Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. CША здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно

Брифінг. CША здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно
Embed
Брифінг. CША здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно

No media source currently available

0:00 0:29:57 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Білому домі заявили, що здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно. Збройні сили США очолив колишній пілот F-16 Чарльз Браун. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG