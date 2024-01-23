Представниця ООН в Україні розповіла, як пережила ранкові російські атаки

Координаторка гуманітарних проєктів ООН в Україні Деніз Браун засудила нову хвилю російських атак по українських містах і закликала їх припинити.

“Сьогодні вранці я пила каву на квартирі в Києві, мої сусіди збиралися на роботу, діти збиралися йти до школи, коли наші будинки почали тремтіти від хвилі авіаударів по українській столиці. Атаки завдали шкоди цивільним будівлям поруч із офісом ООН у Києві. Будинки були пошкоджені, а мирні жителі – ті, про кого я щойно згадала, хто просто намагався продовжувати життя, попри війну – зараз шпиталізовані”, - мовиться у заяві представниці ООН в Україні Деніз Браун.

Частину її заяви оприлюднив у мережі Х Офіс ООН в Україні.

Деніз Браун також згадала ракетні обстріли Дніпра та Харкова, де рятувальники шукають людей під завалами обстрілу житлового будинку і де працюють представники Організації Об'єднаних націй.

“Ці удари є ще одним гірким нагадуванням про спустошення та страждання, яких завдає вторгнення Росії мільйонам людей в Україні. Жорстокі та невибіркові напади на цивільне населення мають бути припинені”, - наголосила Деніз Браун.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк так прокоментувала наслідки російських атак: "Сьогодні рано вранці Росія здійснила серію ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення. Україна потребує нашої подальшої підтримки саме зараз, щоб захистити цивільне населення від цих жорстоких нападів".

Голос Америки у вівторок, 23 січня, оприлюднив фотогалерею "День після обстрілів РФ по містах України"