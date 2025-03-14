Трамп вважає переговори його представників у Москві "продуктивними дискусіями"

Президент США Дональд Трамп назвав "продуктивними дискусіями" у п'ятницю переговори щодо досягнення миру у війні між Росією та Україною, що відбулися напередодні ввечері у Москві.

"Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", — написав Дональд Трампу соцмережі Truth Social.

Він додав, що попросив президента Путіна зберегти життя українським військовим, які, за його словами, перебувають в оточенні і є "в дуже поганому та вразливому стані".

Президент Трамп не назвав, в якому місці українські війська перебувають в оточенні, але раніше повідомлялося про те, що російські сили продовжують наступ на Курщині в районі міста Суджа та її околиць.

Хоча, за даними вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), просування російських військ до українського кордону в Курській області 13 березня сповільнилося порівняно з останніми днями.

Раніше сьогодні у своєму повідомленні у соцмережі Трамп написав, що в цій війні "мільйони людей загинули без потреби".

"І їх буде ще багато, якщо ми не завершимо та не підпишемо Угоду про припинення вогню та Остаточну угоду з Росією", – написав Дональд Трампу соцмережі Truth Social.

Напередодні на пресконференції у Білому домі у четвер, 13 березня, президент Трамп заявив, він сподівається, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною.

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю надіслав Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню через спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа, з яким Путін провів переговори в Москві пізно ввечері у четвер.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам у п'ятницю, що Путін, вважає, що є підстави для "обережного оптимізму" щодо можливого досягнення угоди, і що Путін використав зустріч, щоб передати "сигнали" Трампу.

"Додаткова інформація була надана російській стороні, а також, власне, Путін передав інформацію та додаткові сигнали президенту Трампу через Віткоффа", – сказав Пєсков.

Але він додав, що Кремль стурбований тим, що українські сили можуть використати припинення вогню для перегрупування. Відповідаючи на питання журналістів, Пєсков сказав, що "безумовно, є підстави для обережного оптимізму."

"Ви почули вчора дуже важливу заяву президента Путіна... Він сказав, що підтримує позицію президента Трампа щодо врегулювання, але він озвучив деякі питання, на які потрібно разом відповісти", - сказав Пєсков.

Путін заявив, що хоче, щоб Україна відмовилася від планів щодо вступу в НАТО, щоб вона передала Росії всі чотири регіони України, на які Росія претендує, але не контролює повністю, і щоб українська армія була скорочена.

Також Путін очікує послаблення санкцій Заходу та проведення в Україні президентських виборів, які неможливі за українським законодавством, доки Україна залишається у воєнному стані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення з Москви, назвавши вимоги Кремля "димовою завісою", яка має прикрити справжні наміри керівництва Росії – продовжити війну.

"Україна сказала "так" пропозиції США про припинення вогню. Бо Україна хоче миру. Путін замість того, щоб сказати "так", висуває різні умови, – написав Сибіга у п'ятницю в мережі Х (колишня Twitter). –Україна прагне припинення війни. Путін прагне продовжити війну. Решта його слів – лише димова завіса".

Аналітики ISW вважають, що насправді Путін відхилив пропозицію про припинення вогню, яку Сполучені Штати та Україна нещодавно погодили в Джидді, і запропонував свою альтернативну пропозицію, яка підриває заявлену мету президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні.



