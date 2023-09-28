Успіхи сил України як ніде видно у Криму. Оглядачі про контрнаступ, наближення зими та вплив нового командувача армії США на допомогу Києву

За понад три місяці контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити лише невелику частину території, однак успіх чи провал кампанії не можна виміряти лише квадратними кілометрами – українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війну та методично створюють умови для майбутніх наступів, і цей прогрес ніде не є більш очевидним, ніж у Криму, пише Пітер Дікінсон, редактор служби UkraineAlert аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council).

За останні тижні українські військовики здійснили низку стратегічно важливих атак на півострові, що завдають удару по лініях постачання російської армії на півдні України й створюють проблеми для російського флоту в Чорному морі. Автор статті Atlantic Council підкреслює, що нарощування цих операцій у Криму заперечує попередні спроби Росії стверджувати, що будь-які атаки на окупований півострів є "червоною лінією" для Кремля.

Українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війну

Оглядач також нагадує про успішні атаки по стратегічних цілях у Росії, що змушує російську армію відвести системи ППО з лінії фронту в Україні до російської столиці. У підсумку, пише Дікенсон в Atlantic Council, хоча темпи просування України на лінії фронту залишаються повільними, але події в інших місцях можуть виявитися не менш важливими для визначення майбутнього перебігу війни.

Новий начальник штабів ще раніше виступав за відправку F-16 Україні

Тим часом Politico звертає увагу на те, що вихід у відставку очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі відбувається у критичний для України момент: Захід демонструє ознаки того, що там вичерпується зброя – і терпіння. Видання відзначає, що Міллі зважував кожне важливе рішення в питанні надання Києву озброєння, мав давні стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також іншими начальниками оборонних відомств у всьому світі.

Якщо контрнаступ зазнає невдачі... побоювання щодо вічної війни посиляться

На заміну Міллі прийде Чарльз Браун, генерал ВПС США, й видання пише, що характери командувачів протилежні: Міллі - емоційний колишній хокеїст, а Браун - тихий тактик, що порушує питання про те, як саме може змінитися динаміка військових зусиль Вашингтона щодо Києва.

Зміна варти в Пентагоні відбувається в момент, який може стати "поворотним моментом" для конфлікту, сказав Politico Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень: "Якщо контрнаступ зазнає невдачі або якщо контрнаступ не пройде значним чином російську оборонну зону, я думаю, що побоювання щодо «вічної війни» посиляться".

У той час як Міллі та главу Пентагона Ллойда Остіна часом критикували за нібито затримки із затвердженням зброї, українські посадовці сказали виданню, що Браун виступатиме за надсилання передового обладнання, адже за повідомленнями, Браун був першим та послідовним прихильником відправлення в Україну передових безпілотників і винищувачів F-16.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони – загрози», – сказав високопосадовець Білого дому у коментарі для Politico, пояснюючи затримки у прийнятті рішень і постачаннях нових типів озброєння для України.

Видання зазначає, що тепер головним завданням Брауна, досвідченого й виваженого командира, стане поєднання зусиль США з підготовки, розвідки та надання обладнання, щоб спробувати змінити баланс сил на користь України, зокрема, в теперішніх політичних настроях у Вашингтоні.

Forbes: Україні потрібні сучасні БМП, і багато

Спостерігачі-аматори можуть хвилюватися про те, скільки танків Україна отримує від своїх союзників, їй справді потрібні сучасні БМП

Тим часом Forbes відзначає брак в України важливої техніки на фронті, зокрема бойових машин піхоти. Видання пише про БМП-1ЛБ - українську розробку бронемашин, що виготовляють із корпусів радянських гусеничних бронетранспортерів МТ-ЛБу. Вони, як пише видання громадської організації «Український мілітарний центр», у великих кількостях стоять на звалищах.

Видання зауважують, що виробництво цих машин, що іноді пересуваються зі швидкістю пішої людини, - це вимушене рішення через брак сучасних БТР та БМП з орієнтацією на швидкість та масовість виготовлення, а також використання доступних ресурсів.

"БМП-1ЛБ може бути кращим, ніж нічого, для армії, яка втрачає приблизно одну БМП на день... Хоча спостерігачі-аматори можуть хвилюватися про те, скільки танків Україна отримує від своїх союзників, їй справді потрібні сучасні БМП, і багато", - підсумовує Forbes.

Україна готується до зими – додаткові ППО і запаси газу

Тим часом інші експерти дискутують про те, що в умовах війни означає наближення зими. Зокрема йдеться не лише про уповільнення наступальних дій на фронті через погодні умови, а й про ймовірне повторення постійних атак Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

За останні десятиліття жодна інша країна не стикалася з такими проблемами, як український енергетичний сектор минулої зими

"За останні десятиліття жодна інша країна не стикалася з такими проблемами, як український енергетичний сектор минулої зими", - пишуть оглядачі Wilson Center. Тоді російські атаки зруйнували половину енергетичної системи держави й за підрахунками Київської школи економіки принесли збитків на 8,8 мільярда доларів.

Нині президент Володимир Зеленський, який у Києві приймав одразу двох міністрів оборони та генсека НАТО, зазначив, що під час зустрічі із Єнсом Столтенбергом йшлося про можливість постачання додаткових систем ППО державами НАТО: "Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей".

Офіс президента повідомив, що окрему увагу посиленню української ППО напередодні зимового періоду було приділено також і під час зустрічей українського глави із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства з питань оборони Граном Шаппсом.

Як пише Wilson Center, за даними розвідки, Росія готується до нової хвилі енергетичного терору взимку та вивчає нові можливі цілі для атак, а Україна готується до цих очікуваних атак шляхом ремонту та зміцнення інфраструктури, а також запасаючись газом. Якщо зима виявиться теплою, то Україні може не знадобитись імпортувати газ та електрику з-за кордону.

При цьому автор статті зазначає, що українські енергетичні компанії та персонал отримали дуже цінний досвід у тому, як швидко відновлювати електропостачання після ударів РФ, а завдяки міжнародним партнерам українська система ППО набагато потужніша, ніж минулої зими. Тому оглядач аналітичного центру вважає: попри фінансові труднощі в енергетичному секторі та інші очевидні виклики, Україна, ймовірно, "переживе майбутню зиму без розвитку апокаліптичних сценаріїв".

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