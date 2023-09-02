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- Голос Америки
Як пережити десяту зиму війни? Прогнози військових та цивільних експертів
Якою буде третя воєнна зима для України з часу повномасштабного вторгнення Росії і десята з початку війни в 2014 році? На його думку, війна не припиниться до зими, але змінить темп. Як саме, і на щослід звертати увагу, пише у своєму блозі Futura Doctrina Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного звашингтонських дослідницьких центрів.
Великий історичний досвід зимової війни
З огляду на кількість років війни, військовий каже, що і для українців і для росіян це – “великий історичний досвід зимової війни”.
На думку колишнього генерала, українська зимова кампанія матиме три стратегічні цілі:
- зберегти стратегічну ініціативу, вирвану у росіян під час бойових і ударних операцій цього року. Тут він зауважує, що важливим елементом буде дипломатична діяльність із збереження підтримки України задля продовження надходження техніки та боєприпасів, а також “запобігання безглуздим мирним ініціативам”.
- зберегти імпульс наземних, повітряних і морських операцій, щоб уникнути зимового застою, який Росія могла б використати для переговорів про припинення вогню.
- отримати засоби, щоб пережити холодну сувору зиму, оскільки російські удари по цивільній інфраструктурі можуть і далі погіршувати життя українців і чинити політичний тиск на уряд.
Генерал у відставці очікує, що ЗСУ здійснюватимуть наземні атаки там, де виявлять слабкі місця в російському захисті, а також удари по цілях всередині Росії, щоб зруйнувати якомога більшу частину російської операційної системи до весни.
“Удари повинні мати військову користь або політичний вплив, уникаючи при цьому втрат серед цивільного населення”, – пише Раян про українські пріоритети.
Зима, на думку генерала у відставці, також буде використана для широкого спектру збору розвідувальних даних і матеріально-технічної підготовки, необхідної для військових операцій у 2024 році.
“Ми також можемо очікувати, що українці підіб'ють підсумки та, можливо, внесуть зміни у своє керівництво … на основі уроків 2023 року”, – очікує генерал.
Він каже про необхідність розвиватку глобальної кампанії стратегічного впливу, у якій важливу роль будуть відігравати особисті історії людей, які заохочуватимуть надавати військову, гуманітарну та економічну підтримку, а крім того, підривати моральний дух росіян.
Раян очікує і боротьби з російськими дезінформаційними операціями та зусиллями “російських корисних ідіотів”, які намагатимуться переконати американців і європейців, що їхня підтримка України марна.
Раян попереджає також про потенційні “мирні ініціативи”, які можуть виникнути взимку, але Україна намагатиметься протистояти схилянням до переговорів, коли все ще має шанс перемогти росіян на полі бою.
Як писав Голос Америки, світові ЗМІ, наголошуючи на спротиві українців до будь-яких територіальних поступок перед Росією, все ж наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні.
Натомість протилежний табір експертів вважає, що “угода про мир з Росією” стала б для України катастрофою, а сам мир, отриманий таким шляхом – нетривким і “фальшивим”.
Завдання російських військових на зиму: вижити
Щодо прогнозів для Росії на зиму 2023-2024 років, то, на думку Міка Раяна, російські командувачі перейматимуться тим, щоб забезпечити виживання своїх військових – “українці успішно розшукують і вбивають їх”. А також працюватимуть над консолідацією своїх активів для операцій у 2024 році.
«Генерал Герасимов знає, що вищий стратегічний пріоритет — “не програти”, – пише Раян. – Путінська теорія перемоги полягає в тому, щоб українські прихильники втомилися від війни та зменшили свою підтримку».
Тому Герасимов повинен підтримувати свою армію боєздатною та захищати свою землю. Раян припускає, що для росіян пріоритетними будуть дві цілі в Україні – цивільна інфраструктура та українські склади постачання (зокрема з артилерійськими боєприпасами).
А кампанія стратегічного впливу Росії працюватиме, і зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, на тим, “щоб ті, хто не знає про війну, так і залишилися”. Раян припускає, що російські кампанії дезінформації будуть зосереджені на президентських виборах у США, прагнучи також вплинути на важливі голосування в Конгресі США щодо допомоги Україні.
Тож російський інформаційний персонал інвестуватиме значні кошти у формування сприйняття та допомогу “антиукраїнським” кандидатам у 2024 році.
Боротьба за логістичні та транспортні вузли триватиме взимку як ключова частина оперативних ударів України та Росії.Мік Раян
Головною боротьбою зими 2023 року Раян називає бої за логістичні та транспортні вузли як ключову частину оперативних ударів України та Росії. Обидві сторони намагатимуться захопити або завдати удар по ключових локаціях, які стануть центром транспорту та матеріально-технічного забезпечення.
“Це війна промислових систем, коли Росія, США та Європа починають нарощувати виробництво боєприпасів та іншого обладнання”, – пише генерал про сучасні змагання озброєнням. Водночас сторони проводитимуть операції з пошуку та знищення запасів ворога.
Додатковий ворог – бездоріжжя
З огляду на найхолодніші місяці, період опадів і скорочення світлового дня, Раян застерігає, що пересування з листопада по березень в Україні ускладнюється через бездоріжжя.
“Холодні і болотисті умови вплинуть на матеріально-технічне забезпечення для обох сторін. Навіть гусенична техніка ризикує загрузнути в багнюці. А зимові місяці загалом вичерпують енергію солдатів швидше, ніж у теплу пору. Тож захист воїнів та збереження боєздатності особливо актуальні», – каже колишній автралійський генерал.
Раян звертає увагу і на те, що взимку важче приховувати техніку і людей, крім того, і їх легше виявляти вдосконаленими термодатчиками, ніж влітку.
“І Україна, і Росія шукатимуть способи отримати територію, послабити спроможність іншої сторони та принизити її моральний дух. Ймовірно, ми побачимо креативні та несподівані дії. На це здатні обидві сторони”, – вважає генерал.
Він також радить українцям, з огляду на низку політичних викликів 2024 року та постійну нестачу матеріальної допомоги, задіяти весь свій арсенал дипломатії, впливу, розвідки та бойових навичок взимку.
Запобігання “енергетичному хаосу”
Пригадуючи жовтень 2022 року, аналітичний центр Atlantic Council своєю чергою застерігає: “Незважаючи на те, що Україна підготовлена краще, ніж минулого року, і має міжнародну підтримку, серія влучних російських ударів все ще потенційно може знову занурити країну в енергетичний хаос і спричинити гуманітарну кризу”.
За інформацією Atlantic Council, для відновлення значної шкоди, яка залишилася від російських авіаударів минулої зими, західні уряди та фінансові установи переважно, якщо не повністю, сплатили рахунки за ремонт енергетичного сектору України.
Утім, міжнародна спроба знайти великі автотрансформатори для заміни знищених Росією, зрештою виявила лише кілька, два з яких “все ще повільно рухаються через Польщу та, як очікується, нарешті прибудуть на початку осені 2023 року”. Ще 50 довелося замовити у вітчизняного виробника у Запорізькій області, але завод має потужність виробляти лише два на місяць.
Дослідження, яке публікує Atlantic Council також стверджує, що в одному випадку Міністерство енергетики США та USAID надіслали велику партію обладнання, несумісного з енергосистемою України, яке Україна зараз зберігає, поки опрацьовується логістика його повернення.
Експерти очікують, що Росія відновить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, коли температура впаде, “оскільки Москва прагне максимально зашкодити українському суспільству”.
Тож Україна може зіткнутися з важкою зимою, оскільки енергосистема України залишається вразливою. А міжнародні партнери України повинні бути готові запропонувати додаткову підтримку енергетичному сектору, попереджає Сурія Джаянті, старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council.
Наприкінці минулої зими влада вітала українців із тим, що вдалося пережити одні з найскладніших часів в історії. Президент України Володимир Зеленський нагадував, що зима позначилася систематичними атаками Росії на енергетичні об’єкти, які занурили мільйони у темряву та холод.
А міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав: "Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні".
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- Голос Америки
Reuters: Коломойського звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей
Інформаційна агенція Reuters з огляду на затримання олігарха Ігоря Коломойського назвала його мішенню боротьби президента Володимира Зеленський із корупцією.
Тим часом видання Politico нагадує, що Коломойський є “одним із найбільш суперечливих магнатів країни” та свого часу надавав підтримку переможній президентській кампанії Зеленського 2019 року, коли він контролював медіа-імперію, яка “часто рекламувала політичного новачка”.
2-го вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу. Йдеться про шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) та легалізацію (відмивання) доходів чи майна, одержаних злочинним шляхом.
Порушено кримінальну справу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів (із можливістю внесення застави у розмірі приблизно 510 мільйонів гривень).
“Суперечливий магнат був першим прихильником Зеленського, але тепер йому пред’явлені звинувачення через останні антикорупційні дії президента”, – пише Politico.
Reuters додає, що Коломойський, який також є громадянином Ізраїлю та Кіпру, є колишнім власником провідного українського банку “ПриватБанк”, який був націоналізований наприкінці 2016 року в рамках масштабного очищення банківської системи країни.
“Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн [близько $13,5 млн, - ред.] шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ”, – йдеться у звинуваченні СБУ.
За даними Forbes, статки Коломойського оцінюються в 1 мільярд доларів. Видання нагадує, що це не перші обшуки, які провели у Коломойського під час повномасштабної війни. 17 вересня 2022 року детективи НАБУ вже приходили з обшуком до Коломойського у справі “Укрнафти”. Обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена в курортному селищі Буковель. НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи “Приват”, пише Forbes.
Зв'язок із Зеленським
“Під час виборчої кампанії Зеленський призначив особистого адвоката Коломойського ключовим радником, неодноразово їздив за кордон, щоб поспілкуватися з Коломойським, який тоді був у вигнанні, і користувався підтримкою медіа-імперії Коломойського, – нагадує Politico статтю від аналітичного центру Atlantic Council від 2021 року. – Не дивно, що багато хто вважав Зеленського кандидатом Коломойського”.
У липні Зеленський позбавив Коломойського українського громадянства через його ізраїльський та кіпрський паспорти, додає Politico і стверджує: “Відтоді Зеленський розпочав придушення хабарництва та незаконних фінансових оборудок між чиновниками та бізнесменами з хорошими зв’язками, прирівнюючи корупцію під час війни до державної зради”.
Reuters інформує, що Зеленський, який став відомим як комік і зіграв роль президента в шоу, яке транслювалося на телеканалі, що належить Коломойському, заперечує особисті зв'язки з бізнесменом.
Як писав Голос Америки, у п'ятницю, 1-го вересня, на зустрічі з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій у Вашингтоні радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван сказав, що Сполучені Штати вітають відданість України боротьбі з корупцією.
У розмові з директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом, спеціальним антикорупційним прокурором Олександром Клименком та головою Вищого антикорупційного суду Вірою Михайленко Джейк Салліван наголосив на тому, що «життєво важливо» для будь-якого демократичного суспільства мати незалежні та неупереджені правоохоронні та судові установи», які зможуть «розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть».
Як повідомляє Білий дім, у перебігу зустрічі Салліван підтвердив непохитну підтримку США антикорупційних реформ в Україні та «відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії».
«Фальшивий мир» – експерти про підштовхування України до перемовин з Росією
Американські та британські експерти закликали аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією. Історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.
Так, британський Королівський інститут міжнародних відносин Chattam House опублікував заклик директора програм “Росія та Євразія” Джеймса Ніксі, котрий застерігає від потенційної зміни нинішньої політики щодо російської війни.
Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно.Джеймс Ніксі
“Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно”, – заявив Ніксі.
За його спостереженнями, через понад 500 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ознаки того, що “деякі прихильники України на Заході хочуть підготувати ґрунт для переговорів”.
А попри 18-місячну підтримку Заходу (незважаючи на серйозне виснаження західних військових запасів і зростання рахунків за електроенергію для європейських виборців) сьогодні розмови про переговори в політичних колах США “більше не обмежуються Трампом і його прихильниками”.
За словами Ніксі, “навіть деякі друзі України, хоча й далекі від безрозсудної ізоляціоністської позиції Трампа, обговорюють підготовку ґрунту для переговорів”. Такі ж голоси лунають і в Європі.
Натомість експерт вважає, що демонстрація інтересу до врегулювання шляхом переговорів не допоможе “ні Україні, ні виборчим перспективам Байдена”.
Для подальших успіхів контрнаступу, вважає Ніксі, США повинні “не виявляти такої боязкості” щодо надання Україні технологічної переваги на полі бою. “США зробили достатньо, щоб запобігти перемозі Росії, але не настільки, щоб дозволити поразку Росії”, – вважає аналітик.
Загроза "фальшивого миру"
“Прагнення покласти край конфлікту зрозуміле, нібито розумне і часто має добрі наміри. Але жодна частина аргументації Росії не містить розумних підстав для компромісу”, – наголошує Ніксі.
Натомість, на його думку, початок переговорів на цій стадії може свідчити лише про відсутність віри в українську перемогу з боку прихильників України та небажання продовжувати курс. Це також підтвердило б для Росії межі рішучості Заходу.
Україні радять поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорієюОлександр Мотиль
“У всякому разі, більша небезпека походить від друзів України в західних державах, які наполягають на фальшивому мирі та “вирішенні” конфлікту, який сіє насіння ще більшої катастрофи”, – підсумовує аналітик Chattam House.
Хисткі припущення про мир від угоди з Москвою
Таку ж думку, підкріплену історичними паралелями, озвучує Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, у своїй статті для видання Foreign Policy “Чому ми не повинні робити ставку на мирну Росію”.
Ті, хто закликає до негайного врегулювання війни шляхом переговорів, роблять надзвичайно ризиковану ставку, переконаний Мотиль. Історія, застерігає він, не на їхньому боці.
“По суті, вони радять Україні поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорією”, – пише політолог.
За його словами, переважна кількість доказів, отриманих від історичних прецедентів, поведінки режиму, національної ідеології та теорії міжнародних відносин, свідчить про те, що довготривалого миру шляхом таких переговорів не існує.
А ідея про те, що угода з Москвою принесе мир в Україні, ґрунтується, свідчить Мотиль, “на дуже хистких припущеннях”.
Прихильники угоди про мир, пояснює Мотиль, роблять ставку на те, вона припинить війну. Противники ж впевнені: навіть якщо Москва тимчасово припинить бойові дії, угода лише змусить її відновити свою агресію найближчим часом.
У статті науковець детально аналізує поведінку Росії у різні історичні моменти на предмет вміння дотримуватися домовленостей, зокрема з Україною. А також наголошує, що Друга світова війна не зайшла в глухий кут (як сьогодні висловлюються про ситуацію в Україні) після того, як союзники висадилися в Нормандії або Радянський Союз зупинив німців під Сталінградом, хоча після цього “минули тижні, якщо не місяці без подальшого вражаючого прориву”.
Недовіра до Росії - історичний досвід
Українці можуть виграти, переконаний Мотиль, але тільки за умови, що колективний Захід продовжить постачати необхідну зброю.
“Іншими словами, – каже він, – припущення, зроблені прихильниками переговорів, насправді не стосуються глухого кута чи перемоги, а відображають точку зору щодо бажання чи бажаності для Заходу продовжувати підтримувати Україну”.
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру.Олександр Мотиль
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру, пише Мотиль з огляду на історичний досвід. З цих самих причин, нагадує він, й інші сусіди Росії загалом бояться і не довіряють Росії, маючи на це вагомі причини.
“Політики та аналітики на Заході, можливо, захочуть запитати себе, чи були б вони настільки ж готові поставити Москву під сумнів, якби Росія була їхнім власним сусідом, окупантом та історичним сюзереном — і якби їхні ставки на майбутнє стосувались їх власного існування”, – пропонує науковець.
Як повідомляв Голос Америки, світові ЗМІ наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні. Цю ж ідею підтримують багато політиків у Республіканській партії в Конгресі та низка провідних кандидатів на посаду президента США.
- Голос Америки
«Думки росіян вже нікому не цікаві». Дискусія довкола російських опитувань та думок проросійських експертів
Західні аналітики звертають увагу на те, що російська громадська думка перестає мати значення, при чому не лише в Росії, але і на Заході. Йдеться не лише про простих росіян, чиї думки повністю контролює Кремль, але і думки так званої російської «ліберальної опозиції».
Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що нещодавнє опитування російської громадської думки вказує на те, що суспільство збайдужіло поставилося до новин навколо «Групи Вагнера», чи повідомлень про смерть її керівника Євгена Пригожина.
«Справжня причина авіакатастрофи мало вплине як на сприйняття росіян, так і на майбутнє «Групи Вагнера». Незалежна соціологічна організація «Левада-центр» виявила, що приблизно однакові частки росіян вважають, що смерть Пригожина була випадковою, що російська влада навмисно організувала смерть Пригожина, що Пригожин ще живий, або причину смерті Пригожина встановити важко», – мовиться у повідомленні ISW.
Такі розбіжності щодо оцінок причин загибелі колишнього кумира, який ще кілька місяців тому мав підтримку 60% населення, означають, що жодного громадського невдоволення ця смерть не викличе, а тому розгубленість суспільства вигідна Кремлю, пишуть аналітики.
Західні експерти також не хочуть прислухатися до думок тих, кого нещодавно вважали можливою альтернативою до режиму Володимира Путіна – російських лібералів та їхніх адвокатів серед західних симпатиків Росії.
“Світ більше не цікавиться російською громадською думкою. Важлива лише перемога для України, поразка Росії”, – з таким коментарем колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес ретвітить реакцію балтійської Twitter-спільноти Bad Baltic Take на публікацію колонки британського оглядача у британській газеті.
Йдеться про опубліковану у газеті Guardian позицію Анатоля Лівена, директора програми Євразія в Інституті відповідального державного управління Квінсі у Вашингтоні (Quincy Institute) та автора книжок, зокрема “Україна та Росія: братерське суперництво”.
Стаття має назву “Мало хто з росіян хотів війни в Україні, але вони також не погодяться з поразкою Росії” і стверджує, зокрема, що, мовляв чимало людей у Росії бояться, що у разі перемоги України Володимира Путіна буде скинуто, а це “спричинить хаос, який серйозно послабить чи навіть знищить Російську Федерацію”.
Натомість Бен Годжес відповідає автору, цитуючи твіт балтійців: «Немає значення, правий він чи ні щодо думки росіян. Нам байдуже. Вбийте це собі в голову, Лівен та інші “експерти з Росії”».
Як пише Годжес, світ “більше не цікавиться російською громадською думкою”, натомість важлива лише перемога України та спеціальний трибунал для Росії, репарації та, зрештою, поразка російського імперіалізму та його циклу насильства.
Твіт Bad Baltic Take нагадує, що Лівен, який є членом російського “Валдайського клубу експертів”, неодноразово помилявся у своїх прогнозах та оцінках. Так, перед повномасштабним вторгненням Росії він помилково заявляв, що “Росія не буде вторгатися, тому що в Москві явно є бажання йти дипломатичним шляхом”.
А також він озвучував нереалізований прогноз, що “Росія зробить усе можливе, щоб не атакувати мирних жителів України чи українських міст, тому що весь їхній політичний план залежить від утримання достатньої кількості населення на своєму боці”.
Лівен також переконував західних читачів у тому, що Захід “також винен у вторгненні Росії”.
“Тепер “експерт” хоче розповісти нам про російську точку зору щодо того, що їм би підійшло, щоб їхня геноцидна війна була б винагороджена частиною української території, тому що все це стає трохи складно для цих бідних таємничих душ”, – пише Bad Baltic Take.
Лівен пише, що “немає жодних доказів того, що російська еліта, та й звичайні росіяни, хотіли, щоб вторгнення відбулося”, наголошує, що таке рішення прийняв Путін і його найближче оточення. “Але досі є загальне небажання бачити поразку Росії та її приниження в Україні”, – стверджує Лівен.
У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи УкраїнуBad Baltic Takes
Балтійський оглядач наголошує: за словами Лівена, російські ліберали стоять перед дилемою, як протистояти війні, не підтримуючи Україну: “Е, ні. У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи Україну”, – говорить балтійський оглядач.
Він переконаний, що потрібно розвінчувати дії проросійських ексепртів, та висвітлювати корупційні стосунки, на яких ці дії будуються.
“Дайте платформу для більшої кількості голосів з України (а також Балтії, Польщі та інших країн з досвідом [взаємодії з Росією, - ред.]. Ми допоможемо вам краще зрозуміти Росію, а що ще важливіше, допоможемо вам зрозуміти, чому вам не потрібно так багато зосереджуватися на них”, – твітує Bad Baltic Take.
«Раптом пацифізм лізе звідусіль»
Оглядач у часописі National Review пише, що заклики до того, щоб домовлятися з росіянами про припинення вогню в Україні є «пасткою».
У п'ятничному числі часопису Ноа Ротман пише, на його думку, навряд чи може бути змігом те, що заклики домовлятися про припинення вогню в Україні зростають «саме тоді, коли українські війська проривають оборонні лінії Москви», а ті, хто виконував брудну роботу для Кремля на Заході – тепер «найгучніші голоси, які закликають до миру зараз, поки не пізно».
Він каже, що може виникнути спокуса приймати ці пацифістські ініціативи, які раптом «лізуть звідусіль», як щирі, «але вони не є».
Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої діїНой Ротман
«Прагнення до врегулювання зараз означало б дати Москві один із її улюблених геополітичних інструментів: заморожений конфлікт», – каже Ротман.
«Те, що союзники Москви продають у роздріб, — це теза, спрямована на наївних, миролюбних жителів Заходу, – каже він і додає, що якщо Кремль знайде, аудиторію для цієї пропозиції, наслідки для Заходу, замороженого конфлікту «були б більш небажаними, ніж сама війна».
«Врегулювання, які породжують заморожені конфлікти, лише виграють у Кремля час, який він надійно використовує у своїх інтересах. Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої дії, до якої булоа б прикута увага Заходу», – вважає Ротман. Така ситуація не буде вигідна нікому, крім Путіна, додає оглядач.
- Голос Америки
Російські війська намагаються відволікти українські сили від контрнаступу, але ризикують розділити власні сили – експерти
Російські війська намагаються перейти у наступ на Куп'янському напрямку, але вони не мають успіху, пишуть західні військові експерти. Деякі з них вважають, що це є спроби відвернути увагу України від контрнаступу та змусити її розділити свої сили між наступом і обороною.
Як пишуть експерти з вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) 1-го вересня, росіяни намагалися проводити наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але «не зробили жодного підтвердженого просування».
Посилаючись на слова українського Генштабу, речника Західного угруповання військ Росії, а також на підставі аналізу деяких російських джерел, експерти доходять висновку, що на куп’янському напрямку точаться лише позиційні бої.
Тим часом експерти британської військової розвідки вважають, що метою росіян є відвернути увагу українських сил від контрнаступу на оріхівському напрямку на півдні України. Таким чиному Росія намагається змусити Україну «розділити свої сили між Оріховим і Куп’янськом», пишуть британські аналітики.
Проте, як вважають експерти міністерства оборони Великої Британії, Росія ризикує розділити свої власні сили, намагаючись запобігти українському прориву.
Аналітики ISW пишуть, що станом на п’ятницю, 1-е вересня, українські війська продовжували наступ поблизу Бахмута та досягли певного поступу на заході Запорізької області. Експерти посилаються на геолокаційні дані, які показують, що українські війська дещо просунулися на північний захід від Кліщіївки, що є в 7-м км на південний захід від Бахмута.
Як повідомляв Голос Америки, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 1-го вересня заявив, що США помітили «значний прогрес» України на заході Запорізької області протягом останніх 72 годин. За його словами, українські сили досягли певного успіху проти «другої лінії російської оборони» на півдні України. Кірбі також заявив, що критика анонімними офіційними особами США прогресу українського контрнаступу не допомагає процесу.
Роль американської підтримки, на його думку, є в тому, щоб українці мали «необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу, знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне», зазначив Кірбі.
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