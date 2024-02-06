Британський прем'єр впевнений, що в Конгресі США лишається широка двопартійна підтримка України

У Конгресі залишається широка двопартійна підтримка України, каже прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який в інтерв’ю Piers Morgan Uncensored поділився своїми враженнями від спілкування з американськими конгресменами. На питання ведучого Пірса Моргана, чи не боїться він, що американська підтримка України рухається у неправильному напрямку, британський прем’єр-міністр відповів:

"Коли я був в Америці минулого року, я провів багато часу на Капітолійському пагорбі у спілкуванні з представниками обох партій у Конгресі, і я того не відчув. Я думаю, що в Конгресі широка двопартійна підтримка України", - сказав Сунак.

Він додав, що з уваги на те, що США є найбільшим донором України, американці хочуть, щоб інші союзники збільшили свою допомогу також.

"Тому для мене було важливим, щоб Британія продемонструвала лідерство…Це допоможе зробити аргумент в Америці, що вони можуть розраховувати на нас як на союзника, не беручи на свої плечі увесь тягар", - сказав Сунак.

Прем’єр-міністр наполягає, що Велика Британія зможе належним чином захистити себе перед обличчям російської агресії. Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія такі можливості, в програмі Uncensored він сказав:

"Так, і моє перше завдання — забезпечити безпеку всіх. На жаль, світ стає менш безпечним, і ми бачимо це, очевидно, із ситуацією в Росії та Україні. Насправді, за дивним збігом обставин, я був в Україні в той самий час, коли ми брали участь разом із США у відповідних ударах по хуситах, і це свого роду демонструє світ, у якому ми живемо".

Сунак додав, що Британія збільшила свої інвестиції у витрати на оборону, зазначивши, що його уряд збільшив фінансування Міністерства оборони до рівня, найвищого з часів Холодної війни.

"Як це розподілити між усіма різними речами, які, на думку збройних сил, їм потрібні, чи то нові технології, обладнання, персонал - це більш їхнє завдання (Міністерства оборони -ред.) – визначити найкращий, на їхню думку, спосіб нас захистити», - сказав Ріші Сунак та додав, що Британія добре захищена та добре профінансована, будучи другою країною в НАТО за обсягом витрат на оборону.

Коментарі британського прем’єр-міністра з’явилися після того, як в парламенті країни заслухали звіт оборонного комітету, де повідомлялось, що здатність Британії вести повну війну буде ускладнена можливостями збройних сил, дефіцитом запасів і кризою вербування.