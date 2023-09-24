Оглядачі говорять про важливість ATACMS, на тлі ударів ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ

Російські військові не почуватимуться в безпеці будь-де в Криму, утримувати Крим стане все важче для Росії, якщо США нададуть ATACMS Україні, кажуть оглядачі.

Атака ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі продемонструвала перевагу західної зброї, каже оглядач британського SkyNews Шон Белл, зазначаючи, що така зброя наводиться завдяки GPS і в цьому ударі видно, що ракета пробила дах і вразила центр комунікацій, який є головною метою таких атак.

Це відтинає голову російському Чорноморському флоту

В нападі ЗСУ на штаб-квартиру Чорноморського флоту могли бути застосовані британські Storm Shadow, припускає генерал США у відставці Седрік Лейден в коментарі CNN.

Лейден назвав атаку по штаб-квартирі флоту "вражаючою з тактичної та стратегічної точки зору", адже там розміщується центр командування Росії в регіоні.

"Це відтинає голову російському Чорноморському флоту", - додає Белл. Обидва аналітики вказують на цей центр як на важливий центр командування Росіян в Чорному морі на півдні України.

Американські далекобійні ракетні системи ATACMS можуть доповнити можливості британських Storm Shadow, які вже застосовуються на полі бою в Україні, каже Лейден і відзначає: ATACMS відрізняються від Storm Shadow тим, що запуск ведеться з наземної установки, а не з літака, а також вони переважно використовуються для ударів по неукріплених об'єктах, наприклад проти піхоти, але зараз застосовуються і проти укріплених броньованих цілей.

Белл же своєю чергою називає такі переваги ATACMS% здатність летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, а також здатність проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює її збиття.

Негайне надання цих систем матиме допоможе Україні зробити контроль над Кримом непосильним для російських сил

Негайно надати ці системи Україні закликав екскомандувач Сухопутних сил НАТО в Європі генерал у відставці Бен Годжес. "Негайне надання цих систем допоможе Україні зробити контроль над Кримом непосильним для російських сил", - каже Годжес в коментарі Newsweek.

Серед факторів, що стримують надання таких ракет NBC вказує на те, що запаси цих ракет в США є обмеженими, а в Конгресі існує занепокоєння, що такі постачання розширять війну. Також, зауважує Белл, ці ракети дуже дорогі і один постріл може коштувати понад 850 000 доларів.

Минулого тижня NBC News з посиланням на джерела в Конгресі та трьох американських чиновників, повідомив, що адміністрація Байдена нібито пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському, що США надішлють Україні "невелику партію" ракет великої дальності ATACMS. Білий дім не підтвердив цю інформацію.

Адміністрація Байдена все ще вагається щодо надання таких систем, припустив Годжес. Він також заявив, що США можуть вирішити надати "кластерний" варіант цієї системи з меншою дальністю і закликав США надати повний далекобійний варіант цієї системи. Він також припустив, що надання таких систем з боку США також додасть аргументи для того, щоб Німеччина надіслала Україні далекобійні ракети Taurus.