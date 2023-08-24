Брифінг. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності

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Україна була однією із головних тем зовнішньої політики на перших дебатах республіканців - які позиції кандидатів прозвучали. Пряме включення із Вісконсину. Як українці у світі відзначають День Незалежності? Наживо із Варшави. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.