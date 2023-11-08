Партія Байдена здобула перемогу на місцевих виборах у трьох штатах. Оглядачі кажуть про "сигнал" для президентських перегонів

Представники Демократичної партії перемогли на місцевих виборах у Вірджинії, зберігши контроль над Сенатом і отримавши більшість у Палаті делегатів. В Нью-Джерсі більшість в обох палатах місцевої законодавчої влади також отримали демократи. В Кентуккі на виборах місцевого губернатора переміг кандидат від Демократичної партії Енді Бешир, який переобрався на другий термін. В Пенсильванії демократа Деніела Маккафері обрали до Верховного суду штату. Республіканці, натомість, здобули перемогу на виборах губернатора в Міссісіпі, де Тейт Рівз переміг демократа Брендона Преслі.



Результати голосування можуть стати важливим сигналом на шляху до президентських виборів 2024 року, говорять оглядачі. У медіа вчорашнє голосування часто називали "раннім референдумом" чи "проміжним вердиктом" для адміністрації президента США Джо Байдена, яка представляє Демократичну партію.

Вибори у Вірджинії та Нью-Джерсі

У Вірджинії визначалась доля всіх 40 місць в місцевому Сенаті та 100 місць в Палаті делегатів. Представники Демократичної партії успішно втримали більшість у Сенаті та отримали більшість у Палаті делегатів, де дотепер контроль був за Республіканською партією.



Демократи отримали 21 місце у місцевому Сенаті Вірджинії, 18 місць – за республіканцями, із 2 місцями, де переможці поки не оголошені. В Палаті делегатів за останніми даними підрахунку – 51 місце за демократами і 47 – за республіканцями.



Питання обмеження права на аборти стало ключовим під час виборчих перегонів у Вірджинії. Демократи часто називають Вірджинію останнім штатом на півдні, де немає такої заборони. Губернатор Вірджинії республіканець Гленн Янгкін наголошував, що підтримує заборону абортів після 15-го тижня. Подібне рішення було б можливе, якби республіканці взяли під контроль законодавчу владу у штаті.



В Нью-Джерсі демократи зберегли суттєвий відрив від Республіканської партії в обох палатах місцевої законодавчої влади. В місцевому Сенаті демократи отримали 25 місць проти 15 місць республіканців, а в Державній асамблеї – 49 місць проти 27 місць республіканців з 80 місць загалом. Дотепер в обидвох палатах місцевої законодавчої влади більшість зі значним відривом також складали представники Демократичної партії.

Губернатори Кентуккі і Міссісіпі

В Кентуккі Беширу протистояв генеральний прокурор штату від Республіканської партії Деніел Кемерон. Беширу вдалось перемогти на попередніх губернаторських перегонах у 2019 році тодішнього губернатора Республіканської партії Метта Бевіна, але відрив між кандидатами тоді складав менш ніж половину відсотка. Команда Кемерона намагалась використати підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, який у 2020 році переміг Байдена у цьому штаті. Водночас Бешир має високий рівень підтримки серед населення – завдяки його економічній політиці та боротьбі зі стихійними лихами у штаті.



Республіканці здобули перемогу у вівторок у штаті Міссісіпі, де губернатор Тейт Рівз переміг демократа Брендона Преслі та отримав другий термін на посаді. Перемогу Рівза прогнозували опитування, проведені перед виборами, в яких він лідирував. Колишній президент США Дональд Трамп заявив про підтримку Рівза і записав відео для його передвиборчої кампанії.

Огайо та право на аборти

Виборці в штаті Огайо схвалили поправку до конституції штату, яка гарантує доступ до абортів та інших форм охорони репродуктивного здоров'я. Цей крок ставить під сумнів обмеження у шість тижнів, введене губернатором-республіканцем Майком Девайном. Дія цього обмеження була призупинена до розгляду Верховним судом штату.



Цьому передувало рішення Верховного суду США, який скасував історичний вердикт 1972 року у справі “Роу проти Вейда” про захист права на аборт. До Огайо виборці у кількох інших штатах, включаючи Каліфорнію, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Монтану та Вермонт, схвалили ініціативи щодо захисту доступу до абортів після торішнього рішення Верховного суду.

Окрім питання про права на аборти, виборці в Огайо проголосували на користь легалізації марихуани для рекреаційного використання. Це розширить використання марихуани, яка дотепер була доступна легально тільки для медичних цілей.



Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, за рік до президентських виборів, Байден у рейтингах підтримки відстає від лідера Республіканської партії Дональда Трампа у п’яти із шести найважливіших штатів, голосування в яких суттєво впливає на результат виборів. Як свідчить опитування New York Times та Siena College, американці висловлюють сумніви щодо віку президента Байдена та невдоволені тим, як він управляє економікою.



За опитуванням, Трамп лідирує у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Джо Байден відстає тут на 3%-10% від рейтингу експрезидента США. Джо Байдена найбільше підтримують у штаті Вісконсин, тут Трамп від нього відстає на 2%. У 2020 році в усіх шести ключових штатах, які можуть визначити долю виборів, Джо Байден переміг Дональда Трампа.



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