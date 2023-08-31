Американська розвідка: Росія викрала мільйони тонн української пшениці

Офіс директора Національної розвідки США, який контролює 18 розвідувальних агентств країни оприлюднив поданий до Конгресу Сполучених Штатів звіт про вплив вторгнення Росії на порушення продовольчої безпеки у світі та зокрема про викрадення Росією українського врожаю зерна.

У звіті зафіксовано, що російські війська викрали приблизно 6 мільйонів тонн української пшениці. “Ймовірно, для експорту”, – припускає розвідка США. Йдеться зокрема про привласнення Росією урожаю з окупованих територій, а також про вивезення зерна з Херсона та Запоріжжя до Криму.

Зафіксовані і випадки розпорядження окупаційної влади про вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії.

Більшість вантажних суден, які використовувалися для транспортування українського зерна з окупованих Росією територій були російськими. Вони часто курсували вздовж узбережжя Туреччини, зрештою доставляючи вантажі до сирійських портів, а також до Ізраїлю, Ірану, Грузії і Лівану, йдеться у звіті.

Водночас розвідники зауважують: “Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна”.

Залежно від місця походження врожаю та зберігання, Росія, ймовірно, змішує “конфісковане” українське зерно із збіжжям, вирощеним у самій Росії, що ускладнює спроби визначити обсяги вкраденого українського зерна.

Згідно зі звітом розвідки США, країни Африки на південь від Сахари, а також Афганістан, Пакистан, Сирія та Ємен наразі є особливо вразливими у контексті політичної нестабільності, у тому числі через відсутність продовольчої безпеки, спричиненої російською війною.

Наслідки вторгнення Росії до України: різке зростання світових цін на їжу

Головне розвідувальне агентство Америки стверджує, що війна Росії проти України порушила глобальну продовольчу безпеку та спровокувала не лише підвищення цін, але й політичну нестабільність у деяких з найбільш уразливих країн світу.

Вторгнення Росії в Україну спричинило чи не найбільш руйнівний період за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки, йдеться у звіті. Дії Росії призвели до підвищення цін на їжу та сільськогосподарські ресурси.

“Україна та Росія є одними з найбільших у світі експортерів сільськогосподарської продукції та засобів виробництва, а пов’язані з війною перебої в цій торгівлі сприяли різкому зростанню світових цін”, – заявляє американська розвідка.

До повномасштабного вторгнення Росія та Україна експортували близько 34 % пшениці, що продається у всьому світі, 17 % кукурудзи та 73 % соняшникової олії, згідно зі статистикою ООН.

Натомість блокада Росією портів Чорного моря та завдана їм шкода, а також небезпеки для судноплавства, спричинені війною зруйнували здатність України експортувати мільйони тонн кукурудзи та пшениці, – підтверджено у звіті.

Як повідомляв Голос Америки, Китай висловлює невдоволення з приводу того, що внаслідок блокування українського експорту світові ціни на зерно суттєво зросли. Водночас Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди.