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Успіхи сил України як ніде видно у Криму. Оглядачі про контрнаступ, наближення зими та вплив нового командувача армії США на допомогу Києву
За понад три місяці контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити лише невелику частину території, однак успіх чи провал кампанії не можна виміряти лише квадратними кілометрами – українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війну та методично створюють умови для майбутніх наступів, і цей прогрес ніде не є більш очевидним, ніж у Криму, пише Пітер Дікінсон, редактор служби UkraineAlert аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council).
За останні тижні українські військовики здійснили низку стратегічно важливих атак на півострові, що завдають удару по лініях постачання російської армії на півдні України й створюють проблеми для російського флоту в Чорному морі. Автор статті Atlantic Council підкреслює, що нарощування цих операцій у Криму заперечує попередні спроби Росії стверджувати, що будь-які атаки на окупований півострів є "червоною лінією" для Кремля.
Українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війнуПітер Дікінсон, Атлантична рада
Оглядач також нагадує про успішні атаки по стратегічних цілях у Росії, що змушує російську армію відвести системи ППО з лінії фронту в Україні до російської столиці. У підсумку, пише Дікенсон в Atlantic Council, хоча темпи просування України на лінії фронту залишаються повільними, але події в інших місцях можуть виявитися не менш важливими для визначення майбутнього перебігу війни.
Новий начальник штабів ще раніше виступав за відправку F-16 Україні
Тим часом Politico звертає увагу на те, що вихід у відставку очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі відбувається у критичний для України момент: Захід демонструє ознаки того, що там вичерпується зброя – і терпіння. Видання відзначає, що Міллі зважував кожне важливе рішення в питанні надання Києву озброєння, мав давні стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також іншими начальниками оборонних відомств у всьому світі.
Якщо контрнаступ зазнає невдачі... побоювання щодо вічної війни посилятьсяМарк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень
На заміну Міллі прийде Чарльз Браун, генерал ВПС США, й видання пише, що характери командувачів протилежні: Міллі - емоційний колишній хокеїст, а Браун - тихий тактик, що порушує питання про те, як саме може змінитися динаміка військових зусиль Вашингтона щодо Києва.
Зміна варти в Пентагоні відбувається в момент, який може стати "поворотним моментом" для конфлікту, сказав Politico Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень: "Якщо контрнаступ зазнає невдачі або якщо контрнаступ не пройде значним чином російську оборонну зону, я думаю, що побоювання щодо «вічної війни» посиляться".
У той час як Міллі та главу Пентагона Ллойда Остіна часом критикували за нібито затримки із затвердженням зброї, українські посадовці сказали виданню, що Браун виступатиме за надсилання передового обладнання, адже за повідомленнями, Браун був першим та послідовним прихильником відправлення в Україну передових безпілотників і винищувачів F-16.
"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони – загрози», – сказав високопосадовець Білого дому у коментарі для Politico, пояснюючи затримки у прийнятті рішень і постачаннях нових типів озброєння для України.
Видання зазначає, що тепер головним завданням Брауна, досвідченого й виваженого командира, стане поєднання зусиль США з підготовки, розвідки та надання обладнання, щоб спробувати змінити баланс сил на користь України, зокрема, в теперішніх політичних настроях у Вашингтоні.
Forbes: Україні потрібні сучасні БМП, і багато
Спостерігачі-аматори можуть хвилюватися про те, скільки танків Україна отримує від своїх союзників, їй справді потрібні сучасні БМПForbes
Тим часом Forbes відзначає брак в України важливої техніки на фронті, зокрема бойових машин піхоти. Видання пише про БМП-1ЛБ - українську розробку бронемашин, що виготовляють із корпусів радянських гусеничних бронетранспортерів МТ-ЛБу. Вони, як пише видання громадської організації «Український мілітарний центр», у великих кількостях стоять на звалищах.
Видання зауважують, що виробництво цих машин, що іноді пересуваються зі швидкістю пішої людини, - це вимушене рішення через брак сучасних БТР та БМП з орієнтацією на швидкість та масовість виготовлення, а також використання доступних ресурсів.
"БМП-1ЛБ може бути кращим, ніж нічого, для армії, яка втрачає приблизно одну БМП на день... Хоча спостерігачі-аматори можуть хвилюватися про те, скільки танків Україна отримує від своїх союзників, їй справді потрібні сучасні БМП, і багато", - підсумовує Forbes.
Україна готується до зими – додаткові ППО і запаси газу
Тим часом інші експерти дискутують про те, що в умовах війни означає наближення зими. Зокрема йдеться не лише про уповільнення наступальних дій на фронті через погодні умови, а й про ймовірне повторення постійних атак Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.
За останні десятиліття жодна інша країна не стикалася з такими проблемами, як український енергетичний сектор минулої зимиОглядачі Wilson Center
"За останні десятиліття жодна інша країна не стикалася з такими проблемами, як український енергетичний сектор минулої зими", - пишуть оглядачі Wilson Center. Тоді російські атаки зруйнували половину енергетичної системи держави й за підрахунками Київської школи економіки принесли збитків на 8,8 мільярда доларів.
Нині президент Володимир Зеленський, який у Києві приймав одразу двох міністрів оборони та генсека НАТО, зазначив, що під час зустрічі із Єнсом Столтенбергом йшлося про можливість постачання додаткових систем ППО державами НАТО: "Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей".
Офіс президента повідомив, що окрему увагу посиленню української ППО напередодні зимового періоду було приділено також і під час зустрічей українського глави із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства з питань оборони Граном Шаппсом.
Як пише Wilson Center, за даними розвідки, Росія готується до нової хвилі енергетичного терору взимку та вивчає нові можливі цілі для атак, а Україна готується до цих очікуваних атак шляхом ремонту та зміцнення інфраструктури, а також запасаючись газом. Якщо зима виявиться теплою, то Україні може не знадобитись імпортувати газ та електрику з-за кордону.
При цьому автор статті зазначає, що українські енергетичні компанії та персонал отримали дуже цінний досвід у тому, як швидко відновлювати електропостачання після ударів РФ, а завдяки міжнародним партнерам українська система ППО набагато потужніша, ніж минулої зими. Тому оглядач аналітичного центру вважає: попри фінансові труднощі в енергетичному секторі та інші очевидні виклики, Україна, ймовірно, "переживе майбутню зиму без розвитку апокаліптичних сценаріїв".
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У Конгресі США зберігається двопартійна підтримка Україні - Блінкен
У Конгресі США зберігається рішуча підтримка України серед більшості законодавців з обох партій. Про це під час дискусії в рамках 15-го фестивалю, організованого виданням The Atlantic, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Він також наголосив на тому, що така підтримка України зберігається і серед американської громадськості.
«Якщо ви подивитеся на опитування - що не є тим, що рухає подіями, а проте - деякі з опитувань, які я нещодавно бачив, свідчать про те, що є сильна і стійка підтримка нашої допомоги Україні. Щодо Конгресу, так, є деякі гучні голоси, які дотримуються іншої тактики, але якщо ви подивитеся на більшість в обох партіях, то підтримка є, і вона зберігається», – сказав Блінкен.
Серед впливових законодавців, які висловлюють свою підтримку України, Блінкен зокрема згадав лідера республіканців в Сенаті Мітча Макконнелла та голову комітету із закордонних справ Палати представників Майка Макколла.
Коментуючи хід контрнаступу української армії, Блінкен визнав, що він відбувається важко, але зазначив, що українці вже досягли реальних успіхів.
«Українці повернули понад 50% територій, які Росія захопила з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть контрнаступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина – у росіян було багато місяців, щоб розбудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів», – наголосив Блінікен.
Він зауважив, що фундаментальна відмінність між військовими України і Росії полягає у їхніх цілях у війні.
«Українці борються за свою власну землю, свою власну свободу, своє власне майбутнє, а росіяни – ні. І я думаю, що, зрештою, саме це змінить баланс», – сказав Блінкен.
Він додав, що саме українці визначатимуть, як закінчиться війна і ці рішення українці будуть ухвалювати на основі демократичних принципів.
Щодо можливості дипломатичного вирішення війни, Блінкен зауважив, що США керувались і керуватимуться принципом – нічого про Україну без України. Він додав, що всі, і у першу чергу українці, хочуть справедливого та тривалого миру, який має відображати «базові принципи, які лежать в основі статуту ООН»: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України.
«Тривалий мир у тому сенсі, що треба бути впевненими: якщо буде досягнуто миру, то не залишиться умов, які б дозволили цій агресії повторитися через рік, через два роки, через п’ять років», – наголосив Блінкен
Як раніше повідомляв Голос Америки, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 20 вересня, державний секретар Блінкен заявив, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Росія або інші країни-агресори порушують основоположні правила організації.
- Голос Америки
Дебати серед республіканських претендентів на посаду президента США вказали на розкол щодо подальшої підтримки України
У той час як більшість претендентів на республіканську номінацію на пост президента США підтримує надання подальшої допомоги Україні для протистояння російській агресії, кілька з них продовжують виступати за зменшення американської підтримки й зміну американського підходу до війни в Україні.
Позиції кандидатів під час дебатів здебільшого відображали їхні погляди, заявлені раніше.
Найбільш активним противником допомоги Україні з боку США у її теперішньому вигляді залишився підприємець Вівек Рамасвамі, який заявив, що реальним ворогом Америки є Китай, додавши, що підтримуючи Україну “ми ще далі заганяємо Росію в обійми Китаю”, в той час, як наразі потрібен “розважливий мирний план”.
Губернатор Флориди Рон Десантіс дещо відійшов від свого попереднього твердження про те, що війна в Україні є “територіальною суперечкою”, за яке його піддали жорсткій критиці, зокрема і претендентка Ніккі Гейлі.
На дебатах він заявив, що в інтересах США завершити війну, і що Десантіс це зробить на посаді президента. Водночас він виступив проти необмеженої допомоги Україні або направлення американської армії в країну, а також заявив, що “ми змусимо європейців робити те, що вони повинні [зробити]”
Сенатор Тім Скотт своєю чергою наголосив, що ресурси, які США надсилають Україні, «на 90% є гарантованими як кредит”. Він також зауважив, що “наш національний життєвий інтерес полягає в поступовому занепаді російської армії».
«Деградуючи російську армію, ми фактично зберігаємо нашу батьківщину в безпеці... Напад на територію НАТО втягнув би нас і наші війська [у війну]. Деградуючи російську армію, ми зменшуємо, якщо не усуваємо [вірогідність] нападу на територію НАТО», – каже Скотт.
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі продовжувала наполягати на підтримці України, вказуючи, що “Перемога Росії – це перемога Китаю”. Гейлі раніше називала Пекін головним геополітичним суперником США.
На таку думку пристав також і колишній віцепрезидент США Майк Пенс, за словами якого віддати Путіну Україну стало б “зеленим світлом” для вторгнення Китаю на Тайвань. “Мир приходить через силу”, - додав Пенс.
Своєю чергою, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив, що питання України й допомоги США пов’язане з питанням зближення Росії, Китаю та Ірану. “За війну Росії в Україні платять китайці. Іранці постачають більш досконалу зброю, як і північнокорейці, зараз також, за заохочення китайців”, - додав Крісті.
Він також виступив проти логіки Рамасвамі щодо необхідності домовлятися з Росією для недопущення її зближення з Китаєм. “Нам потрібно прямо зараз сказати, що китайсько-російський альянс – це те, проти чого ми повинні боротися, і ми не вирішимо цього, відвідуючи та пригортаючись до Володимира Путіна”, - зауважив Крісті. На його думку, наступною ціллю Росії у разі підкорення України стане Польща.
Наостанок, Даґ Берґум, губернатор Північної Дакоти, не виголосив конкретних тез щодо України під час дебатів, однак, раніше висловився за підтримку України у захисті від російської агресії та наголошував на необхідності закінчити війну якомога скоріше.
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