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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності

Брифінг. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності
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Брифінг. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності і обіцяють продовжувати підтримку. Що найбільше нині потрібно на передовій? Говоримо із сержантом ЗСУ.

Україна була однією із головних тем зовнішньої політики на перших дебатах республіканців - які позиції кандидатів прозвучали. Пряме включення із Вісконсину. Як українці у світі відзначають День Незалежності? Наживо із Варшави. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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