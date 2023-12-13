Переконати республіканців – “місія неможлива”, а демократи змінили стратегію щодо України – проф. Куделя про візит Зеленського

Грудневий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та особливо підсумкова пресконференція спільно із президентом США Джо Байденом засвідчили кілька змін у позиції американців щодо України.

Про це йшлося в ефірі ранкового брифінгу Голосу Америки. З журналісткою Юлією Ярмоленко спілкувався, підбиваючи підсумки президентського візиту, аналітик, професор політології університету Бейлор у Техасі Сергій Куделя.

Аргументи України більше не працюють для республіканців

У Зеленського була мета чи місія переконати республіканців підтримати допомогу Україні, каже Куделя.

Але, за його словами, це завдання - вплив на внутрішньополітичні дискусії США - не могло бути виконаним.

“Було очевидно з самого початку, що це "mission impossible", неможлива місія”, – каже Куделя. За його словами, компроміс малоймовірний.

Зеленський і сенатори розмовляли зовсім різними мовами

А крім того, каже Куделя, Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона з традиційними геополітичними аргументами:

“Але він приїхав на розмову двох партій, яка точиться довкола внутрішніх питань. І тому ці геополітичні аргументи фактично не працювали.

Тобто Зеленський і сенатори розмовляли зовсім різними мовами”.

Для Зеленського, каже Куделя, було важливо підкреслити, що Україна воює з авторитарною державою. Тобто він наголошував на цінностях, які поєднують Україну і США у війні проти Росії.

Насамперед республіканці хочуть продемонструвати, що Джо Байден “не думає” про південний кордон, що його адміністрація “зневажає або ігнорує” потреби простих американців.

І тому, каже аналітик, аргументація Володимира Зеленського, на жаль, не могла бути ефективною у цій суперечці.

Загалом, вважає Куделя, Україна потрапила у комунікаційну пастку:

"Президент, що зрозуміло, ухиляється розмовляти про внутрішні американські питання з місцевою аудиторію, натомість громадяни США, особливо республіканці, хочуть чути відповіді саме на ці питання, зокрема, щодо південного кордону, навіть більше ніж про саму Україну".

Комунікація, якої дотримувалася Україна досі, втрачає свою ефективність, вважає аналітик.

Раніше Байден заявляв, що готовий до "компромісного рішення" щодо міграційної політики. Все ж пропозиції республіканців щодо зміни імміграційних правил не отримали підтримки демократів.

Важливо, що зрозумів з цього візиту сам Зеленський, вважає експерт

Щодо основних результатів візиту, то, як каже експерт, головним є насамперед те, що зрозумів сам Володимир Зеленський під час цього візиту.

“Під час попередніх візитів голови його офісу Андрія Єрмака, ми вже бачили складності, з якими стикається українська делегація. І ці складності мав відчути на собі Зеленський особисто”, – каже Куделя.

США не можуть більше розглядатися як 100%-во надійний союзник України у війні проти Росії.

Так, головний урок з візиту, за його словами, наступний:

“На жаль, Сполучені Штати не можуть більше розглядатися як 100%-во надійний союзник України у війні проти Росії”.

“Стільки, скільки зможемо” замість “стільки, скільки потрібно” - ключовий висновок візиту

На підтвердження цього Куделя звернув увагу на ще одну важливу фразу Джо Байдена: “Будемо підтримувати Україну стільки, скільки зможемо”.

Раніше, нагадує аналітик, ця фраза звучала “будемо підтримувати стільки, скільки потрібно”.

Тобто зараз акценти зміщуються і американський президент вже говорить про те, що, можливо, у якийсь момент США не можуть підтримувати Україну так, як це їй потрібно, каже Сергій Куделя.

“І мені здається, що це ключовий висновок з цього візиту”, – підсумовує аналітик.

Україна має перемогти - не нова теза, але чи вірять у неї

Фраза Джо Байдена “Україна має перемогти”, на яку українська аудиторія звернула особливу увагу, наголошує Куделя – не нова. Вона звучала і у документі Держдепу у вересні, першою серед озвучених там цілей США.

Але з виступу спікера Палати представників Майка Джонсона після зустрічі із Зеленським стало очевидно, що республіканці не розуміють цілей адміністрації Джо Байдена, каже Куделя.

На його думку, республіканці не вірять у реальність повернення Україною кордонів 1991 року.

Республіканці не вірять у реальність повернення Україною своїх кордонів 1991 року.

“Для багатьох республіканців ідея перемоги України, а саме повернення усіх її територій і відновлення контролю над кордонами 1991 року – це щось, що, на їхню думку, вже не є реальним”, – каже Куделя, цитуючи сенаторів, котрі вголос закликають до перемовин з президентом Росії Путіним.

Всього рік тому, нагадує Куделя, ця позиція була притаманна "маргінальним колам" Республіканської партії, а зараз вона відкрито артикулюється вже "поважними її представниками".

“Мені здається, що відбувся таким чином зсув у розумінні реальних цілей, які Америка може досягнути у цій війні, і сумніви щодо здатності України перемогти Росію”, – каже Куделя.

Водночас генерал Бен Годжес відзначив, що важливо було почути саме від президента Байдена - вперше - що він хоче, аби Україна перемогла у війні.

Тому, з його слів, адміністрація та союзники мають діяти, щоб надати необхідне для цієї перемоги.

"Демонізація Зеленського"

Візит українського президента "чітко висвітлив, наскільки змінилося сприйняття не тільки України, але й самого Володимира Зеленського, на жаль", каже Куделя.

"Такого рівня демонізації Зеленського і такого досить негативного ставлення до нього серед певних кіл Республіканської партії я минулого року (і навіть цього) не чув", - каже аналітик.

Таким чином, візит, за його словами, виявив набагато глибші проблеми, ніж просто відсутність бажання досягнути компромісу.