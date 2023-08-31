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Reuters: США з Румунією та Молдовою планують збільшити експорт українського зерна Дунаєм
США співпрацюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай. Альтернативні маршрути експорту досліджують після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Про це з посиланням на посадовця Держдепартаменту США повідомляє агенція Reuters.
Маршрут до Дунаю пролягає через територіальні води НАТО, наголошує посадовець на умовах анонімності. Тому цей шлях є привабливим з огляду на питання безпеки.
Найближчими тижнями планується зустріч з представниками румунської та молдовської сторони для обговорення річкового маршруту як альтернативи експорту зерна морем.
Як повідомляв Голос Америки, зернова угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року, дозволяла експортувати зерно з чорноморських портів України попри повномасштабне вторгнення Росії. Минулого місяця Москва односторонньо вийшла з угоди, “проігнорувавши заклики світу”, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Наразі, інформує Reuters, Вашингтон також працює з Туреччиною, щоб підтримати її зусилля повернути Росію до зернової угоди. “Ми не беремо безпосередньої участі в переговорах, але наші команди тісно співпрацюють з ООН і Туреччиною, підтримуючи спроби відновити це [угоду, - ред.]”, – сказав посадовець Держдепу агенції.
А Росія та Туреччина планують незабаром провести власні обговорення. Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром прибуде до Росії, щоб обговорити зрив угоди.
За інформацією видання National News, Росія пропонуватиме Туреччині “альтернативну зернову угоду” в рамках якої Москва зможе відправити до Туреччини мільйон тонн зерна за зниженою ціною за фінансової підтримки Катару.
Це зерно буде перероблено в Туреччині та відправлено до країн, які найбільше потребують продовольства, йдеться у заяві МЗС Росії, яке розглядаємо цей “проєкт” як “оптимальну робочу альтернативу чорноморській угоді”.
З часу виходу Росії із зернової угоди, українські порти зазнали жорстоких атак. Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи, повідомляв Голос Америки.
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- Голос Америки
США: "Росія чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН
В останній день президентства США в Раді Безпеки ООН, посолка США розкритикувала поведінку Росії на цьому міжнародному форумі, підсумувала основні досягнення РБ ООН за місяць, а також поділилась очікуваннями щодо участі президента Володимира Зеленського в тижні засідань високого рівня в рамках ООН у вересні.
Росія "чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН в серпні, під час головування там США, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підсумовуючи результати головування. Росія була "в ізоляції в своїй обструкції", додала посадовиця.
"Такої поведінки від постійного члена Ради Безпеки ніхто з нас не чекає", - заявила Томас-Грінфілд.
Серед важливих рішень, які РБ ООН прийняла за місяць, Томас-Грінфілд перелічила засудження використання голоду в якості зброї, та роботу з забезпечення продовольчої безпеки.
На наступний місяць, де головування перебере Албанія, тема України буде звучати активно, зокрема під час тижня засідань високого рівня. "Ми також чули, що президент Зеленський може прибути сюди", - додала вона.
"Жодної речі ми не прагнемо більше, ніж миру для українського народу. І я очікую, що буде інтенсивний тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України і дозволила українському народу отримати мир", - додала вона.
Як повідомляв Голос Америки, цей місяць супроводжувався запальними дискусіями та протистоянням в Раді Безпеки ООН. Зокрема у День Незалежності України, 24 серпня, Рада Безпеки ООН зібралася на спеціальне засідання, присвячене Україні. Це викликало незадоволення Росії, представники, якої навіть погрожували заблокувати проведення засідання. Проте, попри позицію Росії, брифінг не просто провели, а ще й обрали дуже дратівливу для Росії тему депортації українських дітей. Саме за звинуваченнями в цьому злочині, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.
Як пояснив один з дипломатів, без дітей будь-яка країна приречена та не має перспектив і майбутнього. І Росія якраз хоче відібрати в України її майбутнє, по суті, викрадаючи її дітей.
Учасники РБ ООН під час засідань в серпні неодноразово звинувачували Росію в тому, що вона намагалась нав'язувати свою пропаганду в організації і говорили, що втомились від таких дій РФ. Так 18 серпня Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.
- Голос Америки
Американська розвідка: Росія викрала мільйони тонн української пшениці
Офіс директора Національної розвідки США, який контролює 18 розвідувальних агентств країни оприлюднив поданий до Конгресу Сполучених Штатів звіт про вплив вторгнення Росії на порушення продовольчої безпеки у світі та зокрема про викрадення Росією українського врожаю зерна.
У звіті зафіксовано, що російські війська викрали приблизно 6 мільйонів тонн української пшениці. “Ймовірно, для експорту”, – припускає розвідка США. Йдеться зокрема про привласнення Росією урожаю з окупованих територій, а також про вивезення зерна з Херсона та Запоріжжя до Криму.
Зафіксовані і випадки розпорядження окупаційної влади про вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії.
Більшість вантажних суден, які використовувалися для транспортування українського зерна з окупованих Росією територій були російськими. Вони часто курсували вздовж узбережжя Туреччини, зрештою доставляючи вантажі до сирійських портів, а також до Ізраїлю, Ірану, Грузії і Лівану, йдеться у звіті.
Водночас розвідники зауважують: “Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна”.
Залежно від місця походження врожаю та зберігання, Росія, ймовірно, змішує “конфісковане” українське зерно із збіжжям, вирощеним у самій Росії, що ускладнює спроби визначити обсяги вкраденого українського зерна.
Згідно зі звітом розвідки США, країни Африки на південь від Сахари, а також Афганістан, Пакистан, Сирія та Ємен наразі є особливо вразливими у контексті політичної нестабільності, у тому числі через відсутність продовольчої безпеки, спричиненої російською війною.
Наслідки вторгнення Росії до України: різке зростання світових цін на їжу
Головне розвідувальне агентство Америки стверджує, що війна Росії проти України порушила глобальну продовольчу безпеку та спровокувала не лише підвищення цін, але й політичну нестабільність у деяких з найбільш уразливих країн світу.
Вторгнення Росії в Україну спричинило чи не найбільш руйнівний період за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки, йдеться у звіті. Дії Росії призвели до підвищення цін на їжу та сільськогосподарські ресурси.
“Україна та Росія є одними з найбільших у світі експортерів сільськогосподарської продукції та засобів виробництва, а пов’язані з війною перебої в цій торгівлі сприяли різкому зростанню світових цін”, – заявляє американська розвідка.
До повномасштабного вторгнення Росія та Україна експортували близько 34 % пшениці, що продається у всьому світі, 17 % кукурудзи та 73 % соняшникової олії, згідно зі статистикою ООН.
Натомість блокада Росією портів Чорного моря та завдана їм шкода, а також небезпеки для судноплавства, спричинені війною зруйнували здатність України експортувати мільйони тонн кукурудзи та пшениці, – підтверджено у звіті.
Як повідомляв Голос Америки, Китай висловлює невдоволення з приводу того, що внаслідок блокування українського експорту світові ціни на зерно суттєво зросли. Водночас Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди.
- Голос Америки
США назвали "ганебним" візит Шойгу на парад до Північної Кореї
Перемовини між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї для російської війни проти України «активно просуваються». Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд разом зі своїми колегами з Японії, Південної Кореї та Великої Британії. Країни непокоїть зближення Росії та КНДР у військовій сфері.
«США, Японія, Південна Корея і Велика Британія поінформували представників преси про нову, глибоко тривожну інформацію: Росія веде переговори стосовно потенційних угод щодо боєприпасів із Північної Кореї для використання проти України.
Схема поведінки Росії – нехтування своїми обов’язками як члена Ради безпеки ООН, підтримка режимів, що розповсюджують [ядерну зброю] – є неприйнятною», - написала Томас-Ґрінфілд на своїй сторінці в мережі Х.
Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкістьДжон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США
Згідно з повідомленнями американської розвідки, на які послалася посолка у своїй заяві, нещодавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї для участі у військовому параді був також використаний для того, щоб переконати північнокорейське керівництво продати артилерійські боєприпаси Росії.
«Це не перший випадок, коли Росія порушує резолюції Ради безпеки [ООН], щоб продовжити незаконну війну проти України. Зараз є незаперечні докази того, що Росія закупила безпілотники в Ірану в порушення іншої резолюції», - цитує американський мовник NPR посолку Томас-Ґрінфілд, яка також назвала візит Шойгу до Північної Кореї «ганебним».
Як вже повідомляв Голос Америки, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі виголосив подібні заяви годинами раніше, зазначивши, що мова йде про «значну кількість і різні типи» зброї, які Північна Корея може доправити до Росії.
«Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість», – підсумував Кірбі.
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