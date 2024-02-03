У Південній Кароліні вперше стартують праймеріз демократів

Південна Кароліна вперше стала штатом, з якого стартують праймеріз Демократичної партії у президентській кампанії 2024 року.

У суботу вибори відбулися у штаті, який висунув Джо Байдена на кандидати від Демократичної партії чотири роки тому, і очікується, що він отримає в ньому майже гарантовану перемогу.

Як зауважують оглядачі, цього року Південна Кароліна вперше очолила офіційний календар висунення кандидатів від Демократичної партії. Телеканал CNN пояснює, що зміну було внесено завдяки наполяганню Байдена.

Конкурентами Байдена на виборах у Південній Кароліні будуть представник Міннесоти Дін Філіпс і письменниця Маріанна Вільямсон, але Байден залишається там головним фаворитом. Тому головна увага буде прикута до явки і до тієї переваги, яку має здобути Байден над своїми конкурентами, бо це має показати силу його кандидатури на виборах.

У Республіканській партії напередодні праймеріз, які також відбувалися у Південній Кароліні, у рідному штаті, Ніккі Гейлі, вони розкритикувала свого конкурента Дональда Трампа як "надто старого, такого, що плутається, надто хаотичного і занадто схильного до істерик, щоб бути президентом", цитує кандидатку CNN.

"Гейлі атакує мораль, вік і багатство Трампа", – пише видання.

Тим часом, агітуючи за батька, син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив у Нью-Гемпширі, що Ніккі Гейлі "готова відправити нас у кожну можливу війну, тому що вона належить Боїнгу та іншим великим компаніям, у правлінні яких вона входить”. А також додав, що під час президентства його батька “не було воєн”.

3-го лютого у мережі Х він заявив , що під час президентства його батько "забезпечував мир і відсутність нових війн".

Минулого тижня він також заявив, що не хоче, або його п'ятеро дітей “пішли помирати за Володимира Зеленського, щоб він міг купити чергову яхту чи будинок за гроші, які ми туди надіслали”.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні фейки про "яхти Зеленського" спростували низка американських розслідувачів, але цю тему активно використовують у передвиборчій агітації.

Трамп-молодший агітував проти допомоги Україні та звернувся до учасників зустрічі із питанням:

“Чи хотіли б ви продовжувати закладати майбутній добробут своїх дітей і сімей, щоб захистити чи дати більше майбутньому класу олігархів в Україні?”

Такі заяви син політика виголосив під час передвиборчого мітингу у Лаконії, штат Нью-Гемпшир, минулого тижня.

Раніше Трамп-молодший також вдавався до критики зовнішньої політики США щодо України і заявляв, що “Україна вже програла війну з Росією”.

“Для тих із вас, хто є ідіотами, Україна програла цю війну досить давно, ми просто тримаємо їх на апаратах безкінечних грошей”, – написав він у мережі Х (колишній Twitter) у грудні.

Видання Newsweek стверджує, що Дональд Трамп-молодший “розпочав онлайн-атаку на зовнішню політику уряду США”, коли він прокоментував застереження очільника Пентагону Ллойда Остіна про перспективу участі американських військових у війні у разі, якщо не буде продовжено належне військове фінансування України.

“Ми можемо опинитися у конфлікті з найбільшою ядерною державою за обсягом ракет – Росією, – прокоментував Трамп-молодший підтримку України Сполученими Штатами. – Я не розумію цього, це для мене це не має сенсу. Але все одно республіканці наполягають на цьому”.

Трамп-молодший різко розкритикував заяви лідера республіканців в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що “війна в Україні – це пріоритет номер один для республіканців США”.

А також у грубій формі спародіював момент, коли Мітч Макконнелл зупинився посеред виступу і був змушений припинити його через погане самопочуття. Так само зневажливо він пародіював поведінку президента США Джо Байдена.

Син Трампа сказав у виступі, що він сам – “син мільярдера з Мангеттена” і його звичне життя не зміниться, але запевнив, що розподіл американських ресурсів демократами “вбиває” тих, хто має низький рівень доходу.