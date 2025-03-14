Міністри G7 закликали Росію погодитись на припинення вогню, і обговорили, які “додаткові витрати” запровадити на РФ

Країни G7 обговорили застосування “додаткових витрат” на Росію, якщо вона не погодиться на пропозицію щодо припинення вогню на рівних умовах і не виконуватиме її в повному обсязі. Про це мовиться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн “Групи семи”, яку оприлюднили по завершенню саміту G7 у Канаді 14 березня.

Дипломати семи потужних індустріалізованих держав світу висловили підтримку переговорів про припинення вогню в Україні і закликали Росію погодитись на пропозицію.

“Ми обговорили застосування додаткових витрат на Росію, якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, включно з подальшими санкціями, обмеженням цін на нафту, а також додатковою підтримкою України та іншими засобами. Це включає використання надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів”, - мовиться у заяві глав МЗС.

“Ми маємо підтримати швидке та міцне припинення російсько-української війни”, - написав у мережі Х державний секретар США Марко Рубіо по завершенню саміту G7 у Канаді.

Серед ознак, які сприяли б зміцненню довіри до Росії в умовах припинення вогню, міністри “Групи семи” назвали “звільнення військовополонених і затриманих — як військових, так і цивільних — та повернення українських дітей”.

Міністри “Групи семи” привітали згоду України на негайне припинення вогню, що вони називають “важливим кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру, відповідно до Статуту ООН”.

“Як ніколи важливо, щоб разом ми стояли пліч-о-пліч з Україною в зусиллях досягти справедливого та тривалого миру. І я з годен із Мелані Жолі [глава МЗС Канади], що це не лише ва наших інтересах, але робити це є правильно”, - наголосив 14 березня міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі у мережі Х.

“Будь-яке припинення вогню необхідно поважати”, наголошують дипломати у підсумковій заяві. Вони також підкреслили необхідність застосувати надійні заходи безпеки щодо України, щоб вона могла “стримувати та захищатися від будь-яких нових актів агресії”.

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая, якого Росія на початку березня 2025 року оголосила нев'їзним, наголосив, що зусилля із становлення миру в Україні важливі не лише для Європи, а й для безпеки у Тихоокеанському регіоні.

“Міністр Івая привітав зусилля США та європейських країн щодо миру та зазначив, що шлях миру в Україні впливає не лише на Європу, але на весь міжнародний порядок, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном, і що не можна допустити виникнення ситуації, з якої можуть бути створені неправильні прецеденти”, - мовиться у заяві міністерства закордонних справ Японії від 13 березня.

"Група семи” у спільній заяві за підсумками саміту висловила намір “продовжувати координувати економічну та гуманітарну підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та відбудові України”, це питання зокрема буде на порядку денному на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Глави МЗС обговорили важливість “підзвітності” в час війни і підтвердили намір вживати заходів проти третіх країн, які сприяють російській війні проти України.

“Ми засудили надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану, а також надання [Росї] зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм, що вирішальним чином уможливлює війну Росії та відновлення російських збройних сил”, - мовиться у заяві міністрів “Групи семи”.

“Відтоді, як Путін приніс війну в Європу, “Група семи” була нашою робочою конячкою в управлінні кризою, оскільки це потужний і надійний формат. Той факт, що Путін досі не досяг своїх військових цілей в Україні, завдячує перш за все мужності українців, але це також завдяки об’єднаній підтримці G7. Зрештою, шлях до миру – це шлях сили та єдності – мова, яку Путін розуміє”, - наголосила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 12 березня.

“Хоча між нами можуть бути розбіжності, зрештою, нас судитимуть за тим, чи знайдемо ми відповіді на ключові питання безпеки нашого часу. Зрозуміло, що виклики, пов’язані з агресивною війною Росії проти України, діями Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та кризами на Близькому Сході тісно пов’язані з безпекою всіх нас. Наші спільні інтереси в цих питаннях є нашим спільним компасом”, - зазначила німецька дипломатка.

У спільній заяві міністри G7 також відзначили “зусилля зі зміцнення Робочої групи з питань санкцій, яка зосереджена на списках і примусовому виконанні [санкцій]”, та заохотили проведення діалогу, щоб створити Робочу групу з питань гібридної війни та диверсій.



