Посолка США прокоментувала рух кораблів по гуманітарному зерновому коридору в Чорному морі

Другий корабель з українським зерном досяг порту у Туреччині попри оголошену Росією фактичну блокаду чорноморських портів України. Балкер Aroyat під прапором Палау із 17 600 тоннами пшениці вийшов з Чорноморська, пройшов Босфорську протоку і тепер прямує у країну призначення - Єгипет, пише France24.

"Днями іще три судна проходять через гуманітарний коридор у Чорному морі, щоб завантажитися в українських портах. Два судна з зерном, що прямують до портів Африки, Азії та Близького Сходу, зараз знаходяться на шляху до Босфору", - твітує посолка США Бріджит Брінк.

Вона додала, що попри "вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ".

Минулого тижня перший корабель Resilient Africa із 3000 тонн зерна під прапором Палау прибув до Стамбула з Чорноморська.

Нагадаємо, після одностороннього виходу Кремля із Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН й Туреччини, що дозволила експортувати збіжжя із заблокованих Росією українських портів, Москва погрожувала атакувати судна, що рухаються до українських портів.

У серпні Україна оголосила про так звані гуманітарні коридори для вивезення зерна. Після того цивільні кораблі, деякі з яких були заблоковані від початку повномасштабного російського вторгнення, почали виходити з українських портів.

Тоді речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що коли Україна відкрила для торговельних суден реєстрацію для проходження цими тимчасовими маршрутами, судновласників і капітанів суден попередили про потенційну небезпеку, зокрема з боку російського флоту, так і мінна небезпека, яка залишається досить на високому рівні. Плетенчук зазначив, що рух кораблів відбуватиметься під наглядом ЗСУ.