кандидатів”, ми відповідаємо тим же — ви нам теж байдужі”.

У вівторок також відбулися праймеріз Демократичної партії, на яких президент Джо Байден впевнено переміг письменницю Маріанну Вільямсон і кілька менш відомих суперників. Конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти не був у бюлетені для голосування.

Байден виступив із заявою, в якій подякував виборцям Невади за їхню підтримку і попередив, що Трамп “намагається розділити Америку”.

“Я хочу подякувати виборцям Невади за те, що вони відправили мене та Камалу Гарріс до Білого дому чотири роки тому, а також за те, що сьогодні ввечері вони зробили ще один крок вперед на тому самому шляху. Ми повинні організуватись, мобілізуватись і проголосувати. Тому що одного дня, коли ми озирнемося назад, ми зможемо сказати, що коли американська демократія була ризиком, ми врятували її — разом”, — сказав Байден.

Законодавці штату Невада додали до бюллетнів пункт “жоден із цих кандидатів”, щоб виборці могли взяти участь у виборах, висловивши невдоволення наявним вибором.

"Кокуси" в четвер є єдиним виборчим змаганням у штаті Невада, який зараховується до висунення Республіканської партії на пост президента.

Очікується, що Трамп легко виграє партійні збори, які можуть дати йому 26 делегатів від штату. Делегати — це члени партії, активісти та обрані офіційні особи, які голосують на загальнонаціональних партійних з’їздах, щоб формально обрати кандидата від партії.

“Якщо ваша мета — виграти кандидатуру від республіканців у президенти, ви йдете туди, де є делегати. І мене бентежить, що Ніккі Гейлі вирішила не брати участі”, — сказав старший радник Трампа у виборчій кампанії Кріс ЛаЧівіта в інтерв’ю перед "праймеріз".