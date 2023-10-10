Брифінг. CША здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Білому домі заявили, що здатні підтримувати Україну та Ізраїль одночасно. Збройні сили США очолив колишній пілот F-16 Чарльз Браун. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.