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Розроблену Україною модель ведення війни слід опанувати іншим країнам – австралійський генерал Раян вивчає “шлях війни” у Києві
Ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян втретє цього року прибув до України. Генерал-майор у відставці вивчає “український шлях війни”.
“По-перше, я хочу продовжувати вивчати Україну. По-друге, я досліджую стратегічні елементи того, що описую як український шлях війни”, – пише Мік Раян у мережі Х та у власному блозі Futura Doctrina.
За словами Раяна, “Київ – просто прекрасне місто для відвідування та прогулянок”, а крім того генерал-майор побував у селі Мощун.
Як повідомляв Голос Америки, 85 % будівель цього села у передмісті Києва зруйнували російські окупанти. Село, розташовано лише за 5 кілометрів від адміністративної межі столиці, стало центром запеклих боїв за Київ.
Сьогодні мешканці Мощуна, які, пише Раян, допомагали українській армії захищати село у вирішальній битві 2022 року, зосереджені на відбудові та вшануванні пам’яті українських солдатів, які віддали життя, захищаючи село.
У своєму блозі Мік Раян пише про “природу війни” та “відносну нормальність у Києві”, коли “здається, що люди живуть своїм звичайним життям, тоді як на землі, в небі та в інформаційній сфері триває масова боротьба проти російських загарбників”.
“Ви можете читати скільки завгодно книжок про історію та культуру України (а я прочитав небагато), але немає нічого кращого, ніж ходити по її землі та спілкуватися з людьми. Отже, кожна подорож сюди допомагає мені розширити моє розуміння та оцінку цієї дивовижної нації”, – пише Раян.
Гібрид із радянського і натівського озброєння
Українські військові, за словами Раяна, “це унікальна гібридна організація” – з поєднанням доктрини і обладнання радянських часів та НАТО.
З 2014 року українські Збройні сили були змушені переосмислити багато елементів бойових операцій, розвитку особового складу, матеріально-технічного забезпечення, оперативних ударів, навчання та адаптації, об’єднання цивільної та військової розвідки, а також командування та контролю, пише генерал.
Українська армія має більше досвіду сучасної війни, ніж будь-яка інша країна, і розроблену нею модель ведення війни слід вивчати для її ширшого застосування в інших країнах.Мік Раян
Він також вивчає зміну моделі лідерства в Україні, сильні та слабкі сторони нинішнього підходу. Крім того, пише про перехід від старих радянських культур до українських та західноорієнтованих моделей навчання, організації та боротьби.
“Українська армія має більше досвіду сучасної війни, ніж будь-яка інша країна, і розроблену нею модель ведення війни слід вивчати для її ширшого застосування в інших країнах”, – впевнений Раян.
Раніше австралійський генерал-майор писав про український "великий історичний досвід зимової війни", а також про те, що Китай вивчає досвід російської війни в Україні для підготовки вторгнення на Тайвань.
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- Голос Америки
Чому в інтересах США продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні — пояснює лідер республіканців. Відео
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні.
Ландсбергіс: треба визнати, що нам потрібна перемога України
Світ має повернутись до відчуття терміновості питання допомоги України і надати Україні необхідне озброєння поки не пізно. На цьому наголосив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс під час віртуального форуму “Виграти війну. Виграти мир”, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA) в четвер, 28 вересня.
“Нам потрібно змінити наратив, коли ми говоримо, що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Але якщо ми не говоримо, скільки часу саме потрібно, як довго ця допомога буде потрібна – це небагато означає. Треба визнати, що нам потрібна українська перемога”, – говорить Ландсбергіс.
За словами міністра закордонних справ Литви, якщо світ не визнає, що потрібна перемога України – це буде перемогою Путіна, що “буде кошмаром” для України, всього регіону, країн Балтії, та загалом – для всього світу.
“Перш за все, нам потрібно повернути нагальність питання, а потім надіслати все, що ми можемо. Це те що потрібно сьогодні, те, що потрібно завтра. Українці просили протягом останнього року ракети великої дальності, які могли б досягти і зупинити російські військові поставки в окуповані регіони. Їх потрібно було надіслати, їх потрібно надіслати зараз”, – наполягає Габріеліус Ландсбергіс.
Перш за все, нам потрібно повернути нагальність питання, а потім надіслати все, що ми можемо. Це те що потрібно сьогодні, те, що потрібно завтра.Габріеліус Ландсбергіс
Ландсбергіс відзначає, що у світі помітно зменшення відчуття терміновості у питаннях, пов’язаних із наданням Україні потрібних озброєнь. За його словами, зі столиць країн Заходу вже не лунає так багато хороших новин, які б сигналізували про те, що в Україну надходять додаткові партії озброєння.
“Якщо згадати – на початку, одразу після [повномасштабного] нападу на Україну, була терміновість, було багато зустрічей і був набагато сильніший поштовх”, – підкреслює Ландсбергіс.
Не зважаючи на критику уповільнених поставок потрібного озброєння, Ландсбергіс зауважив на позитивні новини про можливість поставок Україні ракет ATACMS: “З іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, повідомлення про можливі поставки ATACMS зі Сполучених Штатів і це було б справді обнадійливими новинами. Ми сподіваємося, що ще не пізно, що рішення не буде прийнято занадто пізно”.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, вчора під час дискусії в CEPA посолка США при НАТО Джуліан Сміт наголосила на тому, що у НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, сказала посолка Сміт.
Дивіться також: Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?
- Голос Америки
Держсекретар США започаткував Ініціативу глобальної музичної дипломатії
Державний секретар США Ентоні Блінкен започаткував Ініціативу глобальної музичної дипломатії, щоб піднести музику як дипломатичний інструмент для просування миру та демократії та підтримки ширших зовнішньополітичних цілей Сполучених Штатів, йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
«Ініціатива спрямована на залучення державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, яка розширює економічну рівність і креативну економіку, забезпечує соціальні можливості та залучення, а також розширює доступ до освіти», - зазначено в повідомленні офісу речника Держдепартаменту.
В Держдепі пояснюють, що ініціатива спиратиметься на поточні музичні програми публічної дипломатії для створення державно-приватного партнерства з американськими компаніями та некомерційними організаціями, щоб за допомогою музики продемонструвати американське лідерство та створити зв’язки з людьми по всьому світу.
Держсекретар також оголосив про створення Американської програми музичного наставництва, нагороду Центру імені Фулбрайта-Кеннеді, а також зусилля з впровадження американської музики та пісень у класи по всьому світу в рамках інвестицій Сполучених Штатів у вивчення англійської мови.
В рамках оголошеної ініціативи легендарний американський композитор, аранжувальник, музичний продюсер і трубач Квінсі Джонс отримав першу в історії нагороду «Мир через музику», яка визнає та вшановує професіонала американської музичної індустрії, артиста чи групу, які відіграли неоціненну роль у міжкультурних обмінах, і чиї музична робота сприяє миру та взаєморозумінню у всьому світі.
- Голос Америки
Українці борються за свої родини — Москва за імперську маячню — Столтенберг.Відео
Сили оборони України поступово просуваються уперед попри запеклі бої, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва.
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Палата представників Конгресу США окремо голосуватиме за додаткові 300$ млн Україні
В американському Конгресі законодавці сперечаються щодо затвердження бюджетного законодавства. Якщо бюджетні постанови не буде затверджено до кінця тижня, уряд США частково призупинить свою роботу в рамках так званого "шатдауну".
Одне з питань, яке законодавці обговорюють найбільше - допомога Україні. В результаті тривалого обговорення, в середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування поставному щодо додаткової військової допомоги Україні у 300 мільйонів доларів.
Раніше ця стаття витрат - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону. Однак під час терміново скликаної вечірньої зустрічі у середу представники Республіканської партії, які мають 221 місце у Палаті представників Конгресу проти 212 у демократів, вирішили голосувати за нього окремо.
Як пише The Hill, на цей крок республіканці пішли, щоб прийняти законопроєкт про оборонні витрати, адже низка законодавців не підтримує допомогу Україні. "Є деякі люди, які з чистим сумлінням не можуть проголосувати за законопроєкт про схвалення [бюджету Пентагону], якщо він включає гроші на війну, проти якої вони морально виступають, - сказав республіканець Томас Массі у на слуханнях у Регламентному комітеті. - Вони хочуть мати можливість фінансувати наших солдат, не надсилаючи гроші в Україну".
Минулого тижня спікер Кевін Маккарті заявив, що він виключить статтю про фінансування України із законопроєкту про витрати після того, як конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін проголосувала проти просування закону через його положення про фінансування Україною. Наступного дня Маккарті натомість сказав, що допомога Україні залишиться в законопроєкт після визнання того, що інший законопроєкт про асигнування, який розглядається цього тижня — фінансування Державного департаменту та закордонних операцій — також включатиме гроші для України. Це призвело до того, що Грін стала єдиною законодавицею у Республіканській партії, яка виступила проти просування пакету, що містить обидва законопроєкти.
Демократи розкритикували опонентів через такі розбіжності у поглядах всередині консервативної партії та за діаметрально протилежні заяви щодо того, чи виносити ці кошти на підтримку України на окреме голосування, на тлі того, що Палата представників голосувала проти виключення допомоги Україні з загального законопроєкту про оборонний бюджет.
Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозоюКонгресмен-демократ Джим Макговерн
Демократ Джим Макговерн під час засідання у четвер заявив: "Палата Представників буквально щойно переважною більшістю проголосувала проти позбавлення України фінансування. Голоси поділились у співвідношенні більш як три до одного. І замість того, щоб змиритися з цим програшем, ви змінюєте правила, проти волі Палати".
Він додав: "Ці гроші не якась подачка. Якщо Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозою".
А от конгресмен-республіканець Том Коул, який очолює Регламентний комітет Палати представників, вважає, що окреме голосування за допомогу Україні стане можливістю для конгресменів більш чітко висловити свою позицію.
"Я насправді думаю, що це створить можливість, - каже Коул. - Тому що мої колеги-демократи збираються голосувати проти законопроєкту щодо оборони в цілому".
Коул визнав, що демократи підтримують допомогу Україні, але мають інші заперечення щодо оборонного законопроєкту.
Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? Авжеж ні. Цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону Сполучених ШтатівТом Коул, конгресмен-республіканець про окреме голосування законів щодо бюджету та щодо допомоги Україні
Окреме голосування, переконаний Коул "Дозволить Палаті говорити єдиним голосом, і це буде двопартійний голос. І я буду голосувати разом із вами. Ми проголосували проти певної поправки, але ви завтра голосуватимете проти закону в цілому. Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? Авжеж ні. Цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону Сполучених Штатів".
Ці кошти для України - окремі від додаткового фінансування у 24 мільярдів доларів, яке Білий дім запросив для підтримки Києва у протистоянні російській агресії. Будь-який прийнятий Палатою представників законопроєкт про витрати на оборону повинен бути скоригований і погоджений Сенатом, щоб стати законом.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у вівторок Сенат США проголосував за механізм затвердження проєкту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. В разі остаточного затвердження, постанова передбачить фінансування бюджету США до 17 листопада і дозволить уникнути "шатдауну" - часткового призупинення роботи уряду, що настає, якщо бюджетне не затверджено до початку нового фінансового року - 1 жовтня.
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