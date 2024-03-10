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Корабель США прямує до Гази для побудови порту для гуманітарної допомоги. Єгипет намагається відновити переговори між Ізраїлем та ХАМАСом

  • Голос Америки
Корабель армії США "Генерал Френк С. Бессон" перед відправленням до Середземного моря, після того, як президент Байден оголосив, що США надаватимуть гуманітарну допомогу Газі морем, 9 березня 2024 р. (Фото: US CENTCOM через X/Handout через REUTERS)
Корабель армії США "Генерал Френк С. Бессон" перед відправленням до Середземного моря, після того, як президент Байден оголосив, що США надаватимуть гуманітарну допомогу Газі морем, 9 березня 2024 р. (Фото: US CENTCOM через X/Handout через REUTERS)

В міру того, як війна між Ізраїлем та ХАМАСом продовжує вирувати у Газі, напередодні священного мусульманського місяця Рамадан, який починається у понеділок, 11 березня, західні країни прискорюють доправлення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази, включно морським шляхом.

Центральне командування США оголосило про вирядження військового корабля США до Гази з метою будівництва там тимчасового морського порту, який слугуватиме воротами для гуманітарних вантажів, що надходять до смуги.

“9 березня 2024 року корабель армії США (USAV) “Генерал Френк С. Бессон” (LSV-1) із 7-ї транспортної бригади (експедиційної) 3-го командування експедиційного забезпечення XVIII повітряно-десантного корпусу відправився з об’єднаної бази Ленглі-Юстіс в подорож до Східного Середземномор’я, менш ніж через 36 годин після того, як президент Байден оголосив, що США нададуть гуманітарну допомогу Газі морем”, - йдеться в повідомленні Центрального командування США в мережі Х.

Центральне командування схарактеризувало “Бессон” як судно матеріально-технічного забезпечення. Його мета – доправити у Газу “перше обладнання для встановлення тимчасового пірса для доставлення життєво важливих гуманітарних товарів”.

Під час своєї щорічної промови про становище в країні у четвер, 7 березня, президент Джо Байден оголосив, що доручив військовим США очолити будівництво порту на середземноморському узбережжі Гази.

Як повідомляє видання The Hill з посиланням на американське військове відомство, будівництво тимчасового порту для надання допомоги Газі займе два місяці, й потребуватиме залучення 1000 військовослужбовців.

За словами прессекретаря Міністерства оборони США генерал-майора Пета Райдера, заяву якого наводить видання The Hill, в Газі не планують розміщати американських військових.

Раніше США також розпочали доставляти гуманітарну допомогу населенню Гази, скидаючи її з військово-транспортних літаків на парашутах. Як повідомило Центральне командування США, у неділю, 10 березня, США та Йорданія здійснили чергову таку операцію, скинувши на парашуті понад 11 500 харчових пайків, а також рис, борошно, макарони та консерви, над північною частиною Гази.

Тим часом, як повідомляє видання The Guardian, аварійно-рятувальне судно Open Arms, яке перевозить 200 тонн продовольства, у неділю, 10 березня, залишалося у кіпрському порту на тлі підготовки до запуску раніше не випробуваного морського маршруту доправлення допомоги в Газу. Відправлення судна частково залежало від створення імпровізованого причалу в Газі, адже смуга не має портової інфраструктури.

Агентство Reuters, з посиланням на джерела в Єгипті, також повідомило 10 березня, що Єгипет проводить консультації з високопоставленими посадовцями ХАМАСу та Ізраїлю, а також з посередниками, з метою відновлення переговорів щодо перемир’я в Газі під час Рамадану.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Катар, Єгипет і Сполучені Штати виступають посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАСом щодо припинення вогню під час Рамадану в обмін на звільнення ізраїльських заручників, захоплених під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, який спричинив теперішню війну в Газі, а також частини палестинських в’язнів, утримуваних в Ізраїлі.

Останній раунд переговорів в Каїрі зірвався минулими вихідними. Моссад заявив у суботу, 9 березня, що зусилля щодо досягнення угоди тривають попри слабкі надії на перемир’я до початку Рамадану.

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