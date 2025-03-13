"Трамп готує стіл для успішних переговорів". США не продовжили дію ліцензії, що дозволяла транзакції в енергетиці з російськими банками

12 березня закінчився термін дії "ліцензії", яка дозволяла російським банкам, попри санкції, здійснювати транзакції в енергетиці. Про це повідомив речник Міністерства фінансів США. Адміністрація Трампа наразі не продовжила дію цієї ліцензії.

Генеральна ліцензія 8L забезпечувала виключення із санкцій, які США запровадили щодо Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Востаннє така ліцензія з санкційними виключеннями була подовжена 10 січня 2025. Її ухвалила адміністрація Байдена на 60 днів, щоб дозволити транзакції в енергетиці, так як фінансові операції із російськими банками перебували під санкціями.

Тоді ж США значно розширили санкції щодо так званого "тіньового" флоту Росії, який контрабандно продавав нафту в обхід обмежень.

Серед банків, яким ліцензія забезпечувала виключення із санкцій, були Сбєрбанк Росії, VTB, Внєшекономбанк, Банк Санк-Петербурга, банк Зеніт, Альфа банк, Центробанк РФ.

Серед іншого, ліцензія дозволяла російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти. Якщо Адміністрація Трампа не поновить виключення із санкцій, це вплине на можливості Росії продавати нафту на експорт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CNBC 13 березня, аналізуючи політику щодо Росії, розкритикував попередні рішення адміністрації Байдена і заявив, що Дональд Трамп “готує стіл для успішних переговорів”.

У разі необхідності, наголосив Бессент, нинішня влада США готова запровадити жорсткіші заходи щодо Росії.

"Якщо ми просто візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були, мабуть, трійкою. Перед закінченням [президентства Байдена] вони зросли до шести. І я можу вам сказати, що ми б без вагань додали їх до 10. Це все є частиною того, як президент Трамп готує стіл для успішних переговорів. Він готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони”, - заявив Бессент.

Кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоренс повідомив у мережі Х з посиланням на джерела, що рішення не продовжувати ліцензію є "тактикою переговорів, аби припинити вторгнення [Росії в Україну]”.

Про те, що такі кроки є зусиллями Адміністрації Трампа, щоб вплинути на російську владу, розповів також в інтерв’ю кореспондентці Голосу Америки Тетяні Ворожко старший науковий співробітник Гудзонівського Інституту Метью Бойз:

“Це означає, що Європа не може купувати російську енергію. Адміністрація Трампа, ймовірно, пішла на цей крок, щоб дати зрозуміти, що це не перешкода, щоб створити важіль впливу та продемонструвати, що вона серйозно налаштована на хорошу угоду”, - переконаний аналітик Бойз.

Під час зустрічі 13 березня Дональда Трампа із генсеком НАТО Марком Рютте, журналісти запитали американського президента про можливий санкційний тиск на Путіна. Трамп відповів, що має важелі впливу на російського президента.

"У мене є важелі впливу, але я не хочу говорити про важелі, тому що зараз ми ведемо з ними розмови. І виходячи з його [президента Путіна] сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними... Я сподіваюся, що Росія погодиться на угоду", - заявив Трамп.

Попри санції, які США запровадили на Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну, щодо російської нафти діяли певні виключення. Країни G7 узгодили, що дозволять експортувати російську нафту із обмеженнями, щоби це не вплинуло на здорожчання світових цін на цей ресурс. У зв'язку з цим Мінфін США довзолив транзакції, пов'язані з енергоносіями, через певні російські банки.

Як повідомляв Голос Америки, 13 березня президент Трамп повідомив, що цими днями відбуваються "дуже серйозні розмови з Путіним та іншими” щодо режиму припинення вогню і потенційно угоди про завершення війни. Серед питань, які на порядку денному, зазначив Трамп, є те, кому дістанеться велика електростанція. Ймовірно, маючи на увазі Запорізьку АЕС, яку захопили російські війська під час вторгнення.

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