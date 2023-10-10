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“Щоб захистити нашу країну”. Як бізнес підтримує ізраїльську армію
Керівники та працівники технологічних компаній в Ізраїлі приєднуються до ізраїльської армії, пояснюючи мотивацію потребою “захистити їх країну” після “найбільш кривавого дня в історії Ізраїлю”. Про це пише видання Insider. Відомо, що Ізраїль закликав до армії 300 тисяч резервістів для відповіді ХАМАСу.
Я хочу бути серед людей, які захищають нашу країнугендиректор CodiumAI Ітамар Фрідман
“Я хочу бути серед людей, які захищають нашу країну”, — сказав у розмові з The Wall Street Journal генеральний директор ізраїльського стартапу CodiumAI Ітамар Фрідман, який був у резерві та записався на активну службу.
За словами Фрідмана, він підготував компанію до своєї відсутності протягом довгого періоду часу. Нещодавно CodiumAI отримала фінансування на $11 млн. Фрідман наголошує, що попросив свою команду бути якомога більш незалежними.
Такої ж мотивації дотримувався і засновник венчурного фонду в Тель-Авіві Шмуель Чафетс. Він говорить у розмові з Bloomberg TV, що “відчував обов’язок прийти і захищати свою країну”.
Видання The Information наводить статистику, що щонайменше 10% ізраїльських співробітників компаній з кібербезпеки Pentera та Armis були призвані до армії. Видання наводить коментар гендиректора Pentera Амітай Ратзона: “У нас є співробітники, які минулої п’ятниці працювали менеджерами з продажу, а сьогодні вдягнули на себе уніформу та пішли служити на кордон із Газою.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об'єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.
Голосування допомоги Україні та Ізраїлю в пакеті, припускає NBC, обговорюватимуть республіканці 11 жовтня під час зібрання з висунення кандидатур на посаду спікера Палати представників Конгресу США.
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- Голос Америки
Напад на Ізраїль вигідний Путіну, а Китай може скористатися суперечками у Вашингтоні щодо допомоги Україні – генерал Веслі Кларк
Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, а те, що зараз відбувається в Ізраїлі – “явно вигідно Володимиру Путіну”. Про це під час дискусії в Атлантичній раді говорив у вівторок, 10 жовтня, генерал армії США у відставці, колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі Веслі Кларк.
За словами генерала, радянське втручання на Близькому Сході сягає давньої історії: “Свої перші ідеї щодо тероризму Ясір Арафат отримав із Радянського Союзу. Отже, Росія була залучена в це з самого початку. І те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну. Україна більше не в центрі новин, тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу”.
Те, що зараз відбувається, явно вигідно Володимиру Путіну.Веслі Кларк
Тим часом, за ситуацією пильно стежить Китай, який “запитує, наскільки сильна зараз Америка”, наголошує генерал.
“Відсутність спікера Палати представників, проблеми з виділенням коштів на допомогу Україні. Схоже, гарний час”, – застерігає Кларк щодо можливих роздумів Китаю на порозі його ймовірного вторгнення на Тайвань з огляду на ситуацію у світі та зокрема в США.
Крім того, Кларк вважає, що Іран поводиться “так само, як Путін майже два роки тому”, а для національної безпеки самих Сполучених Штатів “настав дуже складний час” сьогодні.
Росія-Іран відкрили другий фронт.Бен Годжес
Своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі генерал у віставці Бен Годжес у мережі Х зауважує: "Росія-Іран відкрили другий фронт: Росія підтримує зусилля Ірану запобігти тіснішим ізраїльсько-саудівським відносинам, а Іран відволікає увагу та ресурси Заходу від України".
Годжес закликає "перемогти Росію та зменшити їхні економічні зв’язки з Іраном".
Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні.Ніколя Тензер
Годжес ретвітить твердження одного з провідних французьких аналітиків Ніколя Тензера про те, що "Москва використовує терористичні напади ХАМАСу на ізраїльський народ, щоб відвернути увагу від щоденних злочинів геноциду та проти людяності в Україні".
"Треба тримати увагу на всіх фронтах, прискорити поставки зброї до Києва.
Скрізь та сама стратегія терору", -- пише Тензер.
Як повідомляв Голос Америки, оглядачі стверджують, що не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього.
Раніше генерал Кларк також заявляв: "Ми маємо сказати Путіну: вашої перемоги не буде за жодних обставин".
США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.
Під час дискусії в Атлантичній раді, на якій виступав генерал Кларк, було також презентовано “Меморандум президенту” про необхідність допомоги США для перемоги України, а також для її вступу до НАТО. Документ представляє американські інтереси та закликає адміністрацію президента США до жорсткої політики, прокоментував експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст.
- Голос Америки
Під час "Рамштайну" завдання Брауна буде запевнити Європу у незмінній підтримці США для України, пише Reuters
Новопризначений глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час свого першого засідання Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" спробує переконати європейських союзників у відданості Вашингтона підтримці Києва попри політичне протистояння у Конгресі та кризу на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
"Протягом наступних кількох днів я проведу зустрічі, щоб заспокоїти наших партнерів, - сказав Браун на шляху до Брюсселя для участі у засіданні, де також буде присутній міністр оборони США Ллойд Остін. - Я визнаю, що те, що відбувається в США, на Капітолійському пагорбі викличе запитання та занепокоєння (у союзників)".
Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово наголошувала на збереженні підтримки України та у середу планує оголосити про новий пакет озброєнь для Києва. Але тим часом Палата представників США минулого тижня проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті після ухвалення законопроєкту про тимчасові бюджетні витрати, що не передбачало нових коштів для України. Наступний спікер Палати може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників, якщо ця особа буде проти цієї ідеї.
Деякі європейські чиновники відкрито висловлювали занепокоєння тим, що кошти для України затримуються внутрішньою боротьбою в Конгресі США, пише Reuters. Але багато хто також висловив впевненість, що адміністрація Байдена знайде способи забезпечити надходження допомоги.
Ситуацію ускладнює нове протистояння Ізраїлю та ХАМАСу. У понеділок армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України. При цьому Пентагон оголосив, що надсилає авіаносну ударну групу поблизу Ізраїлю та додає в регіон винищувачі.
Корі Шакі з Американського інституту підприємництва розповіла агенції, що союзники намагатимуться почути від Брауна, що адміністрація Байдена може укласти угоди з законодавцями, щоб забезпечити надходження допомоги, однак за її словами, враховуючи, що генерал лише менш як два тижні тому обійняв посаду, ініціативу в поясненні ситуації для західних країн має взяти на себе міністр Остін.
Голос Америки повідомляв, що напередодні чергової зустрічі Контактної групи "Рамштайн" посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть "жодних серйозних викликів". Вона послалася на результати вересневої поїздки постійних представників країн НАТО до Сполучених Штатів, де відбулися зустрічі з представниками Сенату і Палати представників Конгресу США, де було вкотре засвідчено двопартійну підтримку надання Сполученими Штатами подальшої допомоги Україні, "скільки знадобиться".
Раніше речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування: " У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів".
У статті використано матеріали Reuters
Американські ветерани створили організацію для обміну досвідом з українськими. Відео
Відмови у працевлаштуванні, нерозуміння оточення і протести під Капітолієм заради належної медичної допомоги – американські ветерани зіштовхнулися і продовжують боротися з різними викликами після повернення з армії.
- Голос Америки
Українці адаптуються до війни - МВФ покращив прогноз економіки України
Міжнародний валютний фонд значно покращив прогноз для економіки України на 2023 рік. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.
Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.
"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться в Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував у вівторок.
Покращення прогнозу для України на 5 відсоткових пунктів порівняно з весняними оцінками, дозволило МВФ дещо покращити економічний прогноз для європейських країн з економіками, що розвиваються. Прогноз для Росії також покращено. Фонд прогнозує, що економіка Росії зростатиме на 2,2% в 2023 році, що є покращенням оцінки на 0,7 відсоткових пункта порівняно з весняним прогнозом.
Минулого року, українська економіка впала на 29,1%, а російська впала на 2,1%, заявили у Фонді.
Фонд назвав припинення війни Росії проти України найбільш ефективним заходом, щоб покращити світові економічні перспективи.
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