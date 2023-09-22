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Ідея перемовин з Росією – "ілюзорна", бо суперечить історичному досвіду – аналітики
Росія не відмовилася від своїх планів загарбати Україну, тому США мають підтримувати боротьбу України за своє виживання, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 21 вересня.
“[Президент РФ Володимир] Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети, а саме підпорядкувати Україну, та ми не допустимо, щоб це сталося з Україною”, – запевнив посадовець, анонсуючи зокрема новий пакет допомоги Україні.
У контексті візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та, зокрема, його зустрічей у Білому домі та Пентагоні від оглядачів та експертів знову лунали тези про очікування перемовин.
“Як довго Захід збирається продовжувати підтримувати війну України, і коли почне тиснути на президента Зеленського, щоб він дійшов якихось домовленостей”, – пише військовий аналітик видання Sky News Шон Белл.
Він вважає, що політичний тиск і громадські настрої у деяких країнах, що є ключовими союзниками України, “можуть стати фактором, який зрештою змусить Київ вести переговори з Володимиром Путіним”.
Та аналітики з питань безпеки в Європі вказують на те, що такі заклики не базуються ані на нинішній реальності, ані на історичному досвіді.
Президент Росії Володимир Путін пожертвував багаторічними здобутками російської держави заради того, щоб заволодіти Україною, тому розрахунок на те, що він почне діяти раціонально, є "ілюзорним", вважає британський аналітик з проблем Росії.
Путін пожертвував "усією російською державою, усіма серйозними пріоритетами, які він вклав у свої багато-багато років”, а також “особливими стосунками" з Китаєм через власну одержимість Україною, тому навряд чи він зараз оговтається і почне повертатися за стіл переговорів з раціональними пропозиціями, вважає британський безпековий аналітик Джеймс Шерр.
Старший співробітник Естонського інституту закордонної політики і позаштатний співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Шерр каже, що після порушення Кремлем всіх попередніх домовленостей, українці також не вірять у те, що словам Росії можна довіряти.
Тож схиляння України до переговорів з Росією суперечить історичному досвіду про здатність Москви виконувати свої обіцянки, сказав Шерр в інтерв’ю для Silicon Curtain, британському YouTube каналу про пропаганду, цифрову дезінформацію, політику та гібридну війну.
Путін пожертвував самою Росією та багаторічними пріоритетами через власну одержимість Україною.Джеймс Шерр
“Росія принципово виступає проти права України бути Україною, і це не нова проблема. Це відбувалося протягом усього періоду існування України, це величезна історична проблема”, – сказав Шерр.
Шерр каже, що вже у 2014-му було зрозуміло, що починається “велика війна”, а Росія прагне або підпорядкувати, або знищити Україну.
Він також нагадав, що ще Катерина ІІ розпочала на території України "війну за усунення пам’яті", ініціювавши переписування історичних фактів, спотворення та фабрикування історії на догоду імперіалістичним амбіціям.
Тому, на думку експерта, нинішня війна має екзистенційну суть і “українці усвідомлюють, що йдеться про виживання нації, що унеможливлює швидкі домовленості між країнами”.
Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети - підпорядкувати Україну.Джейк Салліван
Щодо закликів, які лунають на адресу України про переговори з РФ, Джеймс Шерр порадив проаналізувати історію і “зробити висновки”.
Ідея переговорів – це “тріумф надії над досвідом”
“Люди повинні були запитати себе, чи дотримувалася Росія колись угод про припинення вогню”, – каже Шерр та нагадує про роль РФ у протистояннях довкола Нагірного Карабаху, у Грузії, Молдові, Україні та про її схильність до заморожування конфліктів.
“Люди кажуть, що це [війна Росії проти України, - ред.] має закінчитися переговорами. Це тріумф надії над досвідом”, – вважає Шерр.
Аналіз Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) також наголошує на тому, що мирні угоди на основі поступок Росії лише призведуть до ескалації війни у майбутньому.
Аналітики SCEEUS нагадують – припинення бойових дій через мирну угоду прямо або опосередковано передбачають територіальні поступки України. Утім це призведе лише до відтермінування подальшої ескалації конфлікту.
“При найближчому розгляді такі плани є непрактичними”, – пишуть автори звіту та закликають уникати спрощеного підходу до питання війни і зокрема територіального протистояння Києва з Москвою.
Шведські аналітики також вважають, що підписання компромісної угоди між Києвом і Москвою «суперечить урокам, які українці винесли зі своїх конфліктів з Росією, а також із протистояння між Москвою та іншими її колишніми та нинішніми колоніями».
Як повідомляв раніше Голос Америки, світові ЗМІ обговорюють “план Б” для України. Але водночас деякі американські та британські експерти закликають аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією.
Вони кажуть, що історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.
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"Коли ми даруємо свої книжки за кордон, ми рятуємо їх фізично" — Олена Зеленська у виступі перед студентами Джорджтаунського університету
“Щоби книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бомбосховищах. Щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися. Ось, за що ми боремося”, – такими словами до студентів Джорджтаунського університету звернулася перша леді України Олена Зеленська, у рамках свого одноденного візиту до Вашингтона 21 вересня.
У нас десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми рятуємо їх фізичноОлена Зеленська
До Інституту заради жінок, миру та безпеки (The Georgetown Institute for Women, Peace and Security) Зеленська прибула з особливою, культурною місією — подарувати університету 260 книжок про Україну, щоб науковці могли продовжувати розвивати українознавчі програми у США.
“Книжки — це особлива тема у протистоянні нашому супротивнику. Так само як борються за життя наші люди, — борються за життя наші книжки. У нас вже десятки бібліотек спалено російськими бомбардуваннями. Коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми буквально рятуємо їх фізично”.
Але це процес взаємний, сказала Зеленська американським студентам. Не лише люди рятують книжки, але і книжки рятують зараз українців, які читають їх в окопах і бомбосховищах.
Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдастьсяОлена Зеленська
«Я, думаю, багато людей бачило фото одного з наших воїнів, який в окопі читав Тімоті Снайдера. Мені здається, це саме показник того, як ми українці ставимося до книжки. І для мене велика честь, що наші книжки будуть тепер у вас», – сказала Зеленська.
Проте самим українцям зараз нелегко здобувати освіту умовах повномасштабної війни, сказала перша леді, яка поділилася зі студентами й викликами, з якими щодня стикається українська освіта.
“За останні два роки російськими бомбардуваннями в Україні пошкоджено 81 університет. Це правда тільки будівлі, їх можна відбудувати. Найгірше — гинуть люди. Вже в кожному виші України є студенти — загиблі, які пішли захищати країну, і так, їх шанують у їхніх університетах. Але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдасться”, – додала Зеленська.
Модераторка зустрічі, Мелані Вівер, директорка Інституту заради жінок, миру та безпеки назвала Зеленську “видимим обличчям суспільства, зруйнованого війною”. За свій внесок у боротьбу за мир та жіноче лідерство Зеленська отримала нагороду імені Гіларі Клінтон від директорки Інституту Мелані Вівер та Джона Деджоя, президента університету Джорджтауна.
Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу. Відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнєОлена Зеленська
Серед учасників зустрічі з дружиною президента України була і студентка родом із Києва, яка запитала Зеленську, як саме українці, які зараз перебувають у США, можуть долучитися до підтримки України. Перша леді звернула увагу на те, що Україна потребує особливих зусиль з протидії дезінформації та у сприянні поширенню правди про наслідки російської агресії в Україні.
«Усі свідомі люди у світі, мені здається, розуміють, що відбувається в Україні. Важливо не втратити цей фокус уваги. Якщо уявити, що Україна зараз програла — це був би програш для всього світу», – сказала Зеленська.
Вона додала, що розуміє, що у людей за кордоном з'являється втома від поганих новин, але відвертатися від цих повідомлень було б небезпечно для них самих.
«Людям неприємно слухати постійно погані новини, але відвернутися від цього — означає махнути рукою на своє власне майбутнє. Тому от саме говорити про те, що це (те, що Росія робить в Україні, – ред.) аморально — це важливо», – наголосила Зеленська.
Промову перед студентами, Зеленська завершила словами вдячності, яку Україна відчуває до друзів та партнерів по всьому світу.
“Ми відчуваємо вдячність всьому світу за те що нас не покинули, нас підтримують нам допомагають. Вдячність психологічно, – про це навіть лікарі кажуть, – додає стійкості”, – наголосила Зеленська.
Вона додала, що боротьба українців – важливий приклад для всього світу, «щоб як вчать нас історія і література: зло та агресія були покарані. Щоб вони не стали нормою у світі».
«За це бореться зараз Україна. Я вірю, що за підтримки таких небайдужих людей у світі, як ви, так і буде», – наголосила Зеленська.
Після зустрічі з першою леді України студенти поділилися враженнями з Голосом Америки. Одна зі студенток сказала, що це було «посланням надії».
“Було неймовірно надихаюче почути те, що сказала перша леді Зеленська і почути її послання надії для всіх нас” — сказала Хлоя Андерсон — студентка Джорджтаунського університету, яка вивчає інформатику.
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- Голос Америки
ISW: Бронетехніка України подолала останню лінію російської оборони біля Запоріжжя
Американські військові аналітики підтверджують, що українські війська прорвали останню лінію російської оборони у Запорізькій області, що вони вважають важливим поступом в українському контрнаступі.
Відео з геолокаційними даними від 21 вересня, яке аналізував американський Інститут дослідження війни (Institute for the Study of War, відомий як ISW), показує, що українська бронетехніка просунулася й оперує за останньою лінією російської оборони на заході Запорізької області.
«Це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони», – мовиться у повідомленні.
Однак ISW не зміг підтвердити, чи українські війська змогли повністю прорватися та утримувати позиції за російськими протитанковими ровами й так званою лінією перешкод “зуби дракона”.
Своєю чергою українське військове командування 21 серпня також заявили про значне просування “вглиб російської оборони”, зазначає телеканал CNN.
Інформація, яку зібрала CNN з відкритих джерел, вказує на те, що українські війська перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове у Запорізькій області. Це збігається з оцінками ISW, однак, CNN не змогла незалежно підтвердити цю інформацію.
Загалом, як наголошують експерти, спроможність українських військ доправляти бронетехніку через найпотужніші російські оборонні споруди можна “вважати важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі”.
Український контрнаступ просувався повільніше ніж очікували західні експерти, однак, за оцінками ISW, “російські війська, які обороняються на заході Запоріжжя, не змогли перешкодити українським силам «поступово, але стабільно просуватися» з середини серпня”.
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