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Литва надіслала Україні новий пакет військової допомоги із 3 млн боєприпасів

  • Голос Америки
До пакету допомоги від Литви входять 3 млн боєприпасів, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. AP Photo/Pavel Golovkin)
До пакету допомоги від Литви входять 3 млн боєприпасів, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. AP Photo/Pavel Golovkin)

Міністерство національної оборони Литви оприлюднило повідомлення про передачу Збройним Силам України нового пакету військової допомоги.

До пакету входять 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

“Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним”, – йдеться у офіційній заяві литовського уряду.

Напередодні Німеччина оголосила, що надасть Україні ще один пакет військової допомоги у 1,3 мільярда євро (1,42 мільярда доларів), який включатиме чотири додаткові системи ППО IRIS-T та артилерійські боєприпаси. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі із українським міністром оборони Рустемом Умєровим під час візиту до Києва.

Раніше цього тижня про новий пакет військової підтримки Україні на 100 мільйонів доларів оголосили США.

Як повідомляє Пентагон, ця допомога включає ракети для ПЗРК Stinger; одну артилерійську систему HIMARS і боєприпаси для установки; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; протитанкова зброя Javelin, TOW і AT-4; міни; понад три мільйони набоїв до стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore, а також запасні частини й допоміжне обладнання тощо.

У вівторок на засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні очільник Пентагону Ллойд Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити поставки систем протиповітряної оборони і оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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