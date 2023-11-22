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Студія Вашингтон

Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Слідом за главою Пентагону Ллойдом Остіном, у вівторок до Києва прибув і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. В українській столиці він, серед іншого, зустрівся зі своїм колегою Рустемом Умєровим, та оголосив новий пакет військової допомоги на суму один мільярд 300 мільйонів євро.

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