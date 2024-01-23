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Україна

День після обстрілів РФ по містах України. Фотогалерея

  • Голос Америки
Поліція евакуює місцевого мешканця житлового будинку у Харкові, зруйнованого російською ракетною атакою.&nbsp;Фото&nbsp;REUTERS/Євген Титов,&nbsp;зроблено&nbsp;23 січня 2024 року
1 Поліція евакуює місцевого мешканця житлового будинку у Харкові, зруйнованого російською ракетною атакою. Фото REUTERS/Євген Титов, зроблено 23 січня 2024 року
Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото&nbsp;REUTERS/В&#39;ячеслав Мадієвський, зроблено&nbsp;23 січня 2024 року &nbsp;
2 Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року

 
Житлові будинки пошкоджені російською ракетною атакою&nbsp;у Харкові. Фото&nbsp;REUTERS/В&#39;ячеслав Мадієвський, зроблено&nbsp;23 січня 2024 року
3 Житлові будинки пошкоджені російською ракетною атакою у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року
Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото&nbsp;REUTERS/В&#39;ячеслав Мадієвський, зроблено&nbsp;23 січня 2024 року
4 Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року

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