Розроблену Україною модель ведення війни слід опанувати іншим країнам – австралійський генерал Раян вивчає “шлях війни” у Києві

Ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян втретє цього року прибув до України. Генерал-майор у відставці вивчає “український шлях війни”.

“По-перше, я хочу продовжувати вивчати Україну. По-друге, я досліджую стратегічні елементи того, що описую як український шлях війни”, – пише Мік Раян у мережі Х та у власному блозі Futura Doctrina.

За словами Раяна, “Київ – просто прекрасне місто для відвідування та прогулянок”, а крім того генерал-майор побував у селі Мощун.

Як повідомляв Голос Америки, 85 % будівель цього села у передмісті Києва зруйнували російські окупанти. Село, розташовано лише за 5 кілометрів від адміністративної межі столиці, стало центром запеклих боїв за Київ.

Сьогодні мешканці Мощуна, які, пише Раян, допомагали українській армії захищати село у вирішальній битві 2022 року, зосереджені на відбудові та вшануванні пам’яті українських солдатів, які віддали життя, захищаючи село.

У своєму блозі Мік Раян пише про “природу війни” та “відносну нормальність у Києві”, коли “здається, що люди живуть своїм звичайним життям, тоді як на землі, в небі та в інформаційній сфері триває масова боротьба проти російських загарбників”.

“Ви можете читати скільки завгодно книжок про історію та культуру України (а я прочитав небагато), але немає нічого кращого, ніж ходити по її землі та спілкуватися з людьми. Отже, кожна подорож сюди допомагає мені розширити моє розуміння та оцінку цієї дивовижної нації”, – пише Раян.

Гібрид із радянського і натівського озброєння

Українські військові, за словами Раяна, “це унікальна гібридна організація” – з поєднанням доктрини і обладнання радянських часів та НАТО.

З 2014 року українські Збройні сили були змушені переосмислити багато елементів бойових операцій, розвитку особового складу, матеріально-технічного забезпечення, оперативних ударів, навчання та адаптації, об’єднання цивільної та військової розвідки, а також командування та контролю, пише генерал.

Українська армія має більше досвіду сучасної війни, ніж будь-яка інша країна, і розроблену нею модель ведення війни слід вивчати для її ширшого застосування в інших країнах.

Він також вивчає зміну моделі лідерства в Україні, сильні та слабкі сторони нинішнього підходу. Крім того, пише про перехід від старих радянських культур до українських та західноорієнтованих моделей навчання, організації та боротьби.

“Українська армія має більше досвіду сучасної війни, ніж будь-яка інша країна, і розроблену нею модель ведення війни слід вивчати для її ширшого застосування в інших країнах”, – впевнений Раян.

Раніше австралійський генерал-майор писав про український "великий історичний досвід зимової війни", а також про те, що Китай вивчає досвід російської війни в Україні для підготовки вторгнення на Тайвань.