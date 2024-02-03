Toronto Star: американські вибори можуть стати “референдумом про майбутнє України”

Впливова канадська газета занепокоєна тим, що тема України зникає з американської передвиборчої кампанії, яку ведуть республіканці.

Канадська щоденна газета Toronto Star назвала цьогорічні президентські вибори в США “референдумом про майбутнє України”.

У статті від 3 лютого видання також припускає, що “виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про підтримку України”. Висновок базується на аналізі передвиборчої риторики республіканки Ніккі Гейлі, яка бореться за право представляти Республіканську партію на цьогорічних президентських виборах.

“Ніккі Гейлі перестала говорити про Україну, – пише газета. – Це був тонкий, але показовий зсув: мовчазне визнання Гейлі того, виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про це”.

У Toronto Star припускають, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України “стала непотрібною справою”:

“З минулого року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну”.

Раніше, пише видання, перед кокусами в Айові Ніккі Гейлі навпаки “робила американську підтримку України центральною частиною свого виступу”, згадавши її 10 разів у одній тільки промові в Де-Мойні 11 січня, підрахувала газета.

“Америка” була найвживанішим словом [промови], слово “Україна” – на другому місці, – підрахували за допомогою інструментів штучного інтелекту транскрипт виступу.

Натомість на подальших мітингах Гейлі йшлося про “світ у вогні” та протидію Китаю, але вже не про Україну.

“Вона не оголосила про офіційну зміну політики. Вона нічого не зробила, щоб показати, що тепер хоче перемоги Росії. Але як політик наступних виборів 2028 року вона визнала, що Україна більше не є черговою проблемою”, – пише Toronto Star.

Видання також вважає, що без підтримки США Україна програє війну проти Росії. А “найкращим сценарієм” для країни стане “дикий мир, за якого Росія збереже окуповану східну частину України та встановить постійний контроль над маріонетковим урядом на заході”.

Припускають заборону викладання української мови, продовження масового викрадення українських дітей: “Це буквально зітре Україну з карти Європи”.

Разом з тим, канадський оглядач нагадує, що український народ бореться за свою свободу “проти найвитривалішого ворога Америки”.

“Якщо республіканці покинуть Україну, не чекайте підтримки Європи щодо Китаю”, – застерігає своєю чергою видання The Hill американців.

Таке саме застереження опублікувало і видання The Atlantic. "У разі переобрання він [Дональд Трамп] припинить нашу відданість європейському альянсу, змінивши міжнародний порядок і послабивши американський вплив у світі", – йдеться у статті Енн Епплбаум.

“Подобається це ізоляціоністському крилу Республіканської партії чи ні, але Вашингтон уже більше століття перебуває в центрі європейської безпеки”, – нагадує The Hill.

А також припускає: “Російська Федерація та комуністичний Китай, як нацистська Німеччина, імперська Японія та Радянський Союз до них, завжди хотіли того ж самого: усунути Америку геть з їхнього шляху. З кожним днем здається, що колишній президент Дональд Трамп і республіканці в Конгресі мають намір дати їм зробити саме це”.

Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший у суботу, 3 лютого, заявив у мережі Х, що під час президентства його батько "забезпечував мир і відсутність нових війн".

Минулого тижня він також заявив, що не хоче, або його п'ятеро дітей “пішли помирати за Володимира Зеленського, щоб він міг купити чергову яхту чи будинок за гроші, які ми туди надіслали”.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні фейки про "яхти Зеленського" спростували низка американських розслідувачів, але цю тему активно використовують у передвиборчій агітації.

Трамп-молодший агітував проти допомоги Україні та звернувся до учасників зустрічі із питанням:

“Чи хотіли б ви продовжувати закладати майбутній добробут своїх дітей і сімей, щоб захистити чи дати більше майбутньому класу олігархів в Україні?”

Такі заяви син політика виголосив під час передвиборчого мітингу у Лаконії, штат Нью-Гемпшир, минулого тижня.