В Європарламенті закликають позбавити Угорщину права голосу. Але Орбан має "захисну парасольку" у Європі, каже експерт

Депутати Європарламенту вимагають від Ради ЄС “вивчити можливість позбавлення Угорщини права голосу в ЄС”. Причиною такої вимоги у відповідній резолюції вказані проблеми Будапешта із дотриманням верховенства права та “порушення європейських цінностей”.

Більшість євродепутатів підтримали резолюцію, що закликає уряди інших 26 країн ЄС “вжити заходів і визначити, чи здійснила Угорщина серйозні дії з порушенням цінностей ЄС”.

Видання Politico нагадує, що це багаторічне протистояння, бо подібна процедура була ініційована проти уряду Віктора Орбана ще у 2018 році. Тоді його звинувачували у “грубому посяганні на демократичні цінності та незалежність судової влади”.

Рішення євродепутатів не має юридичних наслідків.

“Парламент засуджує навмисні, безперервні та систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС”, – твітує офіційний акаунт Європейського парламенту у мережі Х (колишній Twitter).

Утім прийняте рішення євродепутатів не має юридичних наслідків.

Як пишуть західні ЗМІ, воно тільки надсилає політичний сигнал іншим інституціям ЄС щодо ступеня незадоволення євродепутатів діями Орбана.

Натомість пропозиція крайніх лівих призупинити головування Угорщини в Раді ЄС, яке триватиме з липня по грудень цього року, провалилася.

Словацька “парасолька” для Угорщини гарантує їй імунітет

Та й загалом Угорщина захищена проти подібних голосувань, пояснив нюанси угорських позицій Дмитро Тужанський, директор українського Інституту центральноєвропейської стратегії, у коментарі для Голосу Америки.

Угорщина, за його словами, вже готова до подібних голосувань євроспільноти і впевнена, що обмежуючих рішень прийнято не буде.

Захисною парасолькою Угорщини у цьому випадку, тобто її гарантією виступає Словаччина, каже Тужанський:

“Словаччина точно не проголосує за рішення проти Угорщини. [Прем’єр-міністр Словаччини Роберт] Фіцо та [угорський прем'єр Віктор] Орбан публічно пообіцяли взаємну підтримку у цьому”.

У попередні роки, нагадує експерт, при розгляді подібних пропозицій щодо Угорщини, проти обмежень висловлювалась Польща.

Щодо словацько-угорського тандему Дмитро Тужанський пояснює:

“На цьому і будується альянс між Будапештом і Братиславою. Не на ідеологічних симпатіях, зовсім ні. Фіцо і Орбан не довіряють один одному, але водночас вони потребують співпраці, щоб мати імунітет у Європі для справ, які роблять у своїх країнах. Так, вони схожі, але це зовсім різні між собою режими”.

Угорська "автократія"

“За останнє десятиліття Угорщина перетворилася на гібридний режим виборчої автократії”, – йдеться у резолюції Європарламенту. Угорське видання RTL роз’яснює своїм читачам: це означає, що Угорщина “більше не є справжньою демократією”.

В Угорщині залишається багато проблем щодо прав жінок, ЛГБТІК+ осіб, ромів, мігрантів, шукачів притулку та біженців.

В Угорщині, йдеться також у резолюції, залишається багато проблем щодо прав жінок, ЛГБТІК+ осіб, ромів, мігрантів, шукачів притулку та біженців.

Депутатка Європейського парламенту від Угорщини Каталіна Чех заявила: “Ця резолюція свідчить, що ми серйозно ставимося до захисту верховенства права у нашому союзі та не боїмося спроб шантажу прем’єр-міністра Орбана”.

“Який план? – запитує Чех. – Роздавати величезні суми грошей і висилати Орбана із залу щоразу? … Ось що відбувається, якщо хтось піддається вимагачу”.

Депутатка натякнула таким чином на ситуацію, коли під час голосування у Брюсселі за старт перемовин ЄС-Україна Віктора Орбана покликав “на каву” німецький канцлер Олаф Шольц. Таким чином, відсутність Орбана у залі, писали оглядачі, дозволила ЄС підтримати ідею розширення і уникнути вето від Угорщини.

Сам Віктор Орбан сказав, що позиція євродепутатів-лібералів є “атакою на Угорщину”.

“Угорщина не згодна. Якщо ми хочемо допомогти Україні, давайте робити це поза бюджетом ЄС і на щорічній основі”, – написав Орбан.

В Угорщині і раніше називали "атаками" дії Євросоюзу.

Так, у Будапешті висіли численні білборди та сітілайти із критикою європейських санкцій проти Росії та надписами "санкції Брюсселя вбивають нас".

При цьому європейські санкції було зображено у формі крилатої ракети чи бомби, що летить на Угорщину.

Єврокомісія тоді засудила цю рекламну кампанію Угорщини. "Недоречно показувати зображення бомб або ракет у зв’язку з санкціями, адже мета санкцій — саме зупинити бомби, які падають на Україну», — заявляла Дана Спінант, посадовиця Європейської комісії.

До слова, сама Угорщина є одним із найбільших одержувачів коштів ЄС. Тому, йдеться у згаданій резолюції Європарламенту, “погіршення верховенства права в Угорщині становить значний ризик для захисту фінансових інтересів ЄС”.

У лютому Єврокомісія на саміті переконуватиме Угорщину відмовитися від своєї опозиції щодо виділення фінансування ЄС для постраждалої від війни України.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті також заявила, що Угорщина не отримає близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС, допоки Будапешт не виконає усі необхідні вимоги.

Орбан через євроізоляцію “подорожує світом у пошуках друзів”

Британське видання Guardian тим часом на основі власних підрахунків про закордонні відрядження Орбана стверджує: політик через “невдачі вдома” подорожує світом у пошуках друзів.

Угорщина стала ще більш ізольованою в західному клубі, оскільки Орбан роздратував союзників позицією щодо України та Швеції, тому він змушений “заповнювати свій графік залицяннями до автократичних лідерів за межами блоку”, пише Guardian.

Орбан “намагається подружитися з ультраправими фракціями на континенті”, кажуть у виданні.

Минулого року прем’єр-міністр Угорщини провів понад 60 днів у поїздках за кордон.