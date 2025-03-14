ЄС продовжив дію санкцій проти РФ, США посилили тиск на російську нафту

Євросоюз продовжив дію санкцій проти 2400 осіб та організацій, введених через російську агресію, що триває проти України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наша відданість підтримці України є рішучою", - заявила посадовиця і додала, що цей крок збільшує тиск ЄС на Росію.





Європейські санкції мають поновлюватись кожні пів року, для поновлення потрібні голоси всіх країн ЄС. Це рішення було прийнято за дві доби до завершення кінцевого строку.

Угорщина виступала проти поновлення дії санкцій, вимагаючи виключити низку осіб з санкційного переліку, повідомляють медіа з посиланням на європейських дипломатів.

На вимогу Будапешта з санкційного переліку вилучили сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Усманову, олігарха Моше Кантора, міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова, повідомляють медіа.



Рішення ЄС було прийнято після того, як США посилили обмеження щодо торгівлі російською нафтою, газом, а також банківських оплат за російські енергоресурси. 12 березня адміністрація президента США Дональда Трампа не поновила виключення для проведення певних видів платежів за енергоресурси що йдуть до підсанкційних російських банків.



Виключення минулого разу продовжили 10 січня 2025. Її ухвалила адміністрація тогочасного президента США Джо Байдена на 60 днів, щоб дозволити транзакції в енергетиці, попри те, що фінансові операції із російськими банками перебували під санкціями.



