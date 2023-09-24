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- Голос Америки
Посолка США прокоментувала рух кораблів по гуманітарному зерновому коридору в Чорному морі
Другий корабель з українським зерном досяг порту у Туреччині попри оголошену Росією фактичну блокаду чорноморських портів України. Балкер Aroyat під прапором Палау із 17 600 тоннами пшениці вийшов з Чорноморська, пройшов Босфорську протоку і тепер прямує у країну призначення - Єгипет, пише France24.
"Днями іще три судна проходять через гуманітарний коридор у Чорному морі, щоб завантажитися в українських портах. Два судна з зерном, що прямують до портів Африки, Азії та Близького Сходу, зараз знаходяться на шляху до Босфору", - твітує посолка США Бріджит Брінк.
Вона додала, що попри "вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ".
Минулого тижня перший корабель Resilient Africa із 3000 тонн зерна під прапором Палау прибув до Стамбула з Чорноморська.
Нагадаємо, після одностороннього виходу Кремля із Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН й Туреччини, що дозволила експортувати збіжжя із заблокованих Росією українських портів, Москва погрожувала атакувати судна, що рухаються до українських портів.
У серпні Україна оголосила про так звані гуманітарні коридори для вивезення зерна. Після того цивільні кораблі, деякі з яких були заблоковані від початку повномасштабного російського вторгнення, почали виходити з українських портів.
Тоді речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що коли Україна відкрила для торговельних суден реєстрацію для проходження цими тимчасовими маршрутами, судновласників і капітанів суден попередили про потенційну небезпеку, зокрема з боку російського флоту, так і мінна небезпека, яка залишається досить на високому рівні. Плетенчук зазначив, що рух кораблів відбуватиметься під наглядом ЗСУ.
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- Голос Америки
Спікер Маккарті залишив 300$ млн для Києва в бюджетних законопроєктах, які розглядає Конгрес США
Допомогу обсягом 300 мільйонів доларів для України включено до проектів законів про бюджетні асигнування, які має розглянути американський Конгрес наступного тижня.
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив в суботу, що "стало надто важко" вжити кроків, щоб усунути цю допомогу із запланованих асигнувань Пентагону та Держдепу, тому "ми залишаємо це". Раніше в п'ятницю він вказував, що допомога Україні буде голосуватись окремо від загального бюджетного законодавства.
Наступного тижня, за очікуваннями, Конгрес США проголосує за чотири законопроєкти, які дозволять тимчасово профінансувати роботу уряду і уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає в разі неприйняття бюджету.
Маккарті вказав, що деякі законодавці з Республіканської партії не будуть голосувати за законопроєкти, якщо там є допомога Україні. Зокрема йдеться про позицію Марджорі Тейлор-Грін, яка послідовно виступає проти допомоги Україні.
Палата представників Конгресу США розпочне розгляд чотирьох бюджетних резолюцій у вівторок. Оглядачі вказують, що конгресмени-республіканці можуть під час дебатів запропонувати виключити допомогу Україні з законопроєктів.
Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів, поданий президентом США Джо Байденом.
Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.
“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.
Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “Ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.
Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.
“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.
Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.
У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”.
Українські військові "поглиблюють проникнення" в Запорізьку область – ISW
Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, заявляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як елементи російського 70-го полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним і Новопрокопівкою», – йдеться в повідомленні.
Крім того, аналітики зауважили, що численні російські джерела заявили, що 22 вересня російські війська нібито відбили українську атаку на північну частину Новопрокопівки. «Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки», – заявили в ISW.
Крім того, в ISW зазначили, що зараз готові оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області. Водночас аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході Запорізької області.
«Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається», – йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова) є більше протитанкових окопів і бойових позицій, «однак неясно, наскільки ці позиції укомплектовані».
«ISW продовжує вважати, що російські військові не мають достатніх сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону, і що українські війська повинні мати змогу швидше проходити через російські польові укріплення, якщо вони належним чином не укомплектовані», – заявили в ISW.
Напередодні командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.
«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – заявив він в інтервʼю CNN.
Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського зараз неможливо і що російська сторона «малює іншу картину того, що відбувається».
Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що «деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове».
Раніше цього тижня аналогічне повідомлення оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляли 22 вересня аналітики ISW, хоча, на їхню думку, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.
- Голос Америки
Українські атаки по Криму “підривають” продажі російської ППО С-400 – Буданов
Успішні атаки України на російські об’єкти в окупованому Криму негативно впливають на продажі російської системи ППО С-400. Про це очільник української розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю виданню Drive під час перебування у Вашингтоні.
“Збройні сили України розбивають діри у заявленій військовій перевазі Росії, показуючи, що її система ППО наступного покоління С-400 не варта мільярдів доларів, за які Москва продає її на світовому ринку”, – сказав Буданов.
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. На початку місяця ударами також пошкоджено кілька російських суден.
В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Голосу Америки Остапу Яришу Крило Буданов повідомив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
Такі напади свідчать про те, що Київ не відмовився від повернення Кримського півострова, – сказав Кирило Буданов американському виданню.
Атаки, за його словами, демонструють, що “розхвалена ракетна система “земля-повітря” С-400 “Тріумф” не може захистити російську окупацію півострова, що “потенційно підриває продажну рекламу Кремля”.
У серпні Міністерство оборони України заявило про знищення системи С-400 поблизу Оленівки, села на березі Чорного моря в Криму.
Припускалося, що атаку було здійснено ракетами великої дальності Storm Shadow, наданими Великою Британією. Наступного місяця це повторилося під час удару по кримському місту.
За словами Буданова, Україна переслідує короткострокові військові цілі, знищуючи засоби протиповітряної оборони Росії.
Але “з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО”, каже український розвідник. А це, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь.
Видання Insider пише про заяву Буданова, що “це не просто вихваляння” та нагадує висновок вашингтонського Інституту вивчення війни, згідно з яким, нещодавні атаки України на російську систему протиповітряної оборони виявили потенційні “системні тактичні прогалини” та вказали на те, що “російські сили були не готові до перехоплення ракет за допомогою ППО або не змогли це зробити”.
У 2017 році Туреччина заплатила близько 2,5 мільярда доларів за придбання систем С-400, нагадує Insider. За інформацією Reuters, Вашингтон виступав проти угоди, а також попросив Анкару передати системи Україні. Через рік Індія наслідувала цей приклад, погодившись заплатити близько 5,5 мільярдів доларів за 5 систем С-400.
Натомість удари безпілотників у Москві показують, що С-400 “навіть не може забезпечити безпеку російської столиці”, сказав Буданов.
“Коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто більше не хоче купувати російські системи ППО”, – сказав він, – І це дуже боляче для них.
Антитерористична операція у Нагірному Карабасі. Відео
19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичної операції" в Нагірному Карабасі, щоб, як повідомляє Баку, відновити конституційний лад і витіснити військові формування, які, як вважає Азербайджан, незаконно підтримує Вірменія.
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