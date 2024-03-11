Макрон вкотре відклав візит в Україну - ЗМІ

Візит президента Еммануеля Макрона в Україну мав відбутися найближчими тижнями, але Макрон уже втретє відкладає поїздку "через напруженість із союзниками щодо його більш агресивних коментарів у бік Росії", про це пише видання Politico.

"Спочатку Макрон планував поїхати в лютому, щоб підписати з президентом Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду", - йдеться у Reuters. - "Це було відкладено, оскільки Зеленський приїхав до Парижа для укладення угоди".

Зокрема, як зазначає Politico, "Єлисейський палац заперечує занепокоєння безпеки щодо візиту після того, як минулого тижня російська ракета впала поблизу кортежу прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, коли він відвідував Україну".

"Немає жодних хвилювань щодо безпеки", - сказав помічник французького президента.

У заяві президентського палацу Франції зазначено, що візит відбудеться "протягом наступних кількох тижнів".

Останніми тижнями, як звернули увагу аналітики, Еммануель Макрон посилив антиросійську риторику, що викликало роздратування серед союзників, особливо в Німеччині.

Минулого тижня Макрон зазначив, що Європа не повинна бути "боягузом" перед обличчям агресії Росії проти України. У лютому він оголосив, що західні сухопутні війська в Україні не можуть "виключатися".

Politico з посиланням на французького дипломата, пише, що "замість того, щоб поспішати до Києва, Макрон хоче "виділити достатньо часу" для обговорень із союзниками, щоб він міг відвідати Україну "з відчутними результатами".

"Потрібно трохи часу, щоб [укласти] різні коаліції та їхні оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - розповів дипломат.

Зокрема, президент Франції активно підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в неєвропейських партнерів і налагоджує підтримку коаліції з ракет великої дальності для України.