Перші F-16 для навчання пілотів ПС ЗСУ відправлені з Нідерландів до Румунії

Перші п'ять винищувачів F-16 для навчання українських пілотів відправлені з Нідерландів до Румунії.

Загалом Нідерланди поставлять 12-18 цих винищувачів третього покоління для використання в новому європейському навчальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито, повідомило міністерство оборони.

Нідерланди також пообіцяли поставити F-16 в Україну для використання в бойових діях. Раніше про такі плани також заявляли Данія, Норвегія та Бельгія.

Окрім Румунії українські пілоти проходять підготовку також у США, при чому кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії військово-повітряних сил США в Аризоні. Як повідомляв Голос Америки, йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США.

Наприкінці жовтня у Пентагоні заявили, що на підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців. Деякі експерти припускають, що безпосередньо на фронті ці літаки почнуть використовуватись пілотами ЗСУ не раніше липня 2024.

У статті використано матеріали Reuters