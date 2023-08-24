Актуально
«Ми захоплюємося вашою мужністю» - світові лідери вітають Україну з Днем незалежності
Нідерланди, прем’єр-міністр Марк Рютте: «...Розуміння того, наскільки важливою є незалежність, приходить лише тоді, коли виникає ризик її втратити. Ви це знаєте як ніхто інший. Але дозвольте мені нагадати, що Нідерланди разом з вами і залишатимуться з вами надалі - сьогодні і щодня, доки в Україні знову кожен день буде Днем незалежності».
ЄС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: «Сила України - в її людях, в їхній відвазі, в їхній силі і живучій надії на майбутній мир і добробут в об’єднаній Європі. Вони є натхненням для усіх європейців...»
Молдова, президентка Мая Санду: «Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо з вами твердіше, ніж будь-коли. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають усіх нас. Разом ми поділяємо віру в демократію і європейське майбутнє...»
Естонія, президент Алар Каріс: «...Хоробрість і відвага українців надає незалежності особливого значення. Естонія - твердо з Україною».
Німеччина, канцлер Олаф Шольц: «...Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи захищає вся ваша країна у вашій сміливій боротьбі проти жорстокої російської агресії. Ми захоплюємося вашою мужністю і силою».
Німеччина, міністрка закордонних справ Анналена Бербок : «Минуло півтора року, як Путін бомбардує українські міста, невинних людей. Але й півтора року, відколи українці своєю мужністю і нестримним бажанням жити в мирі нагадують нам, наскільки дорогою є наша свобода».
ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель: «В День вашої незалежності ЄС стоїть з вами. Ви - члени європейської сім’ї і ваше майбутнє з нами. Слава Україні».
ЄС, верховний представник у закордонних справах Жозеп Борель: «... Ви боретеся за свою свободу і мужньо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа непохитно стоїть поруч із вами. Наше майбутнє - разом».
Всі новини дня
Росіяни знайшли лазівки в санкціях для імпорту. Волонтери допомагають перекрити ці поставки, розповідає Денис Довгополий. Відео
Велику увагу привернула ситуація з російською економікою. Курс російської валюти сягнув критичної позначки: ₽100 за $1. Експерти почали говорити про вплив санкцій.
Еміне Джапарова – про головні тези форуму Кримської платформи. Відео
В Києві розпочав роботу третій форум Кримської платформи. Мета Кримської платформи – інформувати не лише країни Заходу, а й усього світу про позицію України, каже Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України.
Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео
Українці у Нью-Джерсі підняли прапор до Дня Незалежності України. Відео Вже майже 50 років поспіль в останні тижні серпня тисячі українців з’їжджаються на південне узбережжя штату Нью-Джерсі на тиждень України.
«Путіну був потрібний видовищний акт насильства». Реакції оглядачів на загибель Пригожина
Повідомлення про те, що в авіакатастрофі у Тверській області Росії міг загинути Євген Пригожин, керівник приватної військової компанії «Група Вагнера», викликали хвилю реакцій міжнародних оглядачів. Вони обговорюють причини катастрофи літака, в якому могла бути людина, що входила до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, але кинула йому виклик лише два місяці тому.
Оглядачі кажуть, що заколот Пригожина проти керівництва армії та міністерства оборони значно похитнув позиції Путіна, і російський правитель не міг залишити такі дії без відповіді, навіть якщо напозір виглядало, що він простив своєму колишньому «кухарю» і довіреній особі.
Також оглядачі обговорюють значення можливої загибелі Пригожина для режиму в Кремлі та розглядають різні сценарії подій, які ця загибель може спричинити.
Низка західних оглядачів говорять, що після заколоту «Пригожин жив на позичений час», і нікого не здивувало, що він загинув рівно через два місяці після того, як він повів своїх найманців на Москву. Але багатьох, навіть тих експертів, які давно і пильно спостерігають за російською політикою здивувало показове «вбивство у погожу літню днину».
Колишній посол США у Москві, а нині професор Стенфордського університету Макл Макфол каже, що «звичайно, ми ніколи не дізнаємося всіх фактів», про те, хто вбив Пригожина, бо «це – Путінська Росія». Але, Макфолу залишається незрозуміло, «чому Путін вирішив убити Пригожина таким драматичним чином».
«Я розумію, що Путін використав останні 2 місяці, щоб вистежити симпатиків Пригожина в армії/режимі. Але чому він дозволив Пригожину зустрітися з африканськими лідерами під час свого пітерського саміту? Ці африканські лідери зараз виглядають якось по- дурному», – пише Макфол у своєму твіті.
Макфол міркує, що якщо це все було сплановано, то «чи не варто було Путіну та ФСБ заарештувати чи взяти під контроль найманців Вагнера, і «чому тепер їм дозволено застрашувати помстою в соціальних мережах».
Оглядачі, як вивчають російські соціальні мережі, близькі до військових кіл, зауважують, що дійсно, прихильників «вагнерівців» чимало, Пригожин мав величезні симпатії до путчу, особливо серед тих, хто вважав, що Путін діє щодо України «занадто м'яко», тож вони тепер погрожують «катастрофічними наслідками».
Американський журналіст та автор книжок про тероризм і роботу спецслужб Майкл Вайс каже, що телеграм-канал «Сіра зона», який пов’язують з Вагнером, вважає, що ті хто позбавився Пригожина, недооцінюють його прихильників.
«Вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки. Люди, які віддавали наказ, абсолютно не розуміють настроїв в армії та стан її бойового духу. Нехай це буде уроком для всіх. Завжди треба йти до кінця», – наводить Вайс слова прихильників Пригожина у своєму твіті.
Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев також не виключає того, що смерть Пригожина може призвести до нового путчу.
«У телеграм-каналі Вагнера підтверджують смерть Пригожина "внаслідок дій зрадників Росії". Хм... може не варто було говорити "Пригожина вб'ють *АБО* буде другий переворот"», – твітує журналіст.
Фінська дослідниця Крісті Райк каже, що прийнамні зараз, після смерті Пригожина, на Заході мають перестати журитися з приводу того, що станеться після розвалу режиму Путіна – йому на зміну не прийде ще страшніший режим.
«Тепер у Заходу є на одну причину менше для хвилювань про падіння режиму Путіна: його не замінить Пригожин (не знаю, що мало менше сенсу: занепокоєння щодо краху Путіна чи приходу на посаду Пригожина)», – твітує аналітикиня, яка нині працює в Естонії та часто критикує західних політиків за те, що вони занадто нерішучі щодо Москви і бояться падіння режиму Путіна, замість того, щоб готуватися до цієї події.
Даніел Шеліґовський, політолог з Польського інституту міжнародних відносин звертає увагу на те, що Пригожин загинув після того, як він нібито домовився з Путіним. Але з Путіним неможливо домовитись, якщо йому це невигідно, і про це потрібно пам’ятати у широкому контексті, додає експерт.
«Ви можете домовитися з Путіним, але це не означає, що Путін з вами домовився. Стосується Мінських домовленостей, стосується зернової угоди, стосується Пригожина, і буде стосуватися будь-якої потенційної угоди щодо України в майбутньому», – попереджає польський експерт, який очолює український напрямок у своєму інституті.
Американський аналітик з геополітичних ризиків Іан Бреммер вважає, що Путін посилає сигнал усім, хто намагається поставити його владу під сумнів. У своєму відеороз’ясненні він каже, що найімовірніше, влада ухвалила рішення про ліквідацію Пригожина відразу після його спроби заколоту, але вичікувала, щоб відстежити і знешкодити його прихильників.
«Нагадування всім, що Путін все ще керує шоу, і наслідки для тих, хто кине йому виклик, залишаються смертельними», – каже Бреммер у своєму твіті.
Але німецький політолог Ульріх Шпек каже, що це лише бравада режиму, що втрачає контроль над ситуацією.
«Пригожин показав слабкість Путіна: його страх, нездатність рішуче і швидко реагувати, відсутність підтримки в багатьох місцях. Смерть Пригожина не сприяє відновленню іміджу сильного лідера. Наступного разу Путін може зіткнутися зі справжнім професійним переворотом», – твітує Шпек.
Колишній посол США у Польщі, багатолітній працівник Державного департаменту, а нині експерт Атлантичної ради Даніел Фрід також вважає, що припущення про те, що Пригожина ніби простили у Кремлі, не виправдались.
Але, каже Фрід, смерть Пригожина свідчить і про силу і про слабкість Путіна одночасно. У короткостроковій перспективі, ймовірно, вона посилить позиції Путіна, тому що він не виглядає слабаком і може помститися опонентам.
«Але у довгостроковій перспективі, вона показує, що російська система – це система, яка базується на вбивствах», – каже Фрід у роозмові з кореспондентом Української служби Голосу Америки.
Така система схожа на мафію, або на Римську імперію в час її занепаду «з божевільним чи жорстоким імператором, який веде Росію в дивному та руйнівному напрямку».
«Путін почав війну з Україною, війну, яку він не може виграти, і ця війна лежить на його плечах. Він править за допомогою страху. І це робить Путіна вразливим, якщо щось піде не так в Україні чи де-небудь ще», – каже Фрід.
Олексій Коваленко брав участь у підготовці цього матеріалу.
Форум