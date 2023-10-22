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«У нас зараз одна доля, в українського та ізраїльського народу». Моше Асман, український рабин, який волонтерить «на два фронти»
«Напад на Ізраїль нагадує про майже 20-місячну війну, трагедію та жорстокість, заподіяну народу України, людям, які дуже сильно постраждали після того, як Путін почав своє повномасштабне вторгнення». Ці слова президент США Джо Байден промовив пізнього вечора у четвер у своєму зверненні до нації, коли пояснював, чому для Америки важливо підтримати обидві демократії, чиєму існуванню загрожує агресивний авторитарний сусід.
«ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне. Вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію — повністю її знищити. Заявленою метою існування ХАМАСу є знищення держави Ізраїль і вбивство євреїв, – сказав Байден, який додав, що Путін заперечує, що Україна має або коли-небудь мала справжню державність, – І лише два тижні тому він сказав світові, що якщо Сполучені Штати та наші союзники вийдуть – а якщо Сполучені Штати вийдуть, то це зроблять і наші союзники – військовій підтримці Україні залишиться, цитую, тиждень життя».
Мало в кому ці слова американського президента резонують більше, ніж в українських євреях, які рятуючись від ракет Росії потрапляють під обстріли ракет ХАМАСу.
«У мене внуки і тут і там, я їжджу від одних до інших», – каже 57-річний київський рабин Моше Реувен Асман, який, опинившись в кількох кілометрах від Києва на початку російської широкомасштабної агресії, рятував від російських солдатів і свою громаду і свою родину.
Він каже, що найважче чути з вуст маленької внучки запитання до батька: «Тато, нас уб’ють?»
«Це маленька дівчинка, вона була під Києвом, а тепер вона живе в 20 км від Гази і також ховається у бомбосховищі. Але тут вони хоча б є, бо в Україні в нас не було бомбосховища. Люди не виходять на вулицю, діти сплять у бомбосховищах. Це дуже впливає на людей», – пояснює рабин Асман у розмові з Голосом Америки.
Коли Збройні сили відвели загрозу від його селища Анатевка, яке рабин Асман будував ще майже 10 років тому для єврейських біженців з Донеччини і Луганщини, Головний рабин України для любавицької гілки хасидів і очільник синагоги Бродського в центрі Києва перетворив її на гуманітарний штаб.
З нього зі своїми гуманітарними місіями він вирушав туди, де допомога була потрібна найбільше – на схід та південь України, де тривають інтенсивні бої, і де жителі звільнених територій залишаються без найпотрібнішого – води, тепла, медикаментів.
На початку червня, на звільненій Херсонщині, куди ребе привіз гуманітарну допомогу для людей, що постраждали від підриву Каховської дамби, він сам потрапив під обстріл. Саме тоді, коли він хотів розповісти, як він приїхав на спеціальній машині-амфібії, щоб перевезти людей на інший берег річки, його перервав гучний гуркіт, і на відео видно, як він зі своїм помічником біжить в укриття, намагаючись врятуватися від ударів снарядів.
Але цей досвід не лише не зупинив київського рабина, а навпаки, змусив його чимшвидше кинутися на допомогу ізраїльтянам, що пережили напад ХАМАСу.
«Я не міг залишатися на місці, так само, як я не залишив Україну, коли були відбувалися злочинства російської армії, так само і тут я намагаюся зробити все, щоб допомогти морально і фізично народу Ізраїлю. Солдатам армії оборони Ізраїлю та мешканцям півдня і півночі», – каже ребе Асман.
Він давав інтерв’ю Голосу Америки, їдучи з півночі Ізраїлю, де він був з гуманітарною місією, а у вікні його автівки протягом всієї 20-хвилинної розмови можна було побачити вибухи ракет. Рабин настільки звик до вибухів, що вже не дуже звертав увагу на ті, які не загрожували його життю безпосередньо.
«Вчора я їхав з Тель-Авіва в Єрусалим, це центр країни, там також був обстріл – ракети впали недалеко від дороги, по якій я проїхав», – пояснює ребе Асман.
Але, каже, український рабин, ніхто зараз не є в безпеці.
«Це – війна, і українці це розуміють, як ніхто інший, бо і в Україні ми сидимо під ракетами, і тут кожну хвилину може прилетіти ракета», – пояснює київський рабин.
За його словами, він тепер має жити і волонтерити на дві країни.
«Я на двох фронтах, мабуть, скоро мені треба буде приїхати в Україну, на мене там також чекають», – говорить київський рабин.
Але поки він в Ізраїлі, він відчуває, що має ще одну місію – пояснювати ізраїльтянам, що їхні вороги об’єдналися з тими, хто намагається знищити Україну.
Він каже, що якщо раніше багато людей не пов’язували війну Ізраїлю та України, сподівалися, що президент Росії Володимир Путін зможе стримати свого союзника, Іран, то після виступу господаря Кремля, який не висловив співчуття ізраїльтянам, а звинуватив Америку у перешкоджанні мирним переговорам з ХАМАСом, багато ізраїльтян вперше усвідомили, що не мають союзника в Росії.
«Люди в шоку, у людей відкрилися очі. Я казав весь час, ким є Росія, і що Ізраїль має розуміти, з ким він має до діла. Але зараз після заяви президента Росії, який порівняв блокаду Гази і блокаду Ленінграда, – це була цинічна заява, – і не засудив напад Хамасу, не висловив співчуття з приводу жертв, це – фашизм», – каже рабин Асман, який додає, що розповідає про це на ізраїльському телебаченні і наголошує там, що «українці воюють з тим самим злом».
Рабин Асман, який народився в Ленінграді, але покинув Радянський Союз у 1987 році, наголошує, що на тлі мовчанки Росії та росіян, для ізраїльтян було важливо почути слова підтримки від українців.
«Я тут виступав на російськомовному телебаченні, 9-й канал ізраїльського телебачення. І мені весь час задають це питання. Я кажу, що президент України, Генштаб України, національна поліція, військові частини, звичайні громадяни України висловлюють свою підтримку Ізраїлю. Ніхто навіть не чекав – мені присилають багато відео-роликів з передової, з «нуля», де солдати з Бахмута, з інших місць, кажуть: «Ми розуміємо, ми зараз разом з ізраїльським народом». Це дуже приємно», – каже рабин Асман в розмові з Голосом Америки.
За даними ізраїльського уряду на початок 2023 року, близько 14 тисяч українських євреїв виїхало до Ізраїля і в чотири рази більше – російських, хоч у Росії їм не загрожували воєнні дії.
Моше Асман каже, що не може зрозуміти тих євреїв, які залишаються в Росії, бо сам виїхав з Радянського Союзу, «бо я не хотів брехати і миритися зі злом і з брехнею».
Але він каже, що розуміє, що для багатьох зараз навіть спілкування з ним може бути небезпечним. «Я їм не дзвоню, бо там зараз Радянський Союз, вони можуть постраждати за зв’язок з такою людиною, як я», – каже рабин Асман.
Війна Росії в Україні також розколола російську єврейську громаду – колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт подав у відставку під час вторгнення Росію в Україну, виїхав сам і закликав російських євреїв зробити те саме. Тим часом головний рабин Росії Берл Лазар не лише залишився, але продовжив зустрічатися з Путіним, а вже після повідомлень про напад ХАМАСу танцював на святі Симхат Тора так завзято, що вдарився головою і отримав струс мозку.
Рабин Асман каже, що його турбує майбутнє російських євреїв, бо від підтримки дій ХАМАСу в Ізраїлі на словах Росія може перейти і до дій.
«Я думаю, для євреїв у Росії зростає рівень небезпеки. Бо заяви Путіна просто так не робляться. Люди, які стоять разом з президентом, і народ, вони дивляться, куди він схиляється. А він зараз підтримує ХАМАС. Хто зараз друзі Росії? Іран, Північна Корея, Сирія – тобто це нова вісь зла. І Іран, який відкрито каже, що він хоче знищити Ізраїль, стоїть за всіма цими ХАМАСами, Хезболлою, тощо, які, якби їх не зупинили, вбили б і всіх інших. Бо вони по-звірячому вбили майже 1 500 невинних людей – чоловіків, жінок, дітей. Це Голокост, геноцид. А Росія навіть не визнає ХАМАС терористичною організацією, веде з ними переговори», – каже рабин Асман.
Натомість українців та євреїв він нині бачить, як і президент США – «в одному окопі» та вірить у їхню перемогу.
«Я впевнений, що ми переможемо це повзуче зло. Ми повинні перемогти, – каже ребе Асман. – У нас зараз одна доля, в українського та ізраїльського народу – ми на передньому фланзі боротьби з тероризмом, з тими, хто прагне жадає вбивати, а ми жадаємо жити і будувати».
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- Голос Америки
Україна та Ізраїль потребують деяких подібних видів зброї, однак, між ними буде лише “дуже невеликий збіг”
З початком війни між ХАМАСом та Ізраїлем, постало питання, чи спроможні США підтримувати одночасно своїх союзників Україну та Ізраїль у двох паралельних війнах. Посадовці адміністрації президента Джо Байдена неодноразово стверджували, що США мають на це достатньо ресурсів.
Сам президент Байден у своїй промові до американської нації 19 жовтня також запевняв у цьому, й анонсував подання запиту до Конгресу про пакет допомоги союзникам на більше як 105 мільярдів доларів, у якому передбачено понад 61 мільярд доларів підтримки для України.
Однак, деякі аналітики звертають увагу на те, що Україна та Ізраїль потребуватимуть подібних видів зброї, які вже стають відносно дефіцитними після майже двох років війни Росії проти України.
Мова насамперед іде про 155-мм артилерійські боєприпаси, які є стандартними в НАТО. За даними американського видання The New York Times, США вже надали Україні понад 2 мільйони таких снарядів, а європейські країни додатково передали сотні тисяч боєприпасів цього калібру.
З початком війни в Ізраїлі, додає видання, десятки тисяч таких снарядів будуть передані Ізраїлю для можливої наземної операції в секторі Ґази. Від початку року США надсилали ці боєприпаси Україні зі своїх складів, розташованих в Ізраїлі. Однак, тепер принаймні їх частина буде спрямована Ізраїлю.
Втім американські офіційні особи не розголошують конкретних даних щодо кількості 155-мм снарядів, які будуть передані обом країнам, наголошуючи, що надаватимуть “необхідну” кількість.
Залежно від тривалості війни в Ізраїлі, це може бути складно здійснити, ведучи до “компромісів”, за словами Марка Кансіана, старшого радника у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, зауважує The New York Times.
Однак, як зауважив неназваний представник Міністерства оборони США, на якого посилається The New York Times, Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти цих боєприпасів, щоб “уникнути дублювання”. Так, Ізраїль міг би отримати “високоточні снаряди для ураження цілей у багатолюдних міських районах”, тоді як Україні було б надіслано касетні боєприпаси, які можуть бути “більш ефективними проти позицій, розташованих на [відкритому] полі бою”.
Таким чином, “між тим, що ми дамо Ізраїлю, і тим, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігів”, – вважає Майкл Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує видання, хоч це і не вирішує повністю питання необхідності прискореного виробництва цих та інших боєприпасів, над яким наразі працюють військово-промислові комплекси США та Європи.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
В адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.
В матеріалі використані джерела The New York Times
- Голос Америки
Нова “Гра у зелену карту” дає можливість інтерактивно оцінити шанси на імміграцію у США
Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливоШейла Гейр
На тлі стабільно високого інтересу в багатьох країнах до можливостей іммігрувати у Сполучені Штати й дедалі більшого потоку нелегальних мігрантів, здебільшого з країн Латинської Америки, які щодня перетинають мексикансько-американський кордон, американський аналітичний центр Cato Institute нещодавно оприлюднив так звану “Гру у зелену карту”, яка дозволяє відтворити реалістичні сценарії та оцінити перешкоди на шляху до легальної імміграції у США.
Безплатний онлайн-симулятор має на меті допомогти самим американцям зрозуміти підводні камені міграційної системи й політики країни, а також показати, з якими величезними труднощами можуть зіштовхнутися охочі легально іммігрувати до країни. Адже серед пересічних американців, на думку розробників симулятора, мало хто усвідомлює, що легальна імміграція до США “майже неможлива”, і гра допоможе людям краще зрозуміти чому.
“Урок гри простий: для переважної більшості людей у світі легально іммігрувати до США та отримати громадянство просто неможливо”, - зазначає Шейла Гейр у своїй статті для американського видання The Hill.
Усвідомлення і розуміння цього може допомогти досягти консенсусу навколо імміграційної реформи серед американської громадськості, вважають розробники гри.
Симулятор Cato Institute (Інститут Катона українською) максимально спирається на фактичні правила, наявні норми та практику американської системи легальної імміграції. Інтерактивна гра дозволить приблизно оцінити час, витрати та ймовірність успіху чи невдачі за різними можливими сценаріями імміграції. Також на сторінці гри є посилання на дослідження з питань імміграції й мапу зв’язків у грі, яка наочно демонструє складність імміграційної системи США.
Гра привертає увагу до того, що удача й різноманітні суб’єктивні фактори за межами контролю потенційного іммігранта відіграють неабияку роль у шансах людини потрапити до Сполучених Штатів. Як зауважують автори симулятора, посадовці міграційної системи мають величезну свободу дій у вирішенні справ, і те, хто розглядає заявку, може мати більше значення, ніж суть і обґрунтованість самої заявки.
На початку симуляції, гравець має відповісти на декілька ключових питань, щоб створити свій профіль, включно з країною народження, рівнем освіти, професією, релігійною приналежністю, наявністю заощаджень, бажаним місцем проживання у США тощо. Кожен з цих факторів може відіграти важливе значення пізніше у грі.
Протягом гри, аплікація нагадує про кількість кроків, які залишилися до отримання зеленої карти на постійне проживання у США – або грінкарти, як її часто називають – за обраним сценарієм імміграції. Більшість гравців, зазначають автори, врешті-решт побачать на своєму екрані повідомлення у відмові.
Водночас гра, яка доступна виключно англійською мовою, може бути корисна не тільки для американців, а й для тих людей по всьому світу, хто цікавиться можливістю іммігрувати до США, зокрема українців. Традиційно, Сполучені Штати залишаються однією з пріоритетних країн для імміграції з точки зору українців.
Одним з популярних способів це зробити є щорічна лотерея на отримання грінкарти для імміграції до США, або Програма електронної візи різноманітності, за офіційною назвою, в якій беруть участь мільйони українців. Цього року лотерея відбувається від 4 жовтня до 7 листопада, а взяти участь у ній можна за посиланням https://dvprogram.state.gov/.
Як неодноразово зазначав американський уряд, участь у лотереї є безплатною і не вимагає від охочих користуватися послугами жодних посередників для подання заявки. Україна перебуває у списку країн, яким цього року знову дозволено брати участь у програмі, відповідно до рівнів міграції українців до США за останні 5 років.
Для українців участь у “Грі у зелену карту” може зокрема допомогти більш тверезо оцінити свої шанси на виграш в лотерею, а також більш реалістично спланувати кроки й витрати, пов’язані безпосередньо з отриманням грінкарти в разу виграшу.
Для прикладу, згідно з грою, у неназваному нещодавньому році “в Україні в лотереї взяли участь 1 127 453 особи, з них 2 062 отримали грінкарту [за програмою] різноманітності. Чи можете ви виграти в лотерею? Ваші шанси 0,183%”.
Також, для прикладу, українській родині з чотирьох людей (двоє дорослих та двоє неповнолітніх дітей) знадобиться підтвердити наявність заощаджень розміром принаймні 30 000 американських доларів, якщо вона вирішить оселитися у м. Вашингтон чи штаті Каліфорнія.
Що ж стосується США, одним з поширених міфів серед американців щодо імміграції є той, що мігранти без документів, які нелегально перетнули кордон, можуть просто подати заявку на врегулювання свого статусу в країні, але просто не роблять цього.
Натомість пояснює у своїй статті Шейла Гейр, у міграційній політиці США існує величезна різниця між людьми, які легально потрапили в країну і залишилися після того, як їх віза збігла, та тими, хто нелегально перетнув кордон без дозволу і належної перевірки.
В останньому випадку, особа практично не має жодної можливості легалізувати свій статус в країні, навіть проживши у США десятки років і маючи дітей чи інших членів родини, які є американськими громадянами. Натомість ті, хто живуть в країні з простроченими візами, мають більше варіантів врегулювати свій статус. “Гра у зелену карту” допоможе пролити світло на ці “нелогічні” особливості системи, підсумовує Гейр.
Прочитати більше про гру на сайті Cato Institute можна тут: https://www.cato.org/blog/try-catos-new-immigration-game-find-path-us-citizenship, а перейти безпосередньо на гру можна за цим посиланням: thegreencardgame.com/factor/welcome.
- Голос Америки
Макконнелл підтримав Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що підтримує президента Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю.
На питання ведучої, чи можна надати Україні додаткову допомогу, не прив’язуючи її до Ізраїлю, оскільки деякі республіканці вагаються щодо надання додаткової допомоги Україні, Макконнелл віподів:
«Я просто вважаю, що це помилка… Я знаю, що є деякі республіканці в Сенаті, і, можливо, більше в Палаті представників, кажуть, що Україна це якась інша ситуація. Я вважаю, що все це взаємопов’язано».
Макконнелл також заявив, що допомагаючи Україні, США відновлюють свою індустріальну базу.
«Якщо ви подивіться на допомогу Україні, давайте поговоримо про те, куди насправді йдуть гроші. Значна частина їх витрачається в Сполучених Штатах у 38 різних штатах, замінюючи зброю, яку ми відправляли в Україну, на більш сучасну зброю. Тому ми відновлюємо нашу промислову базу», - сказав Макконнелл.
Він також сказав, що поділяє з Байденом погляди стосовно фінансування для України та Ізраїлю.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Крім допомоги Україні та Ізраїлю, запит також стосується розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
Як раніше повідомляв Голос Америки, не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю. Так, дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.
Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.
«Ми закликаємо вас відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від додаткових коштів Україні чи інших питань», - цитує листа сенаторів, адресованому лідеру більшості в Сенаті демократу Чаку Шумеру і лідеру меншості республіканцю Мітчу Макконнеллу, The Post.
Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, за даними Washington Post, серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.
Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.
- Голос Америки
Блінкен попередив про можливість загострення ситуації на Близькому Сході через дії Ірану
Вашингтон занепокоєний можливістю ескалації у війні на Близькому Сході через дії Ірану та його ставлеників у регіоні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC News.
"Ми очікуємо, що існує ймовірність ескалації з боку проіранських сил, спрямованої проти наших сил, наших військовиків. Ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що ми можемо ефективно захищати наших людей і рішуче відповісти, якщо нам буде потрібно. Це не те, чого ми хочемо, не те, чого ми шукаємо, ми не хочемо ескалації, ми не хочемо відкриття другого чи третього фронту", - сказав Блінкен, додавши, що якщо це все ж станеться, США готові до такого сценарію.
Держсекретар вкотре повторив послання Вашингтона, застерігаючи підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" та інших гравців від залучення у конфлікт: "Ви чули, що президент (Байден) чітко заявив: він попередив країни та недержавні угруповання щодо використання цієї ситуації у своїх інтересах".
Нагадаємо, раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати відправляють на Близький Схід другий авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, щоб "посилити регіональні зусилля зі стримування" і "допомогти у захисті Ізраїлю" на тлі "нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу". Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку, про наслідки не повідомляється.
Також в ефірі NBC News ведуча запитала Блінкена про те, як Білий дім планує домогтись затвердження у Конгресі запиту на фінансування зокрема понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні та понад 14 мільярдів для Ізраїлю, якщо на тлі політичних баталій спікера Палати представників і досі не вдалось обрати.
"Ми маємо побачити продовження потужної двопартійної підтримки як для України, так і для Ізраїлю, - відповів держсекретар. - Ви чули, що президент (Байден) дуже потужно і чітко заявив у промові до американського народу, що якщо ми дозволимо агресору діяти безкарно - чи це держава, як Росія, чи це терористи, як ХАМАС, - ми відкриваємо "скриньку Пандори" для інших агресорів в усьому світі, щоб залишитись безкарними за схожі дії".
Він додав: "Тому ми повинні й далі підтримувати наших друзів, ми маємо й далі підтримувати Україну та Ізраїль, і ми маємо допомагати народу Гази, які потрапили під перехресний вогонь. Й запит на додаткове фінансування, гроші, про які просить президент Байден, - якраз це й зроблять".
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