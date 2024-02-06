Хвороба короля Чарльза: західні ЗМІ оцінюють можливі наслідки для британської монархії

Новина у понеділок, 5 лютого, про хворобу на рак британського короля Чарльза ІІІ сколихнула Велику Британію та світ й поставила під питання правління монарха, з моменту коронації якого у травні 2023 року пройшло менш як рік.

Я також відчуваю, що тиск на Вільяма ніколи не був таким великим, тому що його дружина не може брати участь [у подіях], у нього є троє дітей, за якими він начебто допомагає доглядати, як і повинен, а тепер він змушений нести вагу [батька короля Чарльза]

В британських і міжнародних ЗМІ та експертних колах почалося активне обговорення цієї події та її можливих наслідків для британської монархії, яка має глибоко символічне значення для британців та багатьох інших по всьому світу, включно з громадськістю країн Співдружності Націй, багато з яких досі визнає британського короля головою своєї держави.

Король Чарльз є власником кількох рекордів. Так, він став спадкоємцем трону у віці трьох років і носив цей титул 70 років – тобто, довше, ніж будь-хто інший в британській історії, зазначає видання The Guardian.

Відповідно, Чарльз також найдовше носив титул принца Уельського, який у британській монархії присвоюють старшому синові чинного монарха, нагадує видання Newsweek.

На додаток, Чарльз став найстарішим монархом коли-небудь коронованим в історії Великої Британії, зазначає видання USA Today.

З моменту свого вступу на посаду Чарльз був “досить обережним королем”, зазначає The Guardian. Водночас він зміг зосередитися на важливих з його точки зору питаннях, як-то захисті навколишнього середовища.

Британська громадськість, схоже, прийняла його, адже за результатами нещодавнього опитування, понад 50% опитаних схвально оцінили його роботу, тим часом як лише 9% сказали, що він робить свою роботу погано, додає видання.

Згідно з заявою Букінгемського палацу, поки 75-річний король проходить курс лікування, він “відкладе публічні обов’язки”, однак, продовжить займатися своїми звичайними державними справами вдома.

Попри те, що британський монарх є формальним головою держави, його роль є переважно церемоніальною, хоч і важливою в житті країни, адже монархія виступає символічною інституцією єдності для багатьох британців, нагадує видання The Washington Post.

Серед його безпосередніх обов’язків є формальне призначення прем’єр-міністра країни, викладення законодавчої програми уряду в “промові короля” та підписання законів, ухвалених парламентом. Монарх також представляє країну під час державних візитів за кордон та приймає голів інших держав у Великій Британії. Він також бере участь у великій кількості публічних заходів, зокрема, благодійного характеру.

“Очікують, що Чарльз продовжуватиме отримувати свої “червоні скриньки”, що містять документи від уряду, які монарх має переглянути, і зустрічатиметься з прем’єр-міністром для щотижневої аудієнції”, - додає The Washington Post.

Я думаю, ми побачимо, що Вільям робитиме більше. Думаю, це можливість для нього комунікувати від імені королівської родини, і ми побачимо, що Камілла також зіграє певну роль від імені родини

Поки Чарльз проходить лікування, спостерігачі припускають, що іншим членам королівської родини, які працюють і виконують представницькі функції, доведеться більш активно взятися за свої обов’язки.

Однак, як зазначає видання Business Insider, список членів королівської родини, які можуть взяти на себе частину представницьких зобов’язань Чарльза, є відносно невеликим – наразі на вебсайті королівської родини, крім короля, зазначено 10 старших членів родини, які працюють, більшість з яких мають похилий вік.

У цьому списку нема принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які у 2020 році вийшли зі складу членів королівської родини, які працюють. Також принц Ендрю, брат короля, пішов у відставку 2019 року, після звинувачень, що він свого часу, як стверджувалося, примусив до сексуальних стосунків 17-річну дівчину.

Тим часом Кейт Мідлтон, дружина принца Вільяма, яка продовжує виконувати представницькі обов’язки, наразі одужує після “запланованої операції на черевній порожнині”, зауважує Business Insider, й повернеться до роботи після Великодня.

Відтак, очікують оглядачі, у першу чергу необхідність більшою мірою зайняти місце Чарльза у представницькій роботі стосуватиметься принца Вільяма, спадкоємця престолу, який після смерті своєї бабусі королеви Єлизавети ІІ вже почав брати більш активну роль у справах монархії.

“Я також відчуваю, що тиск на Вільяма ніколи не був таким великим, тому що його дружина не може брати участь [у подіях], у нього є троє дітей, за якими він начебто допомагає доглядати, як і повинен, а тепер він змушений нести вагу [батька короля Чарльза]", - розповіла виданню USA Today оглядачка королівської родини Рейчел Боуї, яка є співведучою подкасту “Royally Obsessed”.

Вільям, який наразі перебуває у відпустці, щоб доглядати за своїми трьома дітьми, поки одужує Кейт, має головувати на церемонії інвеститури в Букінгемському палаці та благодійній вечері в середу, 7 лютого. Наступним масштабним заходом для монархії стане День Співдружності 11 березня, який зазвичай відзначається богослужінням у Вестмінстерському абатстві, додає USA Today.

Крім того, нагадує The Washington Post, Чарльз і Камілла, його дружина, у своєму розкладі мають заплановані візити до Канади у травні та Австралії, Нової Зеландії та Самоа в жовтні цього року. Деякі оглядачі вважають, що залежно від стану здоров’я короля, Вільям міг би здійснити ці візити.

Втім, це роль, до якої Вільяма готували все його життя батько Чарльз та бабуся Єлизавета, додає Business Insider. Також сувора математика підказує, що Вільяму не доведеться чекати так само довго, як його батьку, перед тим, як він стане королем, що робить його підготовку ще важливішою.

“Я думаю, ми побачимо, що Вільям робитиме більше”, - сказав Ерік Шиффер, голова компанії Reputation Management Consultants, в інтерв’ю Business Insider. “Думаю, це можливість для нього комунікувати від імені королівської родини, і ми побачимо, що Камілла також зіграє певну роль від імені родини”.