Актуально
- Голос Америки
Оглядачі говорять про важливість ATACMS, на тлі ударів ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ
Російські військові не почуватимуться в безпеці будь-де в Криму, утримувати Крим стане все важче для Росії, якщо США нададуть ATACMS Україні, кажуть оглядачі.
Атака ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі продемонструвала перевагу західної зброї, каже оглядач британського SkyNews Шон Белл, зазначаючи, що така зброя наводиться завдяки GPS і в цьому ударі видно, що ракета пробила дах і вразила центр комунікацій, який є головною метою таких атак.
Це відтинає голову російському Чорноморському флотуШон Белл, аналітик Sky News пр атаку ЗСУ по штабу ЧФ РФ
В нападі ЗСУ на штаб-квартиру Чорноморського флоту могли бути застосовані британські Storm Shadow, припускає генерал США у відставці Седрік Лейден в коментарі CNN.
Лейден назвав атаку по штаб-квартирі флоту "вражаючою з тактичної та стратегічної точки зору", адже там розміщується центр командування Росії в регіоні.
"Це відтинає голову російському Чорноморському флоту", - додає Белл. Обидва аналітики вказують на цей центр як на важливий центр командування Росіян в Чорному морі на півдні України.
Американські далекобійні ракетні системи ATACMS можуть доповнити можливості британських Storm Shadow, які вже застосовуються на полі бою в Україні, каже Лейден і відзначає: ATACMS відрізняються від Storm Shadow тим, що запуск ведеться з наземної установки, а не з літака, а також вони переважно використовуються для ударів по неукріплених об'єктах, наприклад проти піхоти, але зараз застосовуються і проти укріплених броньованих цілей.
Белл же своєю чергою називає такі переваги ATACMS% здатність летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, а також здатність проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює її збиття.
Негайне надання цих систем матиме допоможе Україні зробити контроль над Кримом непосильним для російських силБен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, про ATACMS
Негайно надати ці системи Україні закликав екскомандувач Сухопутних сил НАТО в Європі генерал у відставці Бен Годжес. "Негайне надання цих систем допоможе Україні зробити контроль над Кримом непосильним для російських сил", - каже Годжес в коментарі Newsweek.
Серед факторів, що стримують надання таких ракет NBC вказує на те, що запаси цих ракет в США є обмеженими, а в Конгресі існує занепокоєння, що такі постачання розширять війну. Також, зауважує Белл, ці ракети дуже дорогі і один постріл може коштувати понад 850 000 доларів.
Минулого тижня NBC News з посиланням на джерела в Конгресі та трьох американських чиновників, повідомив, що адміністрація Байдена нібито пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському, що США надішлють Україні "невелику партію" ракет великої дальності ATACMS. Білий дім не підтвердив цю інформацію.
Адміністрація Байдена все ще вагається щодо надання таких систем, припустив Годжес. Він також заявив, що США можуть вирішити надати "кластерний" варіант цієї системи з меншою дальністю і закликав США надати повний далекобійний варіант цієї системи. Він також припустив, що надання таких систем з боку США також додасть аргументи для того, щоб Німеччина надіслала Україні далекобійні ракети Taurus.
Всі новини дня
- Голос Америки
Шаппс: Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів президента США
Велика Британія продовжить підтримувати Україну - незалежно від результатів виборів у США наступного року, заявив міністр оборони Грант Шаппс.
В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.
"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів - ред.), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - сказав Шаппс. Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна - також в інтересах США.
"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумував високопосадовець.
Опитування CNN у серпні засвідчило, що зараз більшість американців виступає проти дозволу на збільшення фінансування для України, а серед республіканців кількість противників цього зросла до 71%.
Висуванці у кандидати від Республіканської партії на виборах президента США 2024 року також озвучують різні думки щодо підтримки України. Хоча більшість виступають за продовження такої політики, аргументуючи це зокрема тим, що це послаблює Росію та посилає сигнал Китаю, деякі політики висловлюють інші погляди.
Так губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який висловлювався проти "необмеженої" допомоги Україні, напередодні в інтерв'ю заявив, що не підтримає вступ України до НАТО. "Я не думаю, що вступ (України) в НАТО - в наших інтересах. Все, що це дало б, це більше зобов'язань для нас, тож якщо ви додаєте більше зобов'язань, то які вигоди ми отримуємо натомість?"- цитує губернатора Newsweek.
А експрезидент США Дональд Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед республіканських кандидатів на президентських виборах 2024, нещодавно заявив, що він "дуже добре розуміється" із президентом РФ Путіним і із Зеленським. Він додав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей.
У відповідь на прохання прокоментувати ці заяви в інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський закликав Трампа поділитись своїм баченням мирного врегулювання російської війни і відзначив, що Україна не готова на будь-які територіальні компроміси у переговорах із Росією.
- Голос Америки
Посолка США прокоментувала рух кораблів по гуманітарному зерновому коридору в Чорному морі
Другий корабель з українським зерном досяг порту у Туреччині попри оголошену Росією фактичну блокаду чорноморських портів України. Балкер Aroyat під прапором Палау із 17 600 тоннами пшениці вийшов з Чорноморська, пройшов Босфорську протоку і тепер прямує у країну призначення - Єгипет, пише France24.
"Днями іще три судна проходять через гуманітарний коридор у Чорному морі, щоб завантажитися в українських портах. Два судна з зерном, що прямують до портів Африки, Азії та Близького Сходу, зараз знаходяться на шляху до Босфору", - твітує посолка США Бріджит Брінк.
Вона додала, що попри "вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ".
Минулого тижня перший корабель Resilient Africa із 3000 тонн зерна під прапором Палау прибув до Стамбула з Чорноморська.
Нагадаємо, після одностороннього виходу Кремля із Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН й Туреччини, що дозволила експортувати збіжжя із заблокованих Росією українських портів, Москва погрожувала атакувати судна, що рухаються до українських портів.
У серпні Україна оголосила про так звані гуманітарні коридори для вивезення зерна. Після того цивільні кораблі, деякі з яких були заблоковані від початку повномасштабного російського вторгнення, почали виходити з українських портів.
Тоді речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що коли Україна відкрила для торговельних суден реєстрацію для проходження цими тимчасовими маршрутами, судновласників і капітанів суден попередили про потенційну небезпеку, зокрема з боку російського флоту, так і мінна небезпека, яка залишається досить на високому рівні. Плетенчук зазначив, що рух кораблів відбуватиметься під наглядом ЗСУ.
- Голос Америки
Спікер Маккарті залишив 300$ млн для Києва в бюджетних законопроєктах, які розглядає Конгрес США
Допомогу обсягом 300 мільйонів доларів для України включено до проектів законів про бюджетні асигнування, які має розглянути американський Конгрес наступного тижня.
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив в суботу, що "стало надто важко" вжити кроків, щоб усунути цю допомогу із запланованих асигнувань Пентагону та Держдепу, тому "ми залишаємо це". Раніше в п'ятницю він вказував, що допомога Україні буде голосуватись окремо від загального бюджетного законодавства.
Наступного тижня, за очікуваннями, Конгрес США проголосує за чотири законопроєкти, які дозволять тимчасово профінансувати роботу уряду і уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає в разі неприйняття бюджету.
Маккарті вказав, що деякі законодавці з Республіканської партії не будуть голосувати за законопроєкти, якщо там є допомога Україні. Зокрема йдеться про позицію Марджорі Тейлор-Грін, яка послідовно виступає проти допомоги Україні.
Палата представників Конгресу США розпочне розгляд чотирьох бюджетних резолюцій у вівторок. Оглядачі вказують, що конгресмени-республіканці можуть під час дебатів запропонувати виключити допомогу Україні з законопроєктів.
Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів, поданий президентом США Джо Байденом.
Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.
“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.
Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “Ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.
Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.
“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.
Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.
У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”.
Українські військові "поглиблюють проникнення" в Запорізьку область – ISW
Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, заявляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як елементи російського 70-го полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним і Новопрокопівкою», – йдеться в повідомленні.
Крім того, аналітики зауважили, що численні російські джерела заявили, що 22 вересня російські війська нібито відбили українську атаку на північну частину Новопрокопівки. «Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки», – заявили в ISW.
Крім того, в ISW зазначили, що зараз готові оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області. Водночас аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході Запорізької області.
«Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається», – йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова) є більше протитанкових окопів і бойових позицій, «однак неясно, наскільки ці позиції укомплектовані».
«ISW продовжує вважати, що російські військові не мають достатніх сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону, і що українські війська повинні мати змогу швидше проходити через російські польові укріплення, якщо вони належним чином не укомплектовані», – заявили в ISW.
Напередодні командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.
«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – заявив він в інтервʼю CNN.
Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського зараз неможливо і що російська сторона «малює іншу картину того, що відбувається».
Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що «деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове».
Раніше цього тижня аналогічне повідомлення оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляли 22 вересня аналітики ISW, хоча, на їхню думку, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.
Форум