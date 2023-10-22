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- Голос Америки
Посолка США: Україна експортувала 1 млн тонн зерна гуманітарним коридором
Україна експортувала понад мільйон тонн зерна, а також овочів, заліза та інших цінних вантажів через Чорноморський гуманітарний коридор. Про це повідомила посолка США в Україні у мережі Х.
“Жорстокість Росії не завадить Україні годувати світ і нарощувати експорт”, – написала Брінк.
“Наразі ми нарахували 33 кораблі”, – додала вона.
Як повідомляв Голос Америки, судна, які подорожують з портів України, прямують маршрутом вздовж західного узбережжя Чорного моря через румунські та болгарські води в напрямі Туреччини.
Такі подорожі стали можливими завдяки підтримці міжнародних організацій, зокрема у сфері страхування морського руху.
Британська військова розвідка вважає, що Росія навряд чи наважиться нападати на торгові судна у Чорному морі, які прямують до чи з українських портів через "ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків".
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- Голос Америки
Пентагон відправляє на Близький Схід ще один авіаносець після спроб атак на американські бази
Сполучені Штати відправляють на Близький Схід другий авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. Це доповнить авіаносну ударну групу USS Gerald R. Ford, яка зараз діє у східній частині Середземного моря, йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна.
Це "посилить регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю" на тлі "нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу", підкреслено в заяві.
Крім того, Міноборони США активує розгортання батареї Термінальної високогірної районної оборони (антибалістичної системи THAAD - ред.), а також додаткових батальйонів Patriot по всьому регіону, щоб посилити захист сил США. На випадок надзвичайних ситуацій Пентагон також підготував додаткову кількість сил для розгортання, й розглядатиме можливість розміщення у регіоні додаткових можливостей за потреби.
Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку. Зокрема як повідомляє Reuters, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, де дислокуються американські та інші міжнародні сили, було здійснено низку спроб атак. У неділю агенція написала, що по базі було здійснено черговий удар із використанням, як сказано у повідомленні, ракет "Катюша" (ймовірно, маються на увазі старі системи залпового вогню радянського виробництва, припускає Радіо Свобода). Про наслідки обстрілу не повідомляється.
Раніше кілька озброєних іракських угруповань, що підтримують Іран, пригрозили атакувати американські військові бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти "Хамас", пише РС. США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.
У статті використано матеріали Reuters
«Республіканці за Україну». Як одні консервативні республіканці переконують інших допомагати Україні
«Тим, хто проти відправлення допомоги Україні, я б сказав, будь ласка, перегляньте свої погляди. Просто відокремте себе від усієї політики та подумайте - це цивільні особи, яких без розбору вбивають, бомблять, ґвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами. Будь ласка, переосмисліть це». Це - одне із 50 особистих звернень прихильників Республіканської партії, Джима зі штату Огайо, записане в рамках кампанії «Республіканці за Україну». Цей проект у серпні запустила організація консервативних республіканців «Захистимо демократію разом». Саме тоді, коли мала розпочатися боротьба в Конгресі за подальше фінансування допомоги Україні, їхні опитування показали різке падіння підтримки Україні серед виборців-республіканців.
«Ми проводили фокус-групи з виборцями-республіканцями і помітили, що ізоляціоністська частина партії, яку надихнув Дональд Трамп, бере гору, - говорить в інтерв’ю «Голосу Америки» речник кампанії Ганнер Реймер. - Оскільки Трамп відмовляється протистояти Володимиру Путіну, не дивно, що підтримка Україні серед деяких республіканців почала слабшати».
Ці звернення, розповідає він, покликані протистояти цій тенденції та показати пересічним республіканцям, що існують люди, які виглядають та звучать так само вони, але вірять, що Україні треба допомагати, - як через те, що там гинуть невинні люди, так й тому, що підтримка України – в національних інтересах США. Чимало з цих звернень нагадують республіканцям, що їхня партія виступала за активну зовнішню політику та боролася з «Імперією зла» - Радянським Союзом.
Просто відокремте себе від усієї політики та подумайте - це цивільні особи, яких без розбору вбивають, бомблять, ґвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами.
«Ейзенхауер, Рейган, ми всі розуміли, наскільки важливо захищати демократію. Інакше який сенс взагалі мати зовнішню політику? Під час першої Холодної війни ми були готові ризикнути всім, щоб захистити половину міста – Західний Берлін. А тепер ми вагаємось надсилати зброю країні розміром із Техас? Демократії розміром з Техас! Ви жартуєте?» - говорить інший республіканець, Тим із Каліфорнії.
«Ми відчули, що необхідно запустити цю кампанію звичайних республіканців типу Рейгана, які вірять, що підтримка демократії тут і за кордоном, - а це означає протистояння Володимиру Путіну та підтримка України - є традиційною цінністю республіканців», - пояснює Реймер.
Найскладнішим, говорить він, було зробити так, аби голоси на підтримку України були почуті. Кампанія витратила значну частину свого бюджету на розміщення цих звернень під час дебатів учасників виборчих перегонів серед республіканців.
«Я боюся, що через те, що ці республіканці споживають обмежену кількість медіа, націлених на них, вони просто не чують ці голоси. Ось чому ми вирішили, що важливо розмістити це як рекламу під час дебатів, оскільки багато республіканців дивилися ці дебати, навіть ті, що підтримують Дональда Трампа», - говорить Реймер.
У рамках цієї кампанії її організатори також виставляють оцінки за п’ятибальною шкалою конгресменам-республіканцям за їхню підтримку України.
«Ми хотіли дати інструмент усім, хто хотів зрозуміти позицію республіканців у Палаті представників щодо підтримки України. Тож ми подивилися на заяви республіканців на підтримку або проти України і на їхнє голосування за закони, які стосувалися фінансування України», - пояснює речник кампанії.
Реймер говорить, що серед тих конгресменів, яким вони виставили низькі оцінки, є такі, що розуміють необхідність допомагати України, але побоюються негативної реакції з боку своїх виборців. Отже – необхідно працювати як з народними обранцями, так і з їх виборцями, каже він.
«Неймовірно ефективним аргументом є інформація про те, що за допомогою 5% нашого оборонного бюджету ми змогли допомогти Україні перемогти близько 50% армії Володимира Путіна. І ми вважаємо, що це дуже вдала інвестиція, тому що життєво важливий інтерес національної безпеки Сполучених Штатів полягає у тому, аби протистояти комусь на кшталт Володимира Путіна, щоб надіслати сигнал Китаю, що ви не можете кидати виклик Сполученим Штатам», - каже він.
Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, показало нове опитування Quinnipiac. Так вважають 65% опитаних і 28% з цим не погоджуються. Серед опитаних прихильників Демократичної партії 87% висловились за те, щоб США й далі підтримували Україну, а от серед республіканців – лише 49%. Інші опитування громадської думки також засвідчили падіння підтримки України серед виборців-республіканців.
«Ґрунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції, з них 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було», - сказав в інтерв’ю журналістці Ірині Шинкаренко президент відділу аналітики IPSOS Марк Поляк.
Андрій Футей, президент Українського Конгресового комітету Америки, організації української діаспори, яка вже понад 80 років просуває інтереси України у США, говорить, що будь-які голоси на підтримку України, спрямовані на виборців-республіканців, сьогодні є надзвичайно важливими.
«На жаль, невелика меншість має найбільше слово. Я вважаю, що двопартійна підтримка й далі існує, більшість республіканських конгресменів і далі підтримує Україну. Але це перетворилося у внутрішню боротьбу в середині Республіканської партії. Так що я тільки заохочую такі організації, які є назовні (не є частиною української діаспори - ред.), які дійсно розуміються на світовій політиці, і далі роблять заходи, щоб інформувати тих республіканців, які може трошки вагаються».
Кампанія «Республіканці за України» має бюджет у два мільйони доларів до кінця цього року. Після чого, каже її речник, вони проаналізують її вплив і приймуть рішення, чи варто продовжувати провадити її далі.
- Голос Америки
Ресторани McDonald’s потерпають від опонентів США у війні на Близькому Сході
В епіцентрі конфлікту на Близькому Сході опинилися ресторани мережі швидкого харчування McDonald’s. Кілька з них у Туреччині, Лівані та Єгипті були фізично знищені після удару по лікарні, у якому влада у Смузі Гази звинуватила ізраїльську армію.
Напад ХАМАСу на Ізраїль та подальші дії Ізраїлю за підтримки США поширили гнів і тривогу на Близькому Сході, а у епіцентрі подій опинився і американський ресторан, пише газета Washington Post.
Франшиза McDonald’s в Ізраїлі заявила, що надаватиме безкоштовне харчування ізраїльським солдатам, а також лікарням. Натомість франшизи в інших країнах Близького Сходу поспішили заявити, що не мають нічого спільного з ізраїльським рішенням колег.
Зокрема, так зробили у Туреччині, Єгипті, Йорданії та Лівані, а також у країнах Перської затоки.
Гроші Газі на знак солідарності з палестинцями пожертвували своєю чергою франшизи McDonald's в Катарі, Кувейті, Омані, Туреччині, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.
Франшизи McDonald’s належать місцевим бізнесменам, але все ж асоціюються із США, тому чимало ресторанів просто забивають вікна захисними дошками у побоюванні провокацій.
Як нагадує видання Washington Post, ресторани McDonald’s неодноразово в історії приймали на себе удар невдоволення опонентів політики США. Адже, на відміну від посольств з їх бетонними стінами та поліцейським захистом, McDonald’s та інші франшизи швидкого харчування можуть легко стають жертвами політично мотивованого вандалізму.
Але вони насправді є місцевим бізнесом, який дає працю місцевому населенню, нагадав у “вірусних” відео ведучий популярного єгипетського ток-шоу. У соцмережах Єгипту Амра Адіба закликав своїх глядачів утриматися від бойкоту, оскільки місцева франшиза McDonald’s належить єгипетському мільярдеру Ясіну Мансуру та забезпечує роботою незліченну кількість єгиптян – прямо чи опосередковано йдеться про 40 000 громадян Єгипту.
Ресторани McDonald’s є символом Америки та ціллю погромників у багатьох країнах світу
Washington Post нагадує: McDonald’s бойкотували в арабських країнах на початку 2000-х років, під час другої палестинської інтифади та після вторгнення США в Ірак. Під час протестів Арабської весни в Каїрі у 2011 році ресторани швидкого харчування навколо площі Тахрір зазнали нападів, були розграбовані та перетворені на пункти першої допомоги для протестувальників.
У 2003 році, після початку війни в Іраку, McDonald’s у Бейруті став мішенню вибуху, що поранив п’ятеро людей.
Корпорація McDonald’s в офіційній заяві каже, що головним пріоритетом компанії є безпека працівників і відвідувачів на місцях.
Успіх McDonald’s намагаються повторити місцеві бренди, які користуються труднощами конкурентів
Місцевий ресторан Tafwela опублікував оголошення у Facebook із пропозицією найняти “перебіжчиків” із McDonald’s: “Кожен, хто хоче припинити працювати в місцях, які підтримують тих, хто вбиває наших сестер, поговоріть з нами, і дасть Бог, ми дамо вам хорошу зарплату”.
“Випадок із McDonald’s підкреслює складну геополітичну динаміку, за якою всесвітні бренди мають орієнтуватися в епоху, коли від компаній часто очікують втручання в гострі соціальні та політичні проблеми”, – пише катарське видання Al Jazeera.
Також, як зауважує Al Jazeera, з огляду на війну Росії проти України, а раніше війну в Косові, втратив актуальність відомий вислів лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана, який наприкінці 1990-х років стверджував, що “дві країни, де є ресторан McDonald’s, ніколи не вступали у війну”.
Фрідман писав про так звану теорію запобігання конфліктам “Золоті арки” (мається на увазі логотип McDonald’s) у своїй книзі “Лексус і оливкове дерево” 1999 року, де він обґрунтовував ідею те, що ресторани McDonald’s свідчать про появу середнього класу, який не зацікавлений підтримувати війни.
McDonald’s не має торгових точок у Смузі Гази.
Крім того, це не перший світовий бренд, який втягнувся в суперечку через геополітичні питання. Раніше критики з боку інвесторів зазнавали компанія Unilever, Ben and Jerry’s, іспанська роздрібна мережа Zara. Японський роздрібний продавець MUJI піддався осуду після того, як публічно схвалив бавовну, вирощену в китайському регіоні Сіньцзян, де, за словами правозахисників, мусульман етнічних меншин експлуатують для примусової праці, нагадує Al Jazeera.
Як писав Голос Америки, вторгнення Росії в Україну змусило McDonald’s вийти з російського ринку після більш ніж 30-річної присутності. Компанія, прихід якої до СРСР пов'язували з поширенням "перебудови" та "гласності", тоді заявила, що подальше перебування в Росії не відповідає цінностям компанії.
Успіх ресторанів швидкої їжі намагалися повторити місцеві підприємці, однак їхня популярність значно поступається американському бренду.
Натомість в Україні мережа McDonald’s, яка покинула країну з початком широкомасштабної російської агресії у лютому 2022 року, незабаром повернулася, що було розцінено у Києві як знак підтримки та віри в перемогу України.
Як писав Голос Америки, саме до McDonald’s завітав під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен, разом із міністром зовнішніх справ України Дмитром Кулебою, чоловіки тоді взяли порцію картоплі фрі на двох.
У мережі X Блінкен нагадував, що ресторани McDonald’s у Києві закрилися з початком війни, але відновили роботу згодом.
Історія Ребе Моше Асмана, який волонтерить для України та Ізраїлю. Відео
Ребе Моше Асман був на передовій гуманітарної допомоги з початку повномасштабної російської агресії. У перші дні війни він рятував мешканців єврейського селища неподалік Києва, потім доправляв гуманітарні вантажі по всій південній та східній Україні й потрапив під обстріл поблизу Херсона.
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