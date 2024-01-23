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Україна
День після обстрілів РФ по містах України. Фотогалерея
1 годину тому
Голос Америки
1
Поліція евакуює місцевого мешканця житлового будинку у Харкові, зруйнованого російською ракетною атакою. Фото REUTERS/Євген Титов, зроблено 23 січня 2024 року
2
Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року
3
Житлові будинки пошкоджені російською ракетною атакою у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року
4
Рятувальники працюють на місці пошкодженого російським обстрілом житлового будинку у Харкові. Фото REUTERS/В'ячеслав Мадієвський, зроблено 23 січня 2024 року
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День після обстрілів РФ по містах України. Фотогалерея
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