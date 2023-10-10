“Щоб захистити нашу країну”. Як бізнес підтримує ізраїльську армію

Керівники та працівники технологічних компаній в Ізраїлі приєднуються до ізраїльської армії, пояснюючи мотивацію потребою “захистити їх країну” після “найбільш кривавого дня в історії Ізраїлю”. Про це пише видання Insider. Відомо, що Ізраїль закликав до армії 300 тисяч резервістів для відповіді ХАМАСу.

Я хочу бути серед людей, які захищають нашу країну

“Я хочу бути серед людей, які захищають нашу країну”, — сказав у розмові з The Wall Street Journal генеральний директор ізраїльського стартапу CodiumAI Ітамар Фрідман, який був у резерві та записався на активну службу.

За словами Фрідмана, він підготував компанію до своєї відсутності протягом довгого періоду часу. Нещодавно CodiumAI отримала фінансування на $11 млн. Фрідман наголошує, що попросив свою команду бути якомога більш незалежними.

Такої ж мотивації дотримувався і засновник венчурного фонду в Тель-Авіві Шмуель Чафетс. Він говорить у розмові з Bloomberg TV, що “відчував обов’язок прийти і захищати свою країну”.

Видання The Information наводить статистику, що щонайменше 10% ізраїльських співробітників компаній з кібербезпеки Pentera та Armis були призвані до армії. Видання наводить коментар гендиректора Pentera Амітай Ратзона: “У нас є співробітники, які минулої п’ятниці працювали менеджерами з продажу, а сьогодні вдягнули на себе уніформу та пішли служити на кордон із Газою.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об'єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.

Голосування допомоги Україні та Ізраїлю в пакеті, припускає NBC, обговорюватимуть республіканці 11 жовтня під час зібрання з висунення кандидатур на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

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