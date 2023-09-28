Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Чому частина республіканців у Конгресі виступають проти нового фінансування для України? Пояснює Катерина Лісунова. Чергові дебати республіканців. Підсумовує Тетяна Ворожко. Україна проти Росії в Гаазі – чого стосується справа? Розповідає Марія Ульяновська.