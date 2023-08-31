Reuters: США з Румунією та Молдовою планують збільшити експорт українського зерна Дунаєм

США співпрацюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай. Альтернативні маршрути експорту досліджують після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Про це з посиланням на посадовця Держдепартаменту США повідомляє агенція Reuters.

Маршрут до Дунаю пролягає через територіальні води НАТО, наголошує посадовець на умовах анонімності. Тому цей шлях є привабливим з огляду на питання безпеки.

Найближчими тижнями планується зустріч з представниками румунської та молдовської сторони для обговорення річкового маршруту як альтернативи експорту зерна морем.

Як повідомляв Голос Америки, зернова угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року, дозволяла експортувати зерно з чорноморських портів України попри повномасштабне вторгнення Росії. Минулого місяця Москва односторонньо вийшла з угоди, “проігнорувавши заклики світу”, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Наразі, інформує Reuters, Вашингтон також працює з Туреччиною, щоб підтримати її зусилля повернути Росію до зернової угоди. “Ми не беремо безпосередньої участі в переговорах, але наші команди тісно співпрацюють з ООН і Туреччиною, підтримуючи спроби відновити це [угоду, - ред.]”, – сказав посадовець Держдепу агенції.

А Росія та Туреччина планують незабаром провести власні обговорення. Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром прибуде до Росії, щоб обговорити зрив угоди.

За інформацією видання National News, Росія пропонуватиме Туреччині “альтернативну зернову угоду” в рамках якої Москва зможе відправити до Туреччини мільйон тонн зерна за зниженою ціною за фінансової підтримки Катару.

Це зерно буде перероблено в Туреччині та відправлено до країн, які найбільше потребують продовольства, йдеться у заяві МЗС Росії, яке розглядаємо цей “проєкт” як “оптимальну робочу альтернативу чорноморській угоді”.

З часу виходу Росії із зернової угоди, українські порти зазнали жорстоких атак. Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи, повідомляв Голос Америки.