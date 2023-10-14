Британська розвідка: Росія може відмовитися від блокади українських портів через великі ризики

Британська військова розвідка вважає, що Росія навряд чи наважиться нападати на торгові судна у Чорному морі, які прямують до чи з українських портів через «ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків».

У своєму зведенні у суботу, 14 вересня, британська розвідка написала, що дії України у Чорному морі примусили російський флот захищатися і переводити найцінніші кораблі з Криму на базу в Новоросійську.

«Вона перевела багато своїх престижних активів, включаючи кораблі та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя до районів операцій і базування далі на схід, наприклад до Новоросійська», – пише британська розвідка у мережі Х (колишня Twitter).

Британські аналітики додають, що через це Росія, найімовірніше, відмовиться від своєї блокади української чорноморської торгівлі.

«Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відкритого нападу російських військово-морських сил на торгове судноплавство, швидше за все, переважать будь-які вигоди від спроби здійснити блокаду торгівлі в Україну», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Голос Америки, у своїй нещодавній заяві посолка США в Україні Бріджит Брінк казала, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки пропри протидію Росії.

Вона додала, що за її даними, 19 кораблів вийшли з чорноморських портів України, а інші кораблі чекають ще на завантаження, з того часу, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди у липні 2023 року. За угодою, досягти якої допомогти ООН і Туреччина, Росія не перешкоджала вивозу українських харчових продуктів на світові ринки.



Після виходу Росії з угоди, Україна самотужки проклала «гуманітарний коридор» вздовж берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, через який вже змогла вивезти близько 740 000 тонн зерна та інших вантажів для світових ринків.