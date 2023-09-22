Ідея перемовин з Росією – "ілюзорна", бо суперечить історичному досвіду – аналітики

Росія не відмовилася від своїх планів загарбати Україну, тому США мають підтримувати боротьбу України за своє виживання, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 21 вересня.

“[Президент РФ Володимир] Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети, а саме підпорядкувати Україну, та ми не допустимо, щоб це сталося з Україною”, – запевнив посадовець, анонсуючи зокрема новий пакет допомоги Україні.

У контексті візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та, зокрема, його зустрічей у Білому домі та Пентагоні від оглядачів та експертів знову лунали тези про очікування перемовин.

“Як довго Захід збирається продовжувати підтримувати війну України, і коли почне тиснути на президента Зеленського, щоб він дійшов якихось домовленостей”, – пише військовий аналітик видання Sky News Шон Белл.

Він вважає, що політичний тиск і громадські настрої у деяких країнах, що є ключовими союзниками України, “можуть стати фактором, який зрештою змусить Київ вести переговори з Володимиром Путіним”.

Та аналітики з питань безпеки в Європі вказують на те, що такі заклики не базуються ані на нинішній реальності, ані на історичному досвіді.

Президент Росії Володимир Путін пожертвував багаторічними здобутками російської держави заради того, щоб заволодіти Україною, тому розрахунок на те, що він почне діяти раціонально, є "ілюзорним", вважає британський аналітик з проблем Росії.

Путін пожертвував "усією російською державою, усіма серйозними пріоритетами, які він вклав у свої багато-багато років”, а також “особливими стосунками" з Китаєм через власну одержимість Україною, тому навряд чи він зараз оговтається і почне повертатися за стіл переговорів з раціональними пропозиціями, вважає британський безпековий аналітик Джеймс Шерр.

Старший співробітник Естонського інституту закордонної політики і позаштатний співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Шерр каже, що після порушення Кремлем всіх попередніх домовленостей, українці також не вірять у те, що словам Росії можна довіряти.

Тож схиляння України до переговорів з Росією суперечить історичному досвіду про здатність Москви виконувати свої обіцянки, сказав Шерр в інтерв’ю для Silicon Curtain, британському YouTube каналу про пропаганду, цифрову дезінформацію, політику та гібридну війну.

Путін пожертвував самою Росією та багаторічними пріоритетами через власну одержимість Україною.

“Росія принципово виступає проти права України бути Україною, і це не нова проблема. Це відбувалося протягом усього періоду існування України, це величезна історична проблема”, – сказав Шерр.

Шерр каже, що вже у 2014-му було зрозуміло, що починається “велика війна”, а Росія прагне або підпорядкувати, або знищити Україну.

Він також нагадав, що ще Катерина ІІ розпочала на території України "війну за усунення пам’яті", ініціювавши переписування історичних фактів, спотворення та фабрикування історії на догоду імперіалістичним амбіціям.

Тому, на думку експерта, нинішня війна має екзистенційну суть і “українці усвідомлюють, що йдеться про виживання нації, що унеможливлює швидкі домовленості між країнами”.

Путін не відмовився від своєї фундаментальної мети - підпорядкувати Україну.

Щодо закликів, які лунають на адресу України про переговори з РФ, Джеймс Шерр порадив проаналізувати історію і “зробити висновки”.

Ідея переговорів – це “тріумф надії над досвідом”

“Люди повинні були запитати себе, чи дотримувалася Росія колись угод про припинення вогню”, – каже Шерр та нагадує про роль РФ у протистояннях довкола Нагірного Карабаху, у Грузії, Молдові, Україні та про її схильність до заморожування конфліктів.

“Люди кажуть, що це [війна Росії проти України, - ред.] має закінчитися переговорами. Це тріумф надії над досвідом”, – вважає Шерр.

Аналіз Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) також наголошує на тому, що мирні угоди на основі поступок Росії лише призведуть до ескалації війни у майбутньому.

Аналітики SCEEUS нагадують – припинення бойових дій через мирну угоду прямо або опосередковано передбачають територіальні поступки України. Утім це призведе лише до відтермінування подальшої ескалації конфлікту.

“При найближчому розгляді такі плани є непрактичними”, – пишуть автори звіту та закликають уникати спрощеного підходу до питання війни і зокрема територіального протистояння Києва з Москвою.

Шведські аналітики також вважають, що підписання компромісної угоди між Києвом і Москвою «суперечить урокам, які українці винесли зі своїх конфліктів з Росією, а також із протистояння між Москвою та іншими її колишніми та нинішніми колоніями».

Як повідомляв раніше Голос Америки, світові ЗМІ обговорюють “план Б” для України. Але водночас деякі американські та британські експерти закликають аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією.

Вони кажуть, що історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.

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