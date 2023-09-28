Ландсбергіс: треба визнати, що нам потрібна перемога України

Світ має повернутись до відчуття терміновості питання допомоги України і надати Україні необхідне озброєння поки не пізно. На цьому наголосив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс під час віртуального форуму “Виграти війну. Виграти мир”, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA) в четвер, 28 вересня.

“Нам потрібно змінити наратив, коли ми говоримо, що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Але якщо ми не говоримо, скільки часу саме потрібно, як довго ця допомога буде потрібна – це небагато означає. Треба визнати, що нам потрібна українська перемога”, – говорить Ландсбергіс.

За словами міністра закордонних справ Литви, якщо світ не визнає, що потрібна перемога України – це буде перемогою Путіна, що “буде кошмаром” для України, всього регіону, країн Балтії, та загалом – для всього світу.

“Перш за все, нам потрібно повернути нагальність питання, а потім надіслати все, що ми можемо. Це те що потрібно сьогодні, те, що потрібно завтра. Українці просили протягом останнього року ракети великої дальності, які могли б досягти і зупинити російські військові поставки в окуповані регіони. Їх потрібно було надіслати, їх потрібно надіслати зараз”, – наполягає Габріеліус Ландсбергіс.

Перш за все, нам потрібно повернути нагальність питання, а потім надіслати все, що ми можемо. Це те що потрібно сьогодні, те, що потрібно завтра.

Ландсбергіс відзначає, що у світі помітно зменшення відчуття терміновості у питаннях, пов’язаних із наданням Україні потрібних озброєнь. За його словами, зі столиць країн Заходу вже не лунає так багато хороших новин, які б сигналізували про те, що в Україну надходять додаткові партії озброєння.

“Якщо згадати – на початку, одразу після [повномасштабного] нападу на Україну, була терміновість, було багато зустрічей і був набагато сильніший поштовх”, – підкреслює Ландсбергіс.

Не зважаючи на критику уповільнених поставок потрібного озброєння, Ландсбергіс зауважив на позитивні новини про можливість поставок Україні ракет ATACMS: “З іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, повідомлення про можливі поставки ATACMS зі Сполучених Штатів і це було б справді обнадійливими новинами. Ми сподіваємося, що ще не пізно, що рішення не буде прийнято занадто пізно”.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, вчора під час дискусії в CEPA посолка США при НАТО Джуліан Сміт наголосила на тому, що у НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, сказала посолка Сміт.

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