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США та Норвегія обговорили енергетичну допомогу Україні та європейську енергетичну безпеку на двосторонньому форумі
Сполучені Штати та Норвегія зустрілися 30 жовтня 2023 року на американо-норвезькому форумі з питань енергетики та клімату, щоб обговорити ключові двосторонні пріоритети та спільні інтереси, зокрема енергетичну допомогу Україні, європейську енергетичну безпеку, перехід до чистої енергії, йдеться у спільній заяві урядів США та Норвегії.
У форумі взяли участь низка високопосадовців профільних міністерств.
Учасники форуму обмінялись думками щодо пріоритетів енергетичної політики, включаючи забезпечення надійних поставок нафти та газу відповідно до їхніх зобов’язань за Паризькою угодою. Посадовці також адресували питання посилення підтримки України, впливу російської війни на постачання енергоносіїв, сприяння розробці технологій відновлюваної енергетики та декарбонізації.
У спільній заяві учасники форуму наголосили, що Норвегія є провідним постачальником природного газу в країни Європи, випередивши Росію в 2022 році. Норвегія також є важливим постачальником нафти в Європу. Минулого року майже 70 відсотків експорту зрідженого газу із США досягло європейських ринків. Завдяки поставкам зі США та Норвегії, наголошується в заяві, Європі у 2022 році вдалось уникнути відключень електроенергії та навіть підвищення цін на енергію.
«Сполучені Штати та Норвегія є провідними донорами України в енергетичному секторі та спільно зробили значний внесок після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Наразі Норвегія надала приблизно 350 мільйонів доларів США фінансування через Європейський банк реконструкції та розвитку на ремонт інфраструктури та закупівлю природного газу та постачає Україні електрообладнання та генератори. Норвегія також надала приблизно 300 мільйонів доларів США на підтримку інфраструктури через Світовий банк, значна частина яких приносить користь енергетичному сектору, і близько 28 мільйонів доларів на ядерну безпеку», - йдеться у заяві сторін.
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“Україна – частина Заходу”. Американський історик про вплив війни в Україні на геополітику. Інтервʼю
Україна тісно співпрацює зі Сполученими Штатами у військовій сфері і активно інтегрується в європейські структури, а українська армія перетворилась на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. Про це йдеться у новій книжці американського історика та письменника Майкла Кіммеджа, присвяченій темі впливу війни в Україні на світову геополітику – “Витоки війни в Україні та нова глобальна нестабільність”. Як війна в Україні вплинула на світові геополітичні процеси Кіммедж розповів в інтервʼю Голосу Америки.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України.Майкл Кіммедж
Олексій Коваленко, Голос Америки: У вашій новій книзі ви описуєте, як війна в Україні вплинула на глобальну геополітику та політичні процеси у світі. Можете розказати нашим глядачам, що означає епоха нестабільності, про яку йдеться у книзі?
Майкл Кіммедж, американський історик та письменник: Війна відкрила кілька джерел нестабільності. Це перша велика війна в Європі з 1945 року, і вона створює нестабільність в регіоні, впливає на ціни на зерно та інфляцію в усьому світі. Інша справа – напруга між Росією і США. Звичайно, поле бою знаходиться в Україні, але рівень напруги між Росію і США не можна порівняти з часами Холодної війни. В часи Холодної війни країни були на межі конфлікту. Так відчувається, що зараз вони безпосередньо залучені в конфлікт.
Також є більш тісні відносини між Росією і Північною Кореєю та між Росією і Іраном, який надає нові військові технології. Додаткові джерела прибутку від Росії для Ірану мають наслідки на всьому Близькому Сході. Тож війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.
О.К.: Ви згадали Північну Корею і Іран. Як щодо Китаю, який нещодавно відвідував Владімір Путін? Це була його перша міжнародна поїздка такого рівня з моменту оголошення ордера на арешт проти нього Міжнародного кримінального суду.
Війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.Майкл Кіммедж
М.К.: Цей тренд був помітний ще з 2014 року, коли через анексію Криму і окупацію cходу України проти Росії ввели санкції і поступово між Росією та Заходом розривались відносини. Тож Росія шукала нові відносини та ринки. Китай став очевидним партнером. З 2014 року Росія намагалась поглибити зв’язки з Китаєм. А з 2022 вже можна говорити про гостру залежність Росії від Китаю як ринку для російського газу і нафти. Китай – також джерело своєрідної міжнародної підтримки та легітимності в ООН і на глобальному ринку політичних поглядів. Думаю, що війна не грає на користь Китаю, але вона точно зблизила ці дві країни.
О.К.: В цьому новому глобальному геополітичному мирі, про який ви говорите – де саме ви бачите Україну?
М.К.: Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів, ще не союзником, але близьким військовим партнером. І Україна інтегрується в європейські структури у спосіб, який, я думаю, було важко уявити три-чотири роки тому. Тож ще не член Європейського Союзу, але рухається у правильному шляху. Зараз це реальний процес.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України. Глобально значно більше країн обізнані про Україну ніж було до війни. Це включає багато нових партнерств – наприклад, з Японією, Південною Кореєю, Сінгапуром, Австралією, Канадою.
О.К.: В книзі ви також описуєте, як українська армія перетворилась на суттєву військову силу, здатну дати відсіч агресії Росії. Можете розповісти як ви бачите цю трансформацію?
Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні
М.К.: З 2014 року президент Петро Порошенко суттєво інвестував в армію. Починаючи з 2019 Сполучені Штати надали смертоносну зброю Україні, та звичайно ж – після 2014 відбувалось зближення України з НАТО. Тож в 2022 році, коли почалась війна Україна мала всю цю необхідну інфраструктуру. Багато спостерігачів також відзначають, що воєнні зусилля в Україні – не просто операції які диктуються верховним командуванням, це зусилля всього суспільства, в якому люди займаються волонтерством та роблять свій внесок. Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні.
О.К.: Ви зауважуєте у книзі, що Росія використовує страхи у світі, базуючись на своїй ядерній силі та ядерних інструментах. Чи на вашу думку, така стратегія досі працює?
М.К.: Думаю, певною мірою досі працює. І це більше ніж стратегія. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати можуть ігнорувати той факт, що Росія є ядерною державою. Якби Росія не була ядерною державою, підозрюю, що США були б більш безпосередньо залучені у війну.
Те, що Росія є ядерною державою - перешкода для зовнішньої підтримки України. І Путін зробив дуже багато, щоб вселити страх у населення, думаю, особливо, населення Німеччини, але певною мірою й Сполучених Штатів, наголошуючи що Росія змінила свою ядерну доктрину і більше готова до безрозсудного використання ядерної зброї.
Моя персональна думка – Росія дуже далека від використання ядерної зброї в Україні чи будь-де. Але страх є досить сильною політичною силою. Путін хоче показати світові, що це війна, яка виходить з-під контролю, небезпечна, що вона безглузда, що вона марна, що немає жодних причин для довгострокової підтримки України з боку інших країн.
О.К.: Якщо говорити про точки тиску, які Захід може використовувати проти Росії – вже введено санкції, зморожені російські активи, Захід надає підтримку Україні – військову та економічну. Що ще може робити Захід, щоб посилити цей тиск?
М.К.: Думаю, що економічна сторона війни була, мабуть, найскладнішою для Заходу. За цим стоїть стратегія, яка полягає в тому, щоб уповільнити модернізацію російської армії або запобігти їй. І, здається, це спрацювало відносно добре з санкціями, і буде більший успіх в найближчі роки, оскільки Росії важко отримати запчастини, технології, матеріальні блага для своєї військової машини.
Чого санкції не зробили – з їхньою допомогою не вдалось фундаментально змінити розрахунки Росії. Мабуть, занадто очікувати цього від санкцій.
Захід, і це непросто, повинен продемонструвати Москві терпіння та наполегливість. Є такі країни, як Словаччина, які створюють проблеми в Європі. Є Угорщина, в багатьох європейських країнах будуть вибори і це може змінити підтримку України. Важливо відзначити, що підтримка США потужна і зростає.
О.К.: У вашій нещодавній статті для Foreign Affairs ви говорите, що Росія хоче поставити інші країни в залежність від політичних рішень в Москві. Один із прикладів – блокада Чорноморської зернової ініціативи. Яких геополітичних цілей на вашу думку Росія намагається цим досягти?
Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток
М.К.: Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток. Саме тут і йдеться про зерно, оскільки Росія може ускладнити транспортування зерна.
Цим вони можуть переключити залежність певних країн Африки та Близького Сходу з українського зерна на російське, а також підняти ціну на російське зерно. Звичайно, це корисно Кремлю для ведення тривалої та дорогої війни. Це стратегія продовження війни. Але я не думаю, що така глобалізація війни в Росії сильно змінила її військову позицію, яка не виглядає успішною.
О.К.: Ви говорили, що чим швидше політики в США та на Заході зрозуміють глобальні аспекти війни в Україні, тим швидше вони зможуть вибудувати шлях до миру, та шлях до того як Росія провалить свої цілі в Україні. З точки зору історика, як може виглядати цей провал Росії?
У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко
М.К.: Думаю, що буде дуже важко досягти повної перемоги над Росією на полі бою. Це можливий сценарій, але його важко досягнути. Росія – велика країна, з великою армією і ядерними потужностями, тому така перемога дуже важка. У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко. Але я не думаю, що це залишає Україну чи українців без варіантів у цьому конфлікті. Я вважаю, що потрібно продемонструвати, що війна для Росії марна – на що б вони не витрачали свої зусилля, вони нічого від цього не отримують.
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Читання та несподівані костюми сімʼї держсекретаря Блінкена – як у Білому домі святкували Гелловін. Відео
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- Голос Америки
ISW: Росіяни змінили командувача на Херсонському напрямку, бо не певні, чи витримають контрнаступ ЗСУ
Призначення російського генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угруповання військ РФ, яке відповідає за херсонський напрямок в Україні, може свідчити про невпевненість найвищого російського військового командування у здатності колишнього командувача генерал-полковника Олега Макаревича стримати наступ українських військ на східному березі Дніпра у цьому районі. Такий висновок зробив американський Інститут дослідження війни (Institute for the Study of War або ISW англійською) на основі аналізу повідомлень російських ЗМІ та блогерських каналів.
Британське Міністерство оборони у своєму поточному аналізі розвідданих висловило подібну думку, зазначивши, що усунення Макаревича і призначення на його місце Теплинського означає “майже напевно, що відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район”.
Про заміну Макаревича на Теплинського стало відомо через повідомлення російських ЗМІ та блоги російських військкорів 29 жовтня. За словами ISW, Міністерство оборони Росії офіційно не підтвердило цю інформацію на той момент, “враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування”.
ISW послався на твердження російських блогерів, зазначивши, що генерал-полковника Олега Макаревича відправив у відставку президент Росії Володимир Путін під час візиту до штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону 19 жовтня. Звільнення Макаревича “давно назріло” через його неспроможність організувати адекватний опір українським атакам на херсонському напрямі, зазначив ISW з посиланням на російські джерела.
За аналізом Міністерства оборони Великої Британії, бої на херсонському напрямі активізувалися останніми тижнями у зв’язку з більш інтенсивними атаками українських сил на російські позиції на східному березі Дніпра.
“Ймовірно, Теплинський користується високою повагою в російському Генштабі та має досвід командування операціями в цьому районі: він був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне відведення [військ] Росії із заходу Дніпра в листопаді 2022 року”, - додало британське військове відомство у своєму повідомленні в мережі Х.
Сенатори закликали не розділяти голосування за допомогу Україні та Ізраїлю
Було б великою помилкою США відокремлювати голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, вважає впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи намір нового спікера Палати представників винести на голосування допомогу Ізраїлю окремо, без України.
Про це він повідомив у коментарі Голосу Америки на полях слухань у Конгресі США щодо пакету додаткової допомоги обом країнам.
"Я вважаю, що нам потрібно зібрати все разом, у одному пакеті і профінансувати", - сказав Грем про кошти для України, Ізраїлю та посилення охорони кордонів США.
Розділяти ці загрози - наївно, сказав Грем, оскільки вони схожі між собою.
"Я думаю, що Путін не зупиниться в Україні. Якщо українці не зупинять його, то це призведе до війни між Росією та НАТО", - додав Грем.
Президент США Джо Байден пропонує Конгресові затвердити допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, але проти цього виступили законодавці від Республіканської партії в Палаті представників США, на чолі з новопризначеним спікером Майком Джонсоном.
Окремо під час слухань в Сенаті Грем також наголосив, що у разі зменшення допомоги Росія зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а це “підбадьорить” ХАМАС як дружню до президента Путіна організацію. Наслідком цього може бути і вторгнення Китаю на Тайвань.
“Іран стоїть за всім, що стосується нападів у Сирії та Іраку на американські сили. І ця війна, на мій погляд, почалася тому, що Іран використав ХАМАС, щоб зупинити примирення між Саудівською Аравією та Ізраїлем”, – вважає Грем. Раніше з Іраном Пентагон пов'язав низку нападів на сили США в Сирії та Іраку.
"ХАМАС - сучасна версія нацистів”
Під час слухань Грем назвав ХАМАС “сучасною версією релігійних нацистів”, оскільки вони намагаються вбити євреїв. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін у відповідь провели паралелі між ХАМАСом та ІДІЛ.
Грем також відповів на критику однопартійців, які вимагають більшої підзвітності американської допомоги, що надається Україні.
Українці ефективно використали надану їм зброю... Я думаю, що вони добре виконують свою роботу"Ліндсі Грем
Щодо ефективності допомоги, наданої Сполученими Штатами Україні, сенатор Грем додав: “Число вбитих росіян, ймовірно, перевищує 100 тисяч. Українці ефективно використали надану їм зброю, щоб повернути 50% землі, яку вони втратили під час вторгнення. Тож найкращим доказом того, як вони використовують нашу зброю, є російський солдат. Я думаю, що вони добре виконують свою роботу”.
“Серед деяких республіканців може бути непопулярно підтримувати фінансування Україні. Я не знаю чому. Адже саме Путін поганий хлопець, а не українці”, – додав Грем.
Він також наголосив на важливості України для стабільності у Європі та на ролі Ізраїля у забезпеченні стабільності на Близькому Сході.
"Жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні"
Лідер більшості в Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер своєю чергою також наголосив на необхідності двопартійних дій щодо ухвалення додаткового запиту президента Джо Байдена і жорстко розкритикував пакет поданий республіканцями в Палаті представників Конгресу США.
“Правильний шлях для Конгресу очевидний. Ми повинні підтримувати наших союзників в Ізраїлі. Ми повинні надіслати гуманітарну допомогу невинним цивільним особам у Газі. Ми повинні надати допомогу Україні і тримати лінію проти Володимира Путіна. І ми повинні дати відсіч агресії Комуністичної партії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – заявив Шумер.
Він також висловив занепокоєння тим, що республіканці Палати представників оприлюднили “жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні, без гуманітарної допомоги для Гази, без фінансування для Індо-Тихоокеанського регіону”.
Цей законопроєкт Шумер назвав “вкрай неадекватним” і таким, що ускладнює передачу допомоги Ізраїлю.
“Сподіваюся, новий спікер усвідомить, що це серйозна помилка, і швидко змінить курс”, – сказав Шумер.
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