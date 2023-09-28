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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?

Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?
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Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Чому частина республіканців у Конгресі виступають проти нового фінансування для України? Пояснює Катерина Лісунова. Чергові дебати республіканців. Підсумовує Тетяна Ворожко. Україна проти Росії в Гаазі – чого стосується справа? Розповідає Марія Ульяновська.

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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