«Нагода нагадати про боротьбу і закликати до підтримки». Як у США відзначають День Незалежності України?

У четвер 24 серпня 2023 року Україна відзначає свій 32-й День Незалежності. Святкують цю дату разом із батьківщиною також й українці з усього світу, як представники старих громад так і сьогоднішні вимушені переселенці, які покинули рідні домівки після повномасштабного вторгнення Росії. Нині українці відраховують не лише роки незалежності своєї держави, але й місяці російської війни, наголошують в посольстві України у США.

"День Незалежності - це ще одна нагода нагадати про нашу боротьбу і закликати до підтримки", - йдеться на офіційній Facebook сторінці посольства України в США.

Як кажуть дипломати, на 18-тий місяць великомасштабної російської агресії більшість заходів у США будуть присвячені стійкості, витривалості та незламності української нації. Також заплановані події мають на меті нагадати, що українському народу та українським військовим досі потрібна допомога у протистоянні російським загарбникам, нагалошують представники України.

Посольство повідомляє, що заходи, присвячені Дню Незалежності України, відбуватимуться в україно-американських громадах у щонайменше 17-ти американських штатах, від столиці Вашингтона на сході до Каліфорнії на заході, від Іллінойса на півночі, до Флориди на півдні та навіть на віддалених Гавайських островах.

Заходи заплановані як на сам День Незалежності так протягом кількох днів до кінця тижня.

У столиці США: на 24-те серпня о 13:00 (за Вашингтоном) запланована церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Наступного дня у п’ятницю 25-го серпня, о 16:00 відбудеться зустріч українців в Українському домі.

У Суботу, 26-го серпня о 8:00 ранку відбудеться традиційний, щорічний забіг у вишванках та з прапором України на Національній алеї Вашингтона, що є центральною алеєю на капітолійському пагорбі. Далі, у цей же день відбудеться мітинг та парад на честь української спадщини, культури та свободи: 16:00 - збори перед Білим домом. 17:30 - хода від Білого дому до пам'ятника Тарасу Шевченку. 18:15 – 19:00 - програма біля пам’ятника Тарасу Шевченку. А вже в неділю, 27-го серпня о 16:00 відбудеться концерт бандури до Дня Незалежності з Тарасом Яницьким, в Українському домі.

Заходи в штаті Каліфорнія: у четвер 24-го серпня, в Місті Санта-Крус о 10:00 відбудеться Почесне проголошення Незалежності України. У п’ятницю 25-го серпня о 18:00 відбудуться заходи в Українському домі, в місті Сакраменто. В Суботу 26-го серпня о 12:00 відбудеться виставка українського мистецтва у парку, вмісті Капітола, що в окрузі Санта-Крус. В неділю, 27-го серпня об 11:00 заплановано пікнік в регіональному парку в місті Лагуна Нігель, що на півдні Орандж-Каунті. Також в неділю, в місті Сан-Франциско о 13:00 відубдеться концерт, в храмі музики Спреклз, в парку Золоті Ворота.

Заходи у штаті Нью-Йорк: У четвер 24-го серпня, в місті Нью-Йорк о 12:00 – 13:45 відбудеться акція "ланцюг єднання" у Вашингтон-сквер Парк - Ратуша. Пізніше о 18:00 відбудуться святкування в українському Інституті Америки.

Заходи у штаті Мічиган: У четвер 24-го серпня о 6:00 ранку в місті Воррен відбудеться відзначення 32-ї річниці відновлення Незалежності України та вшанування полеглих за Україну біля Меморіалу українських та українсько-американських ветеранів, в Українському культурному центрі. Пізніше, о 18:00-20:00 в цей же день, в місті Детройт біля Пам'ятнику Джо Луїсу відбудеться мітинг. А вже в неділю 27-го серпня о 18:00 в оселі Діброва, що в місті Брайтон, відбудеться захід "Україна понад усе, Нова хвиля".

Заходи в штаті Пенсильванія: У четвер 24-го серпня о 12:00 на мерії міста Філадельфія урочисто піднімуть український прапор. А вже о 19:00-20:00 тогож дня відбудеться мітинг на сходах Капітолію штату, в місті Гаррісбург.

Заходи в штаті Іллінойс: У четвер 24-го серпня о 12:00 в місті Чикаго відбудеться урочесте підняття прапора України в центрі Річарда Дж. Дейлі. Також в Чикаго, в Суботу 26-го серпня о 15:30 – 18:00 в саду Конгрес-Плаза розпочнеться "Мега марш - Україна - Незламна Нація".

Заходи в штаті Мінесота: У четвер 24-го серпня о 18:00-21:00 відьудуться заходи на вулиці між Українською Католицькою Церквою Св. Костянтина та Українською Православною Церквою Св. Михаїла і Св. Георгія.

Також, у місті Джексонвіль, штат Флорида в суботу 26-го серпня о 15:00 відбудеться культурний фестиваль "Україна барвиста!", також в суботу об 11:00 відбудуться свтякування в місті Портленд, штат Орегон, а в місті Лас-Вегас, штат Невада суботні святкування розпочнуться о 13:00 в місцевому осередку української громади.

Загалом урочисті події присвячені святкуванню Дня Незалежності України, а також нинішній боротьбі проти агресії РФ триватимуть, як до кінця тижня так і до наступного місяця. Наприклад, в місті Сієтл, штат Вашингтон, День Незалежності відзначатимуть майже увесь день 9 вересня о 10:00 – 20:00, в рамках Північно-Західноукраїнського міжнародного фестивалю в центральному парку Белв'ю.